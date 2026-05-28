El Thunder, por la gloria de las Finales de la NBA; los Spurs, a salvar la vida
Esta noche en San Antonio se juega uno de los partidos más importantes de la temporada. Los Spurs reciben al Thunder en el Juego 6 de las Finales del Oeste con la temporada en juego, y el partido tiene ángulos que lo hacen imposible de perderse.
Oklahoma City no ha perdido dos partidos consecutivos en toda la postemporada, ni en esta temporada ni en la pasada. Cada vez que el Thunder ha caído en playoffs, ha respondido con una victoria. Perdieron el Juego 1 de esta serie en doble tiempo extra y respondieron ganando el Juego 2. Perdieron el Juego 4 en San Antonio y respondieron con su mejor partido de la serie en el Juego 5. Si los Spurs ganan esta noche, sería la primera vez en dos temporadas que Oklahoma City cae de manera consecutiva en la postemporada.
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Y hay un dato que hace eso todavía más interesante: el único equipo que ha logrado ganarle dos partidos seguidos al Thunder esta temporada fue precisamente San Antonio, en diciembre, cuando los Spurs ganaron en casa y luego en Oklahoma City. Esa experiencia existe. La pregunta es si este equipo puede repetirla con todo en juego.
Castle, Harper y Fox juegan esta noche su primer partido de eliminación en toda su carrera en la NBA. Nunca han estado en un juego donde perder significa que la temporada termina. Wembanyama tampoco, aunque no es del todo ajeno a esos momentos: en los Juegos Olímpicos de París 2024, jugó cuartos de final, semifinales y la final contra Estados Unidos, donde Francia perdió la medalla de oro.
Lo que hace ese antecedente todavía más curioso es que en los cuartos de final su rival fue precisamente SGA, quien lideró a Canadá con 27 puntos en una batalla que Francia ganó 82-73. Los dos ya se conocen en partidos que definen todo. Esta noche se vuelven a ver, con algo mucho más grande en juego.
SGA, además, ya vivió múltiples partidos de eliminación el año pasado camino al título de la NBA, y sabe exactamente lo que se necesita para ganar cuando no hay mañana. Isaiah Hartenstein lo resumió esta semana: "Lo que te dan esas experiencias es la parte mental, no ponerte muy arriba ni muy abajo, y entrar sabiendo que tienes que llegar con cierto nivel de urgencia." Esa diferencia no aparece en ninguna estadística pero se siente en cada posesión del cuarto periodo.
Wembanyama llega a este partido con la presión de quien sabe que su temporada termina si falla, en su primer partido de eliminación en la NBA, ante su propia afición. En el Juego 1, cuando SGA recibió el MVP antes del partido, Wembanyama respondió con 41 puntos y 24 rebotes en doble tiempo extra y dijo que ver a su rival recibir el trofeo fue su combustible. Esta noche no necesita combustible externo. La propia situación lo da todo. SGA, por su parte, llega con la oportunidad de llevar al Thunder a sus segundas Finales de la NBA consecutivas, algo que ningún equipo ha logrado desde los Warriors en 2018.
Esta noche a las 6:30 PM hora de México, uno de los dos mejores jugadores del mundo se va a casa. El otro va a las Finales.