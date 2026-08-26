Los Trail Blazers deben decidir su próximo movimiento tras la lesión de Shaedon Sharpe
El guardia de los Trail Blazers, Shaedon Sharpe, estará fuera de las duelas durante aproximadamente seis meses después de sufrir un desgarro de menisco en la rodilla, informó el lunes el periodista de ESPN Shams Charania.
Sharpe, seleccionado con la séptima elección del Draft de 2022, viene de la mejor temporada de su carrera en Portland, en la que promedió 20.8 puntos por partido con un equipo que disputó los playoffs por primera vez en cinco años. Se perdió dos meses al final de la temporada pasada debido a una reacción de estrés en la pierna izquierda, pero regresó para los dos últimos partidos de temporada regular de los Blazers y para la serie de playoffs contra los Spurs, aunque con minutos limitados.
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Uno de los jóvenes guardias más emocionantes de la liga y uno de sus mejores jugadores para las clavadas, Sharpe fue el segundo máximo anotador de los Blazers, solo detrás de Deni Avdija, quien también tuvo una temporada de explosión al promediar 24.2 puntos por partido y conseguir su primera selección al Juego de Estrellas. Su prolongada ausencia para comenzar la temporada 2026-27 representa un duro golpe para Portland, que intentará dar otro paso adelante en una complicada Conferencia Oeste bajo las órdenes del nuevo head coach Micah Nori.
Con el regreso de Damian Lillard a las duelas después de perderse la temporada pasada y la incorporación de Ja Morant mediante un cambio durante el receso, la franquicia busca combinar a sus jóvenes talentos con veteranos consolidados. Con Morant en el equipo y Lillard de regreso, han surgido preguntas sobre el numeroso grupo de guardias de los Blazers, que también incluye a Jrue Holiday y Scoot Henderson, tercera selección del Draft de 2023. Y eso sin contar que Avdija tendrá gran parte de las responsabilidades con el balón.
Un cambio, ya fuera para desprenderse del contrato restante de Holiday o para conseguir activos a cambio de Henderson, tenía sentido como una posible operación de último momento durante el receso. Sin embargo, la desafortunada lesión de Sharpe, que lo mantendrá fuera hasta febrero como mínimo, cambia la situación para los Blazers.
Los Trail Blazers tienen tiempo para resolver su saturado grupo de guardias
Después de que Portland consiguiera su mejor resultado en cinco años, con marca de 42-40 y el séptimo puesto del Oeste tras disputar el Play-In, la próxima temporada se trata de experimentar y recopilar información. ¿Cuánto podrá aportar un Lillard de 36 años después de una lesión en el tendón de Aquiles? ¿Forma Henderson parte de los planes a largo plazo? ¿Tenemos algo con Yang Hansen?
Pero, sobre todo, ¿funcionará el experimento de Morant con un nuevo comienzo?
El grupo de guardias conformado por Morant, Lillard, Holiday y Henderson necesitará tiempo en la duela para jugar juntos y junto a Avdija. La primera temporada de Nori al frente del equipo —y la única que tiene garantizada por ahora— será como jugar una partida de Tetris para distribuir los minutos y descubrir las combinaciones más efectivas.
Sharpe y Toumani Camara tienen contrato hasta 2029-30, pero fuera de ellos todavía hay varias extensiones —o cambios— por resolver. Avdija ya puede firmar una extensión y actualmente cuenta con uno de los mejores contratos de la liga; eventualmente tendrá que recibir un aumento salarial. Henderson se convertirá en agente libre restringido el próximo verano, mientras que el joven pívot Donovan Clingan podrá firmar una extensión a partir del próximo receso. Este último ya demostró ser uno de los mejores protectores del aro de la NBA y parece merecer un compromiso a largo plazo.
Con Morant, Holiday y Lillard bajo contrato por dos temporadas más —suponiendo que los dos últimos ejerzan sus opciones de jugador para 2027-28—, en algún momento tendrá que cambiar algo. Lillard y Holiday tienen 36 años y evidentemente no forman parte del plan a largo plazo, pero ambos todavía pueden ayudar en el presente. La pregunta es si sus salarios justifican mantenerlos mientras la franquicia adquiere otros compromisos financieros.
La opción de jugador de Lillard para 2027-28 es considerablemente menor que la de Holiday: 14.1 millones de dólares frente a 37.2 millones. Sin embargo, ambos contratos ocupan una parte importante del espacio salarial de Portland. Si Henderson firma un nuevo contrato para permanecer en el equipo, los salarios de los veteranos tendrán todavía más peso. Las posibles nuevas extensiones de Avdija y Clingan no entrarían en vigor hasta que expiren los actuales contratos de Lillard y Holiday, pero los Blazers todavía podrían tomar una decisión respecto a su saturada zona de guardias para conseguir la profundidad que necesitan en otras posiciones.
Portland no tiene que tomar una decisión ahora, pero ese momento llegará rápidamente. La franquicia se encuentra en una posición financiera razonable, con solo un jugador del roster —Morant— ganando más de 40 millones de dólares por temporada, y su contrato expira en dos años. Holiday está peligrosamente cerca de ese umbral, lo que lo convierte en el veterano con mayores posibilidades de ser traspasado, incluso antes de considerar el vínculo de Lillard con Portland. Los Blazers podrían tener que incluir activos para desprenderse del contrato de Holiday, lo que podría mantenerlo en el equipo hasta cumplir 37 años.
Holiday sigue siendo un jugador productivo, aunque su salario no corresponda con su rendimiento. Por su parte, presumiblemente Lillard aportará al menos su capacidad de élite para lanzar de tres puntos después de su larga ausencia. Después de todo, ganó el concurso de triples la temporada pasada.
Aunque la ausencia de Sharpe representa una enorme decepción, le dará a Nori 29.3 minutos por partido para distribuir entre este variado grupo de guardias. Sharpe no es el mismo tipo de jugador que sus compañeros de perímetro mencionados anteriormente, pero es un guardia de Portland que promedió casi 30 minutos por partido cuando estuvo disponible la temporada pasada. No se caracteriza por organizar el juego ni necesita tanto el balón como Lillard, Morant, Henderson o incluso Holiday.
Sin embargo, esos minutos disponibles le permiten a Nori utilizar de manera más clara combinaciones de cuatro de sus guardias junto a Avdija y comprobar qué funciona y, más importante aún, darle al gerente general Joe Cronin la información que necesita para tomar decisiones importantes. Para cuando Sharpe esté listo para debutar esta temporada, presumiblemente hacia finales de febrero, la fecha límite de cambios ya habrá pasado y los Blazers podrían haber enviado a uno o varios de sus guardias a cambio de la ayuda que tanto necesitan en las alas.
Si Morant no funciona y el equipo no está en la pelea por la postemporada para ese momento, quizá otro equipo se anime a apostar por Henderson y envíe a Portland algún tipo de capital de Draft, ya sea en la fecha límite o mediante un sign-and-trade el próximo verano. Eso, claro, si los Blazers no consideran a Henderson su base del futuro.
Cualquiera que sea el desenlace, la desafortunada lesión de Sharpe le da a Portland más espacio para experimentar con sus alineaciones y entender cómo debería lucir el equipo dentro de un año. Y será muy interesante ver cómo se desarrolla todo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/08/2026, traducido al español para SI México.