Tres conclusiones de la NBA en México: Jokic eclipsó a Pacers y la expansión sigue pendiente

La arena que Indiana intentó pintar de amarillo terminó coreando "MVP" para Nikola Jokic en el triunfo de Denver Nuggets por 114-102, un partido que volvió a medir el lugar que hoy ocupa la NBA en México.

"No quiero decir que nos estaban apoyando, pero definitivamente había una energía especial para nosotros. Fue increíble escuchar cánticos de MVP en otro país", explicó David Adelman, entrenador de Denver, después de la victoria.

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El NBA Mexico City Game 2026, el partido 35 de la liga en México desde 1992 y más que en cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá, dejó estas tres conclusiones.

Indiana puso la localía y Jokic se llevó las tribunas

Indiana intentó convertir la Arena Ciudad de México en su casa. Antes del partido colocó camisetas amarillas en los asientos, su equipo de animación repartió prendas durante las pausas y el coach Rick Carlisle pidió varias veces a los aficionados que respaldaran a los Pacers.

Las mayores ovaciones, sin embargo, fueron para Jokic desde la presentación de las alineaciones. Los cánticos de "¡MVP, MVP!" comenzaron en su primera visita a la línea de tiros libres y se repitieron durante una actuación de 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias.

"No sabía de qué lado estaban. A veces nos apoyaban a nosotros y otras veces a los Pacers, pero la energía estuvo presente durante todo el partido", afirmó el serbio.

Indiana logró involucrar a las tribunas durante su reacción de la segunda mitad. Pascal Siakam reconoció que las mejores jugadas de su equipo despertaron a los aficionados y Carlisle destacó que el público celebraba tanto las acciones individuales como el trabajo colectivo.

Los Pacers encontraron apoyo cuando se acercaron en el marcador, pero un tres veces MVP pesó más que las camisetas que dejaron en los asientos.

Un partido que se vende más allá de la cancha

La liga anunció su duodécimo partido consecutivo con boletos agotados en Ciudad de México, aunque en la primera mitad todavía se veían espacios vacíos en distintas zonas que se llenaron conforme avanzó el encuentro.

El espectáculo tampoco se limitó a los 48 minutos de juego. La duela, con motivos de Día de Muertos, se armó con 262 paneles de madera y la organización contó con 18 socios comerciales y 35 integrantes de los equipos de entretenimiento, entre mascotas, porristas y grupos de animación.

En los tiempos muertos aparecieron los Average Joes de Denver y el equipo de entretenimiento de Indiana y la NBA hizo reconocimientos a leyendas como Horacio Llamas, Greivis Vásquez y Nenê.

Entre los asistentes estuvieron el exfutbolista Jared Borgetti, la cantante Kenia Os, el luchador El Grande Americano y el comediante Ricardo Pérez, además de creadores de contenido invitados.

Matt y Tanya viajaron desde Denver para celebrar el cumpleaños 14 de su hijo. Pagaron alrededor de 185 dólares por boleto de reventa, cuando calculan que en su ciudad conseguirían lugares semejantes para un partido comparable por 35 o 40 dólares.

Pablo, aficionado capitalino, gastó unos nueve mil pesos por dos boletos para ir con su padre, y otros tres seguidores viajaron desde San Luis Potosí para ver su primer partido de NBA.

La liga complementó el partido con clínicas, encuentros con exjugadores y actividades de NBA Cares.

"Me recuerda cuando yo era niño y admiraba a esos jugadores. Tener esos momentos e interactuar con ellos significa mucho", dijo Jamal Murray sobre la convivencia con los niños.

Hay afición e interés empresarial, pero la franquicia no está cerca

Carlisle, que dirigió su tercer partido en Ciudad de México después de sus visitas con Dallas Mavericks en 2017 y 2019, vio condiciones para recibir a un equipo.

"Esta es una arena de nivel NBA", afirmó el entrenador de Indiana.

Carlisle fue más directo cuando le preguntaron qué faltaría para concretarlo.

"Lo primero que tiene que suceder es que alguien reúna mucho dinero", respondió.

Santiago Harp, vicepresidente del Consejo de Administración de los Diablos Rojos del México, dijo a Sports Illustrated México en octubre de 2025 que estarían interesados en participar en una eventual expansión.

"Por supuesto que estaríamos interesados, pero faltan muchos factores para que México tenga una franquicia de la NBA", explicó entonces.

Harp mencionó la necesidad de estudios de mercado y de mejores condiciones económicas y de seguridad y aclaró que una conversación anterior con Adam Silver no representó una negociación para comprar un equipo. El comisionado estuvo en la Arena CDMX este sábado, pero no ofreció conferencia de prensa como en varias de sus visitas anteriores.

Raúl Zárraga, responsable de Operaciones de la NBA en América Latina y Canadá, explicó recientemente a Sports Illustrated México que la liga concentra sus estudios de expansión en Las Vegas y Seattle.

"México está al nivel y quizás en un futuro, pero ahorita no hay un plan", afirmó.

La presencia permanente de la liga en el país sigue a través de Capitanes de Ciudad de México, equipo de la G League, su competencia de desarrollo.

La NBA encontró en la Arena CDMX una afición que coreó a Jokic y pagó alrededor de 185 dólares por un boleto de reventa, pero la franquicia todavía espera al inversionista que Carlisle puso como primer requisito y una decisión de los propietarios de la liga.