Tres errores de coacheo de Cavaliers que llevaron a una derrota épica contra los Knicks
Los Knicks tienen ventaja de 1–0 sobre los Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este gracias a una de las remontadas más grandes que hemos visto en playoffs.
New York llegó a estar abajo por 22 puntos ante Cleveland con menos de ocho minutos por jugar. La probabilidad de victoria de ESPN para los Cavs era de 99.9% en ese momento. Pero los Knicks reaccionaron. Consiguieron paradas defensivas. Anotaron. El resultado fue una avalancha de puntos de Jalen Brunson, tiros clave de Landry Shamet y jugadas decisivas de la dupla Mikal Bridges–OG Anunoby. Su firme negativa a rendirse fue recompensada por los dioses del baloncesto cuando el triple de la ventaja de Sam Merrill rebotó en el aro al sonar la chicharra, y New York aplastó a Cleveland en tiempo extra para completar la tarea.
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Fue un partido realmente extraordinario de ver desarrollarse. Pero tampoco habría sucedido sin algunos errores enormes del lado de los Cavaliers, más allá de simplemente fallar tiros y jugar una mala defensa.
El coach de Cleveland, Kenny Atkinson, cometió tres errores significativos en la recta final del Juego 1 que permitieron a los Knicks completar su épica remontada. Viéndolo de otra manera, los errores de Atkinson llevaron directamente al colapso total y absoluto de su equipo, el tipo de derrota que puede terminar definiendo una serie completa. Brunson tuvo que meter todos esos tiros y la defensa de New York tuvo que ejecutar casi a la perfección, pero nada de eso habría importado si Atkinson no hubiera tomado decisiones que condenaron a su equipo.
¿Cuáles fueron esos errores? Vamos a desglosarlos.
No hacer nada para impedir que los Knicks atacaran a James Harden
La remontada de los Knicks se construyó sobre una base muy simple: encontrar a James Harden en defensa y obligarlo a marcar a Brunson. Así de sencillo. En cada posesión hacían que el jugador al que Harden estuviera defendiendo colocara una pantalla, porque los Cavaliers estaban intercambiando marcas en todo para evitar conceder tiros completamente abiertos. Brunson entonces retrocedía, se quitaba a Harden de encima sin demasiados problemas y penetraba hacia la pintura para anotar o encontrar a un compañero sin marca porque la defensa de Cleveland tenía que entrar en modo de emergencia.
Eso ocurrió una y otra vez en cada posesión durante la remontada de New York. Durante siete minutos del cuarto periodo y el tiempo extra, los Knicks no intentaron prácticamente nada más. No tenían necesidad. Atkinson dejó que Brunson trabajara libremente durante la mayor parte del último cuarto; eventualmente hizo que los Cavs enviaran una ayuda suave sobre Brunson, pero para entonces fue demasiado poco y demasiado tarde.
Después del juego, a Atkinson le preguntaron por qué no mandó a la banca a Harden con una ventaja de doble dígito para evitar que Nueva York encontrara oportunidades sencillas, y el entrenador lo defendió con firmeza.
“No. Ha sido uno de nuestros mejores defensores en estos playoffs”, dijo Atkinson. “Confío en él. Inteligente. Grandes manos. No pensé en [sentarlo]”.
En retrospectiva, el entrenador claramente debió haberlo hecho, pero incluso con el beneficio de la perspectiva, no es una gran sorpresa que Harden no haya sido retirado. Es una decisión dura de tomar con un jugador superestrella, y la realidad es que pocos entrenadores están dispuestos a hacerlo.
Pero había muchas otras maneras en las que Atkinson pudo haber mitigado el daño que Harden estaba causando a su defensa. Podría haber instruido al equipo a no cambiar las marcas y apostar a que una unidad por lo demás competente, con el ex Jugador Defensivo del Año Evan Mobley, resolviera la situación. Podría haber tomado prestadas algunas de las distintas estrategias de los Knicks para cubrir las limitaciones defensivas de Brunson mediante esquemas de ayuda y recuperación. ¡Incluso pudo haber comenzado a mandar dobles coberturas de inmediato sobre Brunson una vez que quedó claro que Nueva York estaba decidido a atacar a Harden una y otra vez!
En lugar de eso, Atkinson no hizo nada. Fue la definición de locura: pensar que el resultado sería distinto pese a la creciente evidencia de lo contrario, y eso terminó condenando a su equipo.
Sin tiempos fuera durante la racha que cambió el juego
Los tiempos fuera pueden utilizarse con distintos propósitos en un partido de playoffs de la NBA. Pero su función principal es darle un respiro al equipo cuando las cosas no están saliendo bien. Los errores pueden acumularse rápidamente en la duela, y un tiempo fuera brinda la oportunidad de reajustar. No siempre funciona, claro, pero al menos abre la posibilidad de cambiar el rumbo del partido.
Por eso resultó desconcertante que Atkinson no utilizara un tiempo fuera mientras los Cavaliers desperdiciaban su ventaja. Después de ponerse arriba por 22 puntos con 7:52 restantes, Cleveland permitió una racha de 18–1 de Nueva York en los siguientes cuatro minutos. Fue una combinación constante de fallos de los Cavs seguidos de encestes de los Knicks. Y durante todo ese tiempo, Atkinson tenía dos tiempos fuera disponibles… pero no pidió uno sino hasta la marca de 3:30, cuando la ventaja ya se había reducido a apenas cinco puntos.
Como se mencionó, pedir un tiempo fuera cuando la ventaja bajó a 15 o incluso a 10 puntos no garantizaba cambiar el resultado. Pero sí habría sido objetivamente útil. Le habría permitido a Atkinson diseñar una jugada tras saque para romper la sequía ofensiva de Cleveland, que es exactamente lo que ocurrió cuando finalmente pidió tiempo. Preparó una gran jugada para dejar completamente solo a Evan Mobley para un triple. ¡Eso habría sido muy útil cuando los Cavs todavía tenían ventaja de doble dígito!
Incluso si eso no funcionaba, un tiempo fuera le habría permitido a Harden recuperar el aliento después de haber sido atacado durante una larga secuencia de posesiones, o darle a Donovan Mitchell la oportunidad de recomponerse luego de verse claramente agotado. Había demasiados beneficios que Atkinson dejó pasar al no pedir un tiempo fuera hasta que la ventaja estuvo prácticamente evaporada. ¿Y para qué?
“Me gusta guardar mis tiempos fuera”, explicó después. “No quería quedarme con un solo tiempo fuera al final del partido. En un juego de uno o dos puntos, trato de conservarlos”.
Y ahí está precisamente el problema: no debió convertirse en un partido de uno o dos puntos. Atkinson guardó esos tiempos fuera anticipando que la ventaja se evaporaría, en lugar de utilizarlos para protegerla. Y ni siquiera terminó usando el último.
Permitir que Harden jugara aislamiento tras aislamiento
Por todas las críticas justificadas que Harden está recibiendo hoy por haber sido completamente superado por Brunson, su actuación ofensiva también fue excepcionalmente mala. Y eso recae sobre Atkinson por no hacer ajustes.
Tal vez fue porque Mitchell estaba agotado o algo lastimado. O porque Harden quería compensar lo que ocurría del otro lado de la cancha. Quizá el 11 veces All-Star simplemente exigió el balón cuando el juego llegó al cierre, porque eso hacen las superestrellas. Pero independientemente de la razón, Harden tomó el control de la ofensiva de Cleveland para jugar uno contra uno… y fue un desastre.
Harden lanzó más tiros que cualquiera de sus compañeros en ese terrible cuarto periodo. Encestó solo uno de seis intentos y falló un trío de triples. Fue tres veces a la línea de tiros libres, pero erró dos disparos. Lo peor es que, en su mayoría, ni siquiera fueron malos tiros; Harden intentó atacar desajustes contra Karl-Anthony Towns y Brunson. Simplemente… falló.
Y cuando finalmente encestó un tiro para poner a los Cavs arriba por dos con 30 segundos restantes, inmediatamente devolvió esos puntos al permitir que Brunson empatara el marcador.
El problema es que Atkinson vio eso suceder una y otra vez mientras la ventaja se reducía y nunca intentó cambiar el rumbo. No trató de involucrar más a Mitchell ni diseñó algo para liberar a Dean Wade o Merrill con un tiro abierto detrás del arco. Parecía conforme con sentarse y permitir que Harden atacara la defensa de la manera en que lo ha hecho durante toda su carrera, sin pensar en modificar el proceso una vez que los resultados fueron evidentes.
Hay ventajas en ver el baloncesto de esa manera, pero en el momento decisivo de unos playoffs no hay tiempo para dejar que el proceso siga su curso si los resultados no son favorables.
Alguien podría argumentar que Atkinson terminó demostrando que tenía razón cuando Harden anotó ese tiro para devolverle la ventaja a Cleveland. Pero siete minutos de evidencia gritando que Atkinson necesitaba acudir a alguien más fueron ignorados. Cuando la confianza del entrenador en Harden finalmente dio frutos, ya era demasiado tarde.
Fue un esfuerzo desastroso por parte de todos los involucrados del lado visitante el martes por la noche. Sin embargo, Atkinson tenía la capacidad de cambiar el rumbo del partido y no supo utilizar las herramientas que tenía a su disposición.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/05/2026, traducido al español para SI México.