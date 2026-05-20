Victor Wembanyama entregó el juego definitorio de su carrera
Shai Gilgeous-Alexander levantó el trofeo de MVP y, desde el otro lado de la cancha, Victor Wembanyama hervía silenciosamente. Durante meses, Wembanyama había perseguido ese galardón en particular, firmando actuaciones dignas de él sobre la duela y haciendo campaña por consideración entre los votantes fuera de ella. El domingo, la NBA reveló que Gilgeous-Alexander no solo ganó su segundo premio consecutivo, sino que lo hizo de manera aplastante. Y el lunes, minutos antes del Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste, Wembanyama tuvo que verlo recibirlo.
¿Hizo eso que el juego se sintiera personal?, le preguntó un reportero a Wembanyama.
“Sí, claro”, respondió Wembanyama. “Todo lo que acabas de decir”.
Te puede interesar: Wembanyama es de otro planeta: los Spurs ganan el Juego 1 en doble tiempo extra
Gilgeous-Alexander se ganó el MVP esta temporada, pero el Juego 1 ofreció una prueba definitiva: Wembanyama es el mejor jugador del mundo. Línea final de estadísticas en la victoria de San Antonio por 122-115 en doble tiempo extra sobre Oklahoma City: 41 puntos, 24 rebotes, tres bloqueos y tres asistencias. Encestó 14 de 25 tiros de campo y 12 de 13 tiros libres. Jugó 49 minutos y terminó con un +16, el mejor del partido. Metió un triple, y fue una locura: una bomba de 28 pies al final del primer tiempo extra que forzó un segundo.
“Pensé que su nivel de físico y ejecución a través del contacto fue tremendo”, dijo el coach de los Spurs, Mitch Johnson.
¿Creía Johnson que Wembanyama jugó con algo de motivación extra?
“Cien por ciento”, respondió Johnson.
En serio: nos estamos quedando sin superlativos para describir a Wembanyama. Registró tres bloqueos, pero solo porque el Thunder no tenía ningún interés en desafiarlo. Oklahoma City cuenta con el subcampeón al premio de Jugador Defensivo del Año (Chet Holmgren), quien estuvo tan claramente superado que rara vez defendió a Wembanyama. Wembanyama había intentado un —uno— triple antes de acomodarse para el dagger que mantuvo a los Spurs con vida.
No hay comparaciones para Wembanyama. Al menos no buenas. Es Billy Madison en el patio de la escuela. Es Bill Russell mezclado con Wilt Chamberlain y Stephen Curry, y aún está a años de convertirse en un producto terminado.
“Esta liga trata sobre los jugadores”, dijo Johnson, “y él es uno realmente bueno”.
Durante toda la temporada, Johnson ha narrado la brillantez de Wembanyama, convirtiendo las conferencias de prensa posteriores a los partidos en testimonios sobre Wembanyama. Después de una explosión de 40 puntos en 26 minutos frente a los Lakers en febrero. O de una actuación de 39 puntos y 11 rebotes contra Boston en marzo. A inicios de abril, Johnson se maravilló con la obra maestra de 41 puntos y 18 rebotes que Wembanyama firmó en un duelo con Nikola Jokić. De alguna manera, la actuación del lunes fue especial. De alguna manera, no fue nada nuevo.
“Creo que ese joven tiene un deseo poco común de estar a la altura de cada momento que tiene enfrente”, dijo Johnson. “Y creo que ha demostrado en sus tres años, en muchas situaciones diferentes y bajo muchas circunstancias distintas, que va a atacar esos momentos. Eso no significa que siempre le vayan a salir bien o que el resultado vaya a ser exactamente el que quiere, pero tiene unas capacidades extraordinarias dadas por Dios. Además, trabaja y se prepara todavía más para tratar de maximizar eso, y su disposición, mentalidad y enfoque se reflejan a veces en la manera en que afronta esos momentos”.
Ahí viene Wembanyama, liderando la carga por el campeonato más improbable. Con De’Aaron Fox fuera, los Spurs colocaron al novato de 20 años Dylan Harper en la alineación, creando el quinteto titular más joven en la historia de unas Finales de Conferencia. Harper respondió con 24 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y siete robos. Stephon Castle tuvo tantos balones perdidos (11) como asistencias, pero encabezó una defensa que limitó a Shai Gilgeous-Alexander a 24 puntos (con 7 de 23 en tiros de campo) en 51 minutos.
“Nosotros, como equipo, estamos listos para jugar en cualquier ambiente, en cualquier lugar y contra cualquiera”, dijo Wembanyama. “Aunque todavía tenemos mucho por aprender, nuestro esfuerzo debe estar por encima del de cualquier otro. Y esta noche fuimos incansables”.
Oklahoma City fue el mejor equipo de la NBA esta temporada, pero simplemente no logra descifrar a San Antonio. Los Spurs han ganado cinco de los seis enfrentamientos esta campaña, aplastando al Thunder en dos de esas victorias y ejecutando mejor en las demás. Oklahoma City lanzó para un 40.6% desde el campo en el Juego 1, mientras batallaba para generar algo frente a Wembanyama en la pintura.
“Es un gran jugador con un enorme impacto, obviamente”, dijo el entrenador del Thunder, Mitch Johnson. “Y cuando juegas contra jugadores así, es algo a lo que te tienes que acostumbrar, ¿sabes? Aprendes sobre la marcha. Puedes hablar de ello todo lo que quieras, pero tienes que desarrollar una sensación para entenderlo”.
Y rápido. Esta serie apenas comienza, y Oklahoma City puede encontrar algo de consuelo en lo competido del primer duelo. Jalen Williams (26 puntos) lució sólido en su primer partido de regreso tras la lesión, Alex Caruso (31 puntos) fue brillante saliendo desde la banca y es muy poco probable que Gilgeous-Alexander y Holmgren (ocho puntos) encadenen dos actuaciones desastrosas consecutivas. El Thunder ya ha enfrentado adversidad antes y sabe cómo responder.
“Fue un partido competido”, dijo Johnson. “Se sintió como si ambos equipos hicieran lo suficiente para no quedar fuera”.
Aun así, este equipo de los Spurs no va a desaparecer. La historia sugiere que este es el punto donde las sorpresas suelen terminar, donde la juventud y la inexperiencia se magnifican. No con San Antonio. Estos Spurs veinteañeros prosperan en estos escenarios. Wembanyama gritándole a Holmgren después de clavarle una volcada. Castle mirando fijamente a Gilgeous-Alexander tras una definición en el aro. Durante generaciones, los Spurs han construido equipos ganadores, y con este grupo está claro que lo han vuelto a hacer.
“Todavía tenemos mucho por hacer, mucho por aprender, muchas pruebas por atravesar que ni siquiera conocemos”, dijo Wembanyama. “Pero tenemos una oportunidad porque construyeron al equipo de esta manera”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/05/2026, traducido al español para SI México.