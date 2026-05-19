Wembanyama es de otro planeta: los Spurs ganan el Juego 1 en doble tiempo extra
Lo que pasó esta noche en Oklahoma City no tiene nombre. Los San Antonio Spurs ganaron 122-115 en doble tiempo extra al Thunder en el Juego 1 de las Finales del Oeste, y la razón tiene un solo nombre: Victor Wembanyama.
El francés jugó más de 48 minutos, terminó con 41 puntos, 24 rebotes y 3 bloqueos, y se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar un partido de 40 puntos y 20 rebotes en playoffs, superando a Lew Alcindor, quien lo había logrado con 22 años y 352 días. Wembanyama lo hizo con 22 años y 134 días. Solo es el séptimo jugador en la historia de la liga en lograr un 40-20 en unas Finales de Conferencia o más adelante, y el segundo en la historia de los Spurs, junto a David Robinson.
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El partido fue una locura de principio a fin. Los Spurs arrancaron con un 7-0 antes de que el Thunder encontrara el ritmo, y al medio tiempo ganaban 51-44 con Wembanyama con 14 puntos y 10 rebotes mientras SGA apenas tenía cuatro. En el tercer periodo el Thunder reaccionó y el partido se puso parejo, pero San Antonio nunca soltó la ventaja.
Con nueve segundos en el reloj del tiempo reglamentario y el Thunder arriba por uno, Wembanyama recibió el balón en la línea de tiros libres, se sacó de encima a Jalen Williams y metió el tiro para poner a los Spurs arriba por dos. SGA respondió con una canasta para empatar 97-97 y forzar el primer tiempo extra. En el primer overtime, Chet Holmgren bloqueó el tiro de Wembanyama en el último segundo para forzar el segundo. En el segundo tiempo extra, Wembanyama anotó nueve puntos consecutivos para cerrar el partido, el último un volcado con foul sobre Holmgren que selló la victoria.
Por el Thunder, Alex Caruso fue la gran sorpresa con 31 puntos desde la banca, el mejor partido de su carrera en playoffs, con ocho triples conectados. Jalen Williams aportó 26 puntos. SGA, recién coronado MVP por segunda vez consecutiva, tuvo una noche difícil con 24 puntos en solo 7 de 23 en tiros de campo y terminó con -15 en el marcador de más/menos. Hay un dato importante que cambia el panorama de la serie: De'Aaron Fox no jugó por una molestia en el tobillo derecho. El tercer anotador de los Spurs en playoffs estuvo en el banco toda la noche y su presencia en el Juego 2 es una incógnita.
El Juego 2 es el miércoles a las 6:30 PM hora de México en Oklahoma City. Si Fox no puede jugar, los Spurs enfrentan el partido más importante de la serie hasta ahora con uno de sus tres mejores jugadores fuera de la cancha. Si regresa, San Antonio tiene la posibilidad de irse a casa con una ventaja de 2-0 que cambiaría completamente el rumbo de la serie. El Thunder, por su parte, necesita que SGA encuentre su mejor versión, que no fue la de esta noche, y que alguien le encuentre respuesta a un jugador que con 22 años ya está en los libros de historia de los playoffs. Esta noche demostró que cuando Wembanyama decide que un partido es suyo, no hay nada que hacer.