Victor Wembanyama y Karl-Anthony Towns, contra la violencia de los fans tras videos virales en NY
El Juego 3 de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs mostró su lado más desagradable fuera del Madison Square Garden, luego de que varios videos comenzaron a circular en redes sociales mostrando a aficionados de Nueva York agrediendo a seguidores de San Antonio en las calles.
Después de la victoria de los Spurs por 115-111 en The Garden la noche del lunes, videos de aficionados de San Antonio siendo atacados y acosados comenzaron a viralizarse en internet. En algunos de los clips, se observa cómo a seguidores de los Spurs les arrancan sus camisetas y son insultados verbalmente en público.
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La estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, fue informado sobre esas caóticas y violentas escenas posteriores al partido durante una conferencia de prensa el martes y aprovechó la oportunidad para condenar cualquier forma de violencia entre aficionados durante la serie de las Finales.
“Hmm, no lo sabía”, dijo Wembanyama. “Por supuesto, pienso que no podemos olvidar que esto es un juego. Nosotros simplemente estamos jugando un juego ahí afuera. Estoy totalmente a favor de la pasión, pero siempre con respeto hacia los demás. Es inaceptable”.
ABC7 News informó el martes que 21 personas fueron arrestadas y cinco oficiales de policía resultaron lesionados tras una fiesta para ver el partido en Bryant Park. Después de la derrota de los Knicks, los aficionados salieron de Bryant Park hacia las calles, lo que derivó en peleas, personas saltando sobre automóviles y botellas de cerveza lanzadas contra la policía, entre otros incidentes.
Al ala-pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns, le preguntaron cuál era su mensaje para los aficionados a raíz de los videos virales de los incidentes en Nueva York, y dejó claro que el “respeto” entre las personas debe estar por encima de todo.
“El juego está construido sobre el respeto y la pasión”, señaló Towns. “Queremos que todos se respeten entre sí. Queremos que todos disfruten el baloncesto en su estado más puro. Son las Finales de la NBA. No hay mejor lugar para ver baloncesto. Dejen la parte física para quienes estamos en la duela”.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el reconocido aficionado de los Knicks, Ben Stiller, también reaccionaron a los videos que muestran actos de violencia entre aficionados.
“Vamos a ganar esta serie en la cancha (aunque los árbitros se nieguen a marcar una flagrante sobre Wemby), no atacando, acosando o agrediendo a los aficionados de los Spurs”, escribió Mamdani en X, anteriormente Twitter.
Stiller compartió un mensaje similar:
“Ser aficionado de los Knicks no significa faltarle al respeto a los seguidores de los Spurs de ninguna manera... nos dejamos llevar durante los partidos, pero debemos mostrar respeto a nuestros semejantes...”, escribió Stiller en X.
Antes del Juego 3, aficionados de los Knicks fueron vistos abucheando a los jugadores de los Spurs en su hotel en Nueva York, brindándoles una hostil bienvenida a territorio neoyorquino. Sin embargo, un portavoz de los Spurs dijo a ESPN que el equipo no ha experimentado problemas de seguridad durante su estancia en la ciudad.
El Juego 4 de las Finales de la NBA está programado para la noche del miércoles en The Garden, con numerosas reuniones de aficionados previstas en toda la ciudad mientras los Spurs buscan empatar la serie. Ojalá los seguidores de los Knicks atiendan las palabras de Wembanyama y Towns, independientemente del resultado del partido.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.