Wembanyama revela la cruda realidad sobre unos "mimados" Spurs tras la brutal derrota en el segundo partido
Los Spurs se han metido en un hoyo de 0-2 en las Finales de la NBA tras perder sus dos primeros partidos en casa, y la posibilidad de salir de él probablemente dependerá de un solo jugador: Victor Wembanyama.
Wembanyama registró 29 puntos con una efectividad de 11 de 21 en tiros de campo, además de sumar nueve rebotes y cuatro bloqueos durante la angustiante derrota de 105-104 del viernes en San Antonio, pero también estuvo involucrado en dos jugadas cruciales que terminaron costándole a los Spurs la oportunidad de empatar la serie. La estrella de San Antonio cometió una pérdida de balón muy costosa cuando el partido estaba empatado con aproximadamente 13 segundos por jugar, y luego falló lo que habría sido el tiro ganador justo antes de la chicharra final.
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Comprensiblemente, Wemby estaba devastado tras la derrota en el Juego 2 y asumió por completo la responsabilidad de sus errores. La parte más significativa de su conferencia de prensa posterior al partido llegó cuando ofreció una elocuente reflexión en respuesta a la pregunta de un reportero francés sobre cómo los Spurs pueden dejar de ser un equipo reactivo que sólo encuentra soluciones después de enfrentarse a los problemas.
“Creo que se debe tanto a nuestra falta de experiencia como a nuestra juventud, especialmente porque estamos jugando contra equipos experimentados. Para mí, los dos mejores ejemplos son Minnesota y New York”, dijo Wembanyama, según una traducción publicada en Reddit.
“Ellos entienden la suerte que tienen de estar en las Finales y saben que no está garantizado que vuelvan a tener otra oportunidad como ésta. En cuanto a nosotros, somos un poco como niños mimados. Para algunos de nosotros, es nuestra primera temporada —o una de nuestras primeras temporadas— y ya estamos en las Finales. Todavía no nos damos cuenta por completo de ello. Y para mí, el equipo que más valore la posición en la que estamos será el que gane”.
La madura respuesta de Victor Wembanyama tras la derrota en el Juego 2 de las Finales de la NBA lo hace aún más agradable
Wembanyama reiteró un sentimiento que ya había compartido antes del Juego 2, cuando también calificó a su equipo como “consentido”.
“Somos como niños consentidos”, dijo el pívot de los Spurs, de acuerdo con L’Equipe. “Estamos jugando contra equipos, siendo New York el mejor ejemplo, que tienen experiencia, que entienden la suerte que tienen de estar en las Finales y que saben que no está garantizado que vuelva a ocurrir”.
El Wembanyama de 22 años ya ha sorprendido a sus críticos al llevar a los Spurs tan lejos en los playoffs de la NBA, considerando lo sorprendentemente joven e inexperto que es el equipo de San Antonio. La edad promedio de la rotación de los Spurs es de 24.4 años; los Knicks, en comparación, tienen un promedio de 28.8. El trío de anotadores eficientes de San Antonio —Wemby, De’Aaron Fox y Stephon Castle— está empatado con el Thunder del año pasado como el trío de máximos anotadores más joven de las últimas 11 Finales de la NBA. Sin mencionar que San Antonio también cuenta con Dylan Harper, quien ha estado rompiendo récords de novatos en postemporada a diestra y siniestra durante su impresionante primer año como profesional.
Mientras que Wembanyama tiene el resto de su carrera por delante para ganar un campeonato, el veterano núcleo de Villanova de los Knicks, encabezado por jugadores como Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges y otros, probablemente no contará con la misma fortuna. Con Wemby al mando, la ventana de campeonato de los Spurs permanecerá abierta durante lo que podría ser una década, pero la de los Knicks —tras décadas de decepciones y desilusiones— parece estar cerrándose lenta pero inexorablemente.
El Juego 3 de las Finales está programado para el lunes en el Madison Square Garden, y una barrida de New York luce ahora mucho más factible que hace una semana.
No hay duda de que tanto los Spurs como los Knicks merecen estar aquí compitiendo por el campeonato después de sus respectivas campañas de temporada regular y de sus resilientes y encendidas carreras en los playoffs. Quizá la mejor pregunta sea: ¿quién lo desea más?
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/06/2026, traducido al español para SI México.