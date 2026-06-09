WNBA 2026: Así va la temporada de Gabriela Jaquez con el Chicago Sky
La transición del baloncesto universitario al profesional suele ser un terreno sumamente complejo, pero Gabriela Jaquez parece haber decidido saltarse la habitual curva de aprendizaje.
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Tras liderar a las Bruins de UCLA a un histórico campeonato nacional de la NCAA en abril, la alero mexicana no ha perdido el tiempo. Seleccionada en el quinto puesto global del Draft por el Chicago Sky, Jaquez se ha consolidado rápidamente como una de las realidades más estimulantes y eficientes de la temporada 2026 de la WNBA.
La mexicana es, de hecho, una de las candidatas para llevarse el premio a la Novata del Año, junto a nombres como Olivia Miles y Kiki Rice.
A pesar de las turbulencias colectivas de una franquicia en plena reconstrucción bajo las órdenes del entrenador Tyler Marsh , y de haber tenido que lidiar recientemente con contratiempos físicos, el impacto de la novata de 1.83 metros de estatura ha sido inmediato y profundo.
En los siete compromisos que ha disputado hasta la fecha —seis de ellos saliendo en el quinteto titular—, Jaquez ha firmado una hoja de servicios sumamente completa. Promedia 11.4 puntos, 5.0 rebotes, 1.1 asistencias y 1.3 robos de balón en 27.0 minutos por encuentro.
Lo que realmente separa a la exestrella de UCLA del molde común de una jugadora de primer año es su toma de decisiones y su sobresaliente efectividad en el tiro. Lejos de la inconsistencia que suele caracterizar a los debutantes perimetrales, Jaquez presume un sólido 43.9% en tiros de campo.
Su amenaza exterior es sumamente respetable con un 37.5% de acierto desde la línea de tres puntos, mientras que desde la línea de castigo roza la excelencia con un 85.7% de efectividad.
Sus mejores actuaciones
El viaje de Jaquez en la WNBA comenzó con autoridad el pasado 9 de mayo. En el debut de la temporada regular ante las Portland Fire, la californiana de raíces mexicanas disputó 32 minutos como titular, en los que aportó 10 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 2 robos, siendo clave con un diferencial de +14 en pista para amarrar la victoria de Chicago por 98-83.
Sin embargo, su noche de consagración absoluta llegó el 17 de mayo en el Target Center ante las Minnesota Lynx. Jaquez comandó la ofensiva de Chicago anotando 20 puntos , la cifra más alta de su joven trayectoria profesional.
Esa noche encestó 6 de 11 tiros de campo, convirtió un triple clave y estuvo perfecta desde la línea de tiros libres al firmar un 7 de 7 de efectividad, añadiendo además 8 rebotes para certificar el valioso triunfo por 86-79.
Antes de que las molestias físicas condicionaran su ritmo, Jaquez también firmó un gran partido en la visita a Phoenix el 15 de mayo, encestando 13 puntos con un sensacional 80% en tiros de campo (4 de 5), ratificando que es una anotadora sumamente versátil en los tres niveles de la cancha.
La nota complicada de la temporada de debut de Jaquez apareció en forma de lesión.
Una persistente molestia en su rodilla izquierda la obligó a perderse cuatro partidos consecutivos a finales de mayo y principios de junio.
Su ausencia se hizo sentir de inmediato en el rendimiento del Chicago Sky, que encadenó una racha de cinco derrotas consecutivas.
La esperada vuelta a las canchas ocurrió el pasado domingo 7 de junio en el Coca-Cola Coliseum ante las Toronto Tempo. Tyler Marsh decidió dosificar su regreso enviándola al parqué desde el banquillo.
En apenas 19 minutos de juego, Jaquez demostró estar recuperada al firmar 11 puntos, 3 rebotes, una asistencia y 2 robos, encestando dos triples en cuatro intentos y erigiéndose como la segunda máxima anotadora de su equipo en la derrota por 68-85.
Con el Sky actualmente en el sótano de la Conferencia Este con una marca de 4-7, la salud y el crecimiento de Gaby Jaquez serán determinantes si Chicago aspira a reengancharse en la lucha por los puestos de postemporada. De momento, la mexicana ha dejado en claro que su juego pertenece, sin lugar a dudas, a la élite del baloncesto mundial.