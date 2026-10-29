Yaxel Lendeborg, novato de Warriors, se está convirtiendo en una de las mejores personalidades de la NBA

Las expectativas sobre Yaxel Lendeborg eran relativamente bajas de cara a su temporada de novato con los Warriors. Golden State seleccionó al jugador de Michigan con el número 11 del sorteo de la lotería y, al ser un prospecto de 24 años, se perfilaba para adaptarse más rápido a la vida en la NBA que sus compañeros más jóvenes.

Hasta ahora, eso ha resultado cierto. Lendeborg ha sido uno de los mejores novatos en el inicio de la temporada 2026-27, a pesar de las dificultades de su equipo para conseguir victorias. Pero ¿qué no vimos venir? Que Lendeborg se establecería rápidamente como una de las personalidades más divertidas de la NBA.

Te puede interesar: Los cinco jugadores que definirán la temporada 2026-27 de la NBA

Quienes lo vieron jugar con los Wolverines probablemente no estén tan sorprendidos como el público que sigue el basquetbol profesional. Lendeborg concedió entrevistas consistentemente buenas durante el camino hacia un campeonato de la NCAA, y su singular y entrañable historia de perseverancia garantizó que apareciera con regularidad en el foco de los medios nacionales. Sin embargo, eso no es algo que necesariamente se traslade a la NBA. A los novatos se les indica que observen y aprendan cuando llegan a la liga, particularmente a los de mayor edad, que supuestamente deben cumplir una función específica en un equipo ganador, como es el caso de Lendeborg. Ese tipo de circunstancias no favorece precisamente que las personalidades brillen.

Pero Lendeborg es incorregible. Desde su primer partido demostró que no es un novato común que necesite tiempo para adaptarse, dentro o fuera de la cancha.

En el partido inaugural de la temporada de los Warriors, Steve Kerr lanzó a Lendeborg directamente a lo más profundo al asignarle la marca de la superestrella y candidato al MVP Luka Dončić. El novato no se achicó y provocó verbalmente al astro esloveno hasta tal punto que la situación se trasladó a sus entrevistas posteriores al partido. Aquello resultó ser un adelanto de lo que podemos esperar de Lendeborg ante los medios. No tuvo problema en informar a los reporteros que le dijo a Dončić que era malísimo, y después se convirtió en la voz de la frustración de todos los aficionados por las simulaciones y el silbato fácil que acompaña la tarea de defender a las estrellas de la NBA. ¡El representante del pueblo!

Yaxel Lendeborg on his NBA debut:



“It was interesting. I got to see what the NBA is like, man. A lot of flopping, a lot of foul baiting, a lot of praying to the refs, man. Interesting first game for sure.” pic.twitter.com/aQambkeOLi — aly ✶ (@jinthirty) October 22, 2026

La franqueza de Lendeborg es un respiro bienvenido frente a las entrevistas cuidadosamente controladas por los equipos de relaciones públicas que la mayoría de los atletas ofrecen hoy en día, además de la conciencia que demuestra de lo afortunado que es y de que, por ello, aprovechará toda la diversión posible.

“You know, it's like I'm not afraid to talk to nobody, man. He's not Michael Jordan.”



“I’m 24 in the NBA with the best job in the world. Just moved my mom out to California. Like, I'm living a dream.”



Yaxel Lendeborg on Doncic, his haters, game against the Grizzlies and more. pic.twitter.com/hUwMjuABu6 — Joseph Dycus (@joseph_dycus) October 24, 2026

Lo ames o lo odies, no se puede negar que Lendeborg tiene olfato para el entretenimiento. Encajaría muy bien en el mundo de la lucha libre. Sin embargo, en esta vida juega basquetbol. ¡Y también es bastante bueno en eso!

La defensa de Lendeborg con el balón ya es sólida para un novato. A pesar de provocar al dragón al intercambiar palabras con Dončić, limitó a la estrella de los Lakers a uno de seis tiros cuando fue su defensor principal, según ESPN. El aspecto ofensivo comenzó con algunas dificultades, pero ha mejorado con cada partido que pasa. Literalmente.

Lendeborg inició su carrera en la NBA con una actuación de 12 puntos en Los Ángeles. Dos noches después, anotó 18 contra los Grizzlies. En su tercer partido en la NBA, finalmente comenzó a encestar sus tiros y consiguió 26 puntos contra los Suns. El lunes por la noche llegó su mejor actuación hasta ahora, una prueba de que se está adaptando rápidamente a la vida en la NBA.

Lendeborg fue el máximo anotador de los Dubs y los ayudó a conseguir su primera victoria de la temporada frente a los Nuggets de Nikola Jokić. Anotó 31 puntos con nueve encestes en 19 intentos y convirtió 12 de sus 13 tiros libres. Conseguir tantos puntos desde la línea no es algo que pueda repetirse noche tras noche, pero refleja la fortaleza física de Lendeborg en ataque. Provocar faltas suele ser una de las tareas más difíciles para los novatos de la NBA, pero Lendeborg ha intentado al menos 10 tiros libres en la mitad de sus partidos hasta ahora. Además de todo eso, sumó 12 rebotes y seis asistencias.

Nada mal.

Yaxel Lendeborg put on a SHOW last night 👏



🏀 31 PTS (career-high)

🏀 12 REB (game-high)

🏀 6 AST



He became the first @warriors rookie since Steph Curry (2/10/2010) to record 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST in a single game! pic.twitter.com/3Lkqvw6dny — NBA (@NBA) October 27, 2026

Después del partido, Lendeborg se ganó el aprecio de quienes llegaron antes que él al pedir consejos sobre su juego al panel de analistas del Salón de la Fama de Peacock. Fue un momento realmente genial y algo que nunca vemos en las transmisiones. Los novatos inteligentes buscan consejos de todos los que los rodean; Lendeborg vio su oportunidad el lunes por la noche y la aprovechó sin dudarlo.

Es realmente difícil que Lendeborg no te caiga bien. Además, su capacidad para entretener es innegable. En apenas cuatro partidos, el novato ha dejado muy claro que dirá algo interesante cada vez que se ponga frente al micrófono. Un trabajo extraordinario en muy poco tiempo.

Y, por si fuera poco, ¡es un jugador de basquetbol! Lendeborg es un atleta promedio según los estándares de la NBA, pero ya está demostrando que tiene instinto para aprovechar al máximo su gran físico como alero. No deberíamos esperar que supere en anotación a Steph Curry todas las noches, pero el simple hecho de tener esa capacidad, como demostró el lunes, es una ventaja para los Warriors y un argumento muy sólido a favor de sus posibilidades de tener una larga carrera en la NBA.

Golden State podría jugar un basquetbol poco atractivo este año, a pesar de la extraordinaria presencia de Curry. Lendeborg está haciendo lo que puede para asegurarse de que todos tengamos otra razón para sintonizar sus partidos.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/10/2026, traducido al español para SI México.