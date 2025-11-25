WPBL: Así será la nueva liga profesional de beisbol femenil en Estados Unidos
El 20 de noviembre de 2025, sentada en la sala de su casa y rodeada de amigos y familiares, Kelsie Whitmore hizo historia al convertirse en la primera selección global en el draft de la Women’s Pro Baseball League. “San Francisco selecciona a Kelsie Whitmore”, se escuchó en la televisión. Los gritos estallaron. Mientras escuchaba su nombre, Kelsie sostuvo la mano de Maybelle Blair, la mujer sentada a su lado.
Tenía un porte especial. Su cabello, níveo y redondo, se elevaba como un halo de canas inmaculadamente moldeado sobre su cabeza; llevaba sus clásicas gafas de montura carmesí —más similares a unos goggles deportivos— una sudadera de A league on their own y, por supuesto, su bate de beisbol como bastón. Maybelle estaba siendo testigo de la historia por segunda vez.
Ochenta años antes, había formado parte de la All-American Girls Professional Baseball League, la liga que durante la Segunda Guerra Mundial dio a las mujeres la oportunidad de jugar beisbol profesional mientras los hombres peleaban en los campos de batalla.
Ese día, desde un sillón en California y con la pasión intacta desde 1943, presenció el nacimiento de una nueva era, la de la Women’s Pro Baseball League.
¿Qué es la Women's Professional Baseball League?
La WPBL es una liga creada para cubrir un vacío histórico dentro de la alta competencia del beisbol profesional femenil. Fue anunciada en octubre de 2024 y se erige como la sucesora legítima de la legendaria All-American Girls Professional Baseball League—1943-1954—.
La liga marca el regreso del beisbol profesional para mujeres en Estados Unidos y, con ello, una nueva era para las peloteras a nivel mundial. Detrás del proyecto están dos nombres clave. La cofundadora Justine Siegal, pionera incansable, quien hizo historia como la primera mujer en entrenar beisbol profesional tanto en Japón como en México —con la LMP y los Sultanes de Monterrey en la LMB— y Keith Stein, empresario canadiense y CEO del equipo Toronto Maple Leafs de beisbol.
Desde su génesis, la liga despertó un entusiasmo febril entre las peloteras de todo el mundo. Más de 600 jugadoras se presentaron a los tryouts en Washington D.C. agosto de 2025 y en el primer draft profesional, celebrado en noviembre de este año, 120 de ellas fueron seleccionadas para formar parte del roster de los cuatro equipos de la liga.
¿Con qué formato se jugará la WPBL?
La WPBL tendrá un formato compacto y competitivo. La temporada inaugural de 2026 será una competencia de verano que combinará partidos regulares, un Juego de Estrellas y un sistema de playoffs. Cada equipo jugará dos partidos por semana durante cuatro semanas y acumularán victorias en una tabla general. Después se celebrará un fin de semana con el All-Star Game y eventos especiales, seguido de dos semanas de playoffs —a los que clasificarán las cuatro franquicias participantes— que determinarán al primer equipo campeón de la liga.
Los partidos tendrán una duración de siete entradas —en lugar de las nueve tradicionales— y se jugarán con bates de aluminio, tal como lo indican los estándares del beisbol amateur femenil a nivel internacional.
Las jugadoras recibirán un pago por cada partido que disputen, y la cantidad que ganen dependerá de la posición en la que fueron seleccionadas durante el draft.
Calendario de la WPBL
La primera temporada de la WPBL comenzará oficialmente el 1 de agosto de 2026 y tendrá una duración aproximada de siete semanas, finalizando a mediados de septiembre. El calendario permite que jugadoras internacionales participen en el torneo luego de sus compromisos en la Copa Mundial Femenina de Beisbol, que se celebrará en Rockford, Illinois, del 22 al 26 de julio de 2026.
Aunque la liga está formada por cuatro equipos con sedes simbólicas en ciudades importantes, todos los partidos de la temporada inaugural se jugarán en un solo lugar: el Robin Roberts Stadium, ubicado en Springfield, Illinois y con capacidad para 5,000 personas.
Los equipos de la WPBL
En su primera temporada, la Women's Professional Baseball League contará con cuatro equipos fundadores que representan a las cuatro de las principales de Estados Unidos: New York, Los Ángeles, Boston y San Francisco.
Cada uno de los equipos —que aún no han revelado sus nombres oficiales— está conformado por 15 jugadoras —que fueron seleccionadas a través del draft— provenientes de Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Australia y otros países.
La liga tiene prevista una expansión en 2027, donde podrán incorporarse nuevas franquicias en otras regiones del país.
Jugadoras a seguir
Entre las grandes estrellas que formarán parte de la WPBL destacan varias figuras que ya han dejado huella en el beisbol femenil. Una de las más conocidas es Mo’ne Davis, quien se hizo famosa en 2014 al lanzar un juego completo en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Hoy, a sus 24 años, Davis regresa al beisbol profesional como jardinera central del equipo de Los Ángeles.
Otra jugadora clave es Kelsie Whitmore, la primera mujer en jugar en la Atlantic League y una veterana de la selección nacional de Estados Unidos. Whitmore fue la primera selección del draft 2025 y formará parte del equipo de San Francisco. Su experiencia como lanzadora y jardinera la convierte en una pieza fundamental para el éxito de su equipo.
La presencia internacional también será protagonista gracias a figuras como Ayami Sato, considerada una de las mejores lanzadoras femeninas del mundo. Con múltiples títulos de la Copa Mundial con Japón y experiencia reciente en ligas masculinas en Canadá, Sato jugará con el equipo de Los Ángeles.
Alli Schroder, una joven canadiense de 23 años, se perfila como una de las lanzadoras emergentes más prometedoras del torneo. Con una carrera destacada en ligas universitarias masculinas, fue seleccionada por Boston y se espera que tenga un impacto inmediato en la liga.
Por último la mexicana María José Valenzuela. Fue seleccionada en la tercera ronda con el pick 45, fue la única nacional elegida por el equipo de Boston. Valenzuela, infielder y bateadora de alto perfil, fue reconocida por su excelencia en el fildeo durante su paso por la Liga Mexicana de Softbol con El Águila de Veracruz.