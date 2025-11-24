¿Quiénes son las 9 mexicanas que hicieron historia en el draft de la Women’s Pro Baseball League?
En 1954, la All-American Girls Professional Baseball League —la primera liga profesional de beisbol para mujeres en Estados Unidos— fue clausurada. Con ella se extinguió, durante más de medio siglo, la posibilidad de una carrera profesional para las peloteras.
El beisbol practicado por mujeres subsistió en los márgenes, confinado a una periferia persistente y desprovista de legitimidad institucional.
Setenta años después, esa puerta volvió a abrirse. La creación de la Women’s Pro Baseball League (WPBL) consuma, por fin, el renacimiento de un circuito profesional de gran escala que le devuelve a las mujeres la posibilidad de competir, desarrollarse y vivir el beisbol en su propia liga.
En noviembre de 2025, el Draft Inaugural de la WPBL —en el que 120 peloteras fueron seleccionadas en 20 rondas— marcó un hito sin precedentes para el deporte nacional, luego de que nueve jugadoras mexicanas fueran elegidas en el sorteo para jugar con las cuatro franquicias de la liga.
La pitcher Rocío Barajas y las antesalistas Edith De Leija y Diana Ibarra, fueron seleccionadas por New York; la receptora Esthela Segovia y las lanzadoras Flor Valerio y Rosi Del Castillo, fueron convocadas para el roster de San Francisco; la shortstop Samaria Benítez y la tercera base Luisa Hernández, fueron elegidas por Los Ángeles y finalmente, la segunda base María José Valenzuela, fue reclutada por el equipo de Boston.
Samaria Benítez, Los Ángeles
La campocorto nayarita Samaria Benítez fue la líder del contingente al ser seleccionada en la segunda ronda con el pick 31 global. El equipo de Los Ángeles encontró en Benítez a una defensora de élite en el campocorto, una posición central dentro de la estructura del equipo. La infielder demostró su capacidad defensiva durante su paso por la Liga Mexicana de Softbol con Las Olmecas de Tabasco.
María José Valenzuela, Boston
La sonorense, seleccionada en la tercera ronda con el pick 45, fue la única mexicana elegida por el equipo de Boston. Valenzuela, infielder y bateadora de alto perfil, fue reconocida por su excelencia en el fildeo durante su paso por la Liga Mexicana de Softbol con El Águila de Veracruz. Las dos temporadas que disputó le aportaron, según afirmó, la confianza y la experiencia necesarias para afrontar el profesionalismo en Estados Unidos.
Rosi Del Castillo, San Francisco
La pitcher, originaria de Puebla, fue seleccionada con el pick 48 por el equipo de la bahía. Del Castillo es una pionera con historia propia en el beisbol nacional. En 2015, se convirtió en la primera mujer lanzadora en participar en una liga profesional mexicana, la Liga Mexicana de Invierno. Además, ha formado parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana Femenil. Su trayectoria aporta una base de pitcheo con experiencia y velocidad. San Francisco invirtió en ella y en otras dos lanzadoras mexicanas —Barajas y Valerio—, buscando una base sólida de pitcheo con experiencia internacional.
Luisa Hernández, Los Ángeles,
Elegida por el equipo angelino en la quinta ronda, con el pick 98, la infielder jalisciense aporta una versatilidad altamente valorada dentro de los rosters limitados de la WPBL. Hernández jugó en la Liga Mexicana de Softbol con las Olmecas de Tabasco en la temporada 2025 y también fungió como manager del equipo tabasqueño en la primera campaña de la liga. Su experiencia como atleta y en roles gerenciales, le proporciona un conocimiento táctico que la diferencia y la convierte en una pieza valiosa para la novena de Los Ángeles.
Edith de Leija, New York
Elegida por el equipo de Nueva York en la quinta ronda del draft de la Women’s Pro Baseball League, con el pick 51, la infielder tamaulipeca es una de las mejores defensoras mexicanas y su desempeño que ha sido reconocido a nivel internacional. De Leija, originaria de Aldama, fue destacada como mejor tercera base del mundo en la Copa Mundial de Béisbol Femenil al alcanzar un porcentaje de fildeo de .818.
En México cimentó su carrera jugando con el equipo del Diablos Rojos Femenil en la Liga Mexicana de Softbol, donde consiguió el bicampeonato y obtuvo el galardón de mejor beisbolista del año.