Aaron Nola e Italia, el juego que podría complicar a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
La sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol ha colocado a la selección mexicana frente a un espejo de sus propias frustraciones históricas.
El equipo nacional, dirigido por Benjamín Gil, llega con el prestigio de haber alcanzado un histórico tercer lugar en el World Baseball Classic de 2023 y, por lo tanto, también como uno de los rivales a vencer en el Grupo B.
Quedó demostrado, por ejemplo, después de que Estados Unidos eligió a Paul Skenes —Novato del año en 2024 y regente Premio Cy Young de la Liga Nacional— como abridor para el juego contra México el próximo lunes 9 de marzo en el Daikin Park de Houston.
Sin embargo, existe también una amenaza silenciosa que podría estar pasando desapercibida para muchos, pero que definitivamente no debería. Se trata de la selección de Italia, que ha designado a Aaron Nola, el número uno de su rotación, para el duelo directo contra México el próximo miércoles 11 de marzo.
El lanzador diestro de los Philadelphia Phillies, una figura consolidada con 10 años de experiencia en las Grandes Ligas, eligió representar a la escuadra Azzurra invocando una herencia que se remonta a sus bisabuelos sicilianos, quienes emigraron desde la ciudad de Nola hasta Luisiana a principios del Siglo XX.
Esta conexión, permitida por las flexibles reglas de elegibilidad del torneo, ha permitido que un abridor de calibre Cy Young refuerce a una nación que tradicionalmente ha dependido de prospectos o jugadores de ligas europeas.
El manager Francisco Cervelli parece entonces estar ejecutando una especie de sacrificio táctico tras haber identificado que el camino más viable hacia los cuartos de final no requiere necesariamente una victoria frente al abrumador Dream Team estadounidense —con nombres como Aaron Judge, Bryce Harper y Cal Raleigh— sino asegurar los triunfos ante sus rivales directos como Brasil, Gran Bretaña y, fundamentalmente, México.
La decisión de Cervelli de utilizar a Gabriele Quattrini —un lanzador de la liga local italiana— contra los Estados Unidos para reservar a Aaron Nola específicamente contra la ofensiva mexicana es un movimiento de alto riesgo que busca explotar la vulnerabilidad de una rotación mexicana mermada por las lesiones de Patrick Sandoval y José Urquidy y que, quizás por un tema de honor, utilizará a sus mejores pitchers ante la USA Baseball.
Aaron Nola llega a este compromiso en una fase de recuperación profesional tras una temporada 2025 atípica, donde las lesiones en el tobillo y una fractura por estrés en las costillas elevaron su efectividad a un alarmante 6.01.
Sin embargo, los indicadores del Spring Training de 2026 sugieren que el diestro ha recuperado la potencia de su brazo, registrando velocidades de hasta 92.9 mph en sus aperturas de exhibición. En su salida ante Canadá este miércoles 4 de marzo, lanzó tres entradas sin permitir carreras y ponchó a cuatro bateadores.
Su arsenal, caracterizado por un knuckle curveball con un descenso vertical de 55 pulgadas y un sinker que induce una alta tasa de rodados, representa un desafío mayor para bateadores agresivos como Randy Arozarena y Jarren Duran.
La solidez de este plan italiano se ve reforzada por un roster con profundidad en Las Mayores.
La presencia de Vinnie Pasquantino, quien viene de una campaña de 32 cuadrangulares con los Kansas City Royals, y el surgimiento del fenómeno Jac Caglianone, junto a otros nombres como Dominic Canzone, Jakob Marsee y Andrew Fischer, convierte a los italianos en uno de los pocos equipos que podrían abrir con una alineación de 9 jugadores con experiencia en MLB.
Sin embargo, el factor más insidioso que rodea este encuentro, además de la presencia de Nola o la potencia de su lineup, es la insólita historia de dominio que Italia ha ejercido sobre México en el Clásico Mundial de Beisbol.
El primer gran golpe ocurrió en el Salt River Fields de Phoenix.
México, liderado por Adrián González, se enfrentaba a una Italia que era considerada la cenicienta del grupo.
Sin embargo, en la parte alta de la novena entrada, con México en ventaja, Sergio Romo no pudo contener la ofensiva italiana. Chris Denorfia protagonizó el turno al bate del juego, luchando contra sliders de Romo para mantener viva la entrada, solo para que después, el joven Anthony Rizzo conectara un doble productor de dos carreras que le dio la vuelta al marcador y selló una victoria italiana de 6-5.
El segundo fue en 2017, en Guadalajara.
Jugando como locales en el Estadio de los Charros de Jalisco, México entró a la novena entrada con una ventaja de 9-5 y su cerrador estelar, Roberto Osuna, en la loma.
Lo que sucedió a continuación fue una de las remontadas más inverosímiles en la historia del deporte internacional. Francisco Cervelli y Chris Colabello conectaron dobles consecutivos, Alex Liddi conectó un doble que trajo dos carreras más y una pifia defensiva en las paradas cortas permitió que Italia mantuviera corredores en posición de anotar.
Brandon Nimmo empató el juego con un sencillo, y John Andreoli conectó el hit de oro que completó el rally de cinco carreras para una victoria final de 10-9. Fue la primera vez en la historia del Clásico Mundial que un equipo remontó una desventaja de tres o más carreras en la novena entrada para ganar.
Estas experiencias han creado una especie de barrera psicológica que México debe romper su busca repetir o incluso superar su actuación de 2023. Históricamente, las victorias de Italia sobre la Novena México han sido el factor determinante que ha impedido que el equipo verde avance o que lo haga en una posición favorable.