Ondřej Satoria, la verdadera historia del electricista que ponchó a Shohei Ohtani en el Clásico Mundial de Beisbol
En honor a la verdad, Ondřej Satoria no es un electricista. O, para ser precisos, no lo es bajo el arquetipo del hombre de casco amarillo y cables entre los dientes que la prensa deportiva, siempre tan hambrienta de epopeyas proletarias, se apresuró a imprimir; el mito del obrero que bajó de un poste de luz para ponchar a un dios.
Te puede interesar: Resultados y tabla de posiciones del Clásico Mundial de Beisbol 2026
La realidad de Satoria es un poco más técnica, bastante menos prosaica. “Todos me conocen como electricista, pero no soy exactamente electricista”, dice mientras esboza una sonrisa del otro lado de la pantalla desde Tokyo, donde la selección de República Checa jugará la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol.
“Trabajo en una oficina, ya sabes, no soy un tipo con casco amarillo haciendo cosas con cables. Soy más bien el tipo que controla la documentación de los proyectos relacionados con electricidad. Y después también superviso la construcción de esas instalaciones eléctricas”, aclara.
Sin embargo, fue bajo ese equívoco profesional como el mundo lo bautizó aquella tarde de marzo de 2023, cuando, el centro del diamante del imponente Tokyo Dome, logró lo que parecía una quimera: reducir a la impotencia a Shohei Ohtani, el fenómeno japonés de 700 millones de dólares, el mejor beisbolista del mundo.
Satoria tenía un plan. Solo unos días antes había visto a Shohei conectar un cuadrangular con un pitcheo lento y estando prácticamente de rodillas en un juego de preparación ante los Orix Buffaloes; su única opción, pensó entonces, era mantener la pelota lejos de su alcance y esperar que el azar hiciera el resto.
Procedió entonces a hilvanar tres pitcheos que fueron una oda a la contención. El último, un changeup letal, picó en la tierra justo cuando el bate de Ohtani cortaba el aire en su trayectoria. El silencio del estadio fue el prólogo de la leyenda.
“Cuando tiré la última bola pensé: okay, esto es una mierda, se va directo a la tierra. Y después vi que él hizo swing y pensé, ¡¡Vamos!!. Fue una sorpresa bastante grande para mí que le hiciera swing”, dice.
Un par de días después, Satoria pudo encontrarse con el fenómeno japonés, ya despojado de la coraza del juego. “Mi encuentro con él no estaba planeado. Yo estaba en el lugar correcto en el momento correcto, en la tienda de los Yomiuri Giants, en el Tokyo Dome, comprando algunas cosas. Otros compañeros llegaron también a la tienda y me dijeron: vamos a ir a ver a Shohei, ¿quieres venir con nosotros? Y yo dije: claro que sí. Así fue como ocurrió el encuentro”, recuerda Ondřej.
— ¿Hablaron sobre el ponche?
— Me dijo que el último había sido un gran pitcheo
Ese lanzamiento desacomodó el casco de Ohtani tiene nombre propio, Dělník, en checo; “The Worker”, en inglés. Y su origen es tan doméstico como genial. A los 18 años, durante un torneo juvenil, Satoria buscaba un agarre eficaz mientras lanzaba una pelota al aire, recostado en su cama y distraído por una partida de FIFA en el PlayStation.
“Cuando lo había intentado años antes realmente no tenía control sobre ese lanzamiento. Siempre se me iba directo a la tierra”, dice. Finalmente, decidió volver a utilizarlo en un juego de semifinales en el que terminó ponchando a siete bateadores. No necesitó más. El pitcheo de quedó para siempre en su repertorio.
“Se llama así porque, ya sabes, trabaja. Los bateadores le hacen swing, conectan roletazos con ese pitcheo, y eso es lo que funciona. Por eso es El trabajador”, explica.
¿Cómo se gestiona el regreso a la rutina después de haber ponchado al mejor beisbolista del mundo en el torneo de beisbol más importante del mundo y, como si algo faltara, en su propia casa, el Tokyo Dome?
“Tuve que hacerlo. Solo soy un tipo normal de República Checa”, dice Ondřej
Su existencia se rige por un horario espartano. Todos los días despierta a las 5:00 am porque la jornada laboral se extiende durante 8 horas. Regresa a casa para pasar tiempo con su familia, su novia, sus perros, hasta que finalmente el reloj marca las 6:00 pm y es momento de entrenar con su equipo local, los Arrows Ostrava.
Su idilio con ese campo comenzó por un azar geográfico y una pregunta formulada de la manera menos ortodoxa.
“Cuando tenía cuatro años mi familia se mudó a Ostrava. Es la ciudad donde vivo actualmente. Nos mudamos a una casa que estaba justo cruzando la calle de un campo de beisbol, como a 20 metros de mi casa. Y un día, cuando estaba en el baño, mi papá tocó la puerta y me preguntó: ¿quieres hacer algún deporte? Y yo dije: sí, ¿por qué no? Cerró la puerta y al día siguiente me llevó al campo de beisbol. Y así fue como Ondřej Satoria empezó a jugar beisbol, llevo haciéndolo 23 años”, relata.
La historia del béisbol en la República Checa es una crónica de resistencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país se encontraba bajo el mando del régimen comunista alineado a la Unión Soviética, el deporte fue estigmatizado como una influencia burguesa y estadounidense y permaneció vetado hasta mediados de los años 60.
En un país que destaca por el hockey sobre hielo y fútbol, la elección de Satoria fue una anomalía.
Pero fue gracias a esa devoción que el beisbol de República Checa terminó por irrumpir en la conversación del beisbol mundial, una noche de marzo de 2023, cuando Ondřej Satoria congeló con un cambio de velocidad a Shohei Ohtani durante el World Baseball Classic 2023.
Y aunque la lógica dictaría que su posesión más valiosa sería la pelota del ponche a Ohtani, Satoria guarda sus tesoros en una escala de valores distinta.
“De hecho la tengo aquí”, dice mientras se ausenta de la pantalla para buscar el objeto entre sus cosas. El protagonismo en la pantalla lo tiene ahora la medalla de bronce obtenida en el Campeonato Europeo de 2025. Es un metal que simboliza el fin de una maldición de cuartos de final y el ascenso de una nación.
“Es lo más importante que tengo”, dice. La llevo conmigo a todos lados. Cuando hago senderismo, cuando viajo, cuando voy al trabajo. Siempre está conmigo. Para nosotros, en la comunidad del beisbol checo, esa medalla es más importante incluso que el Clásico Mundial. Porque durante muchos años siempre perdíamos en cuartos de final del Europeo. Siempre. Yo era un experto en perder esos juegos. Hasta que finalmente ganamos la medalla”.
Ahora, en este 2026, la República Checa está de vuelta en el Clásico Mundial de Beisbol, y el hombre que una vez detuvo el tiempo en el Tokyo Dome no buscará repetir el milagro ni perseguir fantasmas de gloria.
“Espero no volver a lanzar contra los Samurai Japan. Realmente no quiero, porque si hay un equipo que va a estar preparado para mí, definitivamente serán ellos, estoy seguro de que ya tienen mi reporte de scouting”, dice con una sonrisa.
Satoria solo quiere disfrutar el juego, como cuando tenía 4 años y conoció por primera vez el Arrows Park de Ostrava. Al final de cuentas, dice, solo es un tipo común que ama el beisbol.