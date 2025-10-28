Alejandro Kirk es el mejor bateador de los Blue Jays de Toronto en la Serie Mundial
Alejandro Kirk ha decidido tomar la Serie Mundial entre sus manos y moldearla a su antojo. El mexicano ha redefinido la noción convencional del receptor que cumple con modestia detrás del plato sin alterar demasiado las narrativas ofensivas, y ha sido, sin espacio a dudas, el factor productivo más determinante para los Blue Jays en este Clásico de Otoño.
Además de esculpir un octubre históricamente memorable para los peloteros mexicanos, su influencia ha sido decisiva para que Toronto aún sea un desafío importante para los Dodgers incluso después de la caída más dolorosa posible: ese cuadrangular de Freddie Freeman en la décima octava entrada del Juego 3, que puso a los Dodgers arriba 2-1 en la Serie.
Kirk lidera a los Blue Jays en prácticamente todas las métricas ofensivas en esta Serie Mundial. Encabeza al equipo en promedio de bateo, con un impresionante .500, porcentaje de embasado (.571), Slugging (1.000) y un espectacular 1.671 de OPS. También es número uno en carreras impulsadas, carreras anotadas y jonrones.
De hecho, Kirk ha conectado cinco cuadrangulares en toda la postemporada —incluidos dos en la Serie Mundial— y en el Juego 3 de este lunes empató la marca de Vinicio Castilla como el pelotero nacido en México con más jonrones en playoffs, un registro que Vinny logró en tres postemporadas distintas —1995 con los Rockies de Colorado, 2001 con los Astros de Houston y 2002 con los Bravos de Atlanta— y que el tijuanense ha igualado en apenas un solo octubre.
Pero su valía no se reduce únicamente al poder. Kirk es un bateador de una disciplina excepcional, capaz de exprimir cada turno al máximo con una lectura fina de la zona de strike y una paciencia que fatiga a cualquier lanzador. Ha sido protagonista de turnos prolongados —muchos lanzamientos y una habilidad increíble de defender la zona— y su control del bate se refleja en otro dato revelador: lidera al equipo en bases por bolas y solo se ha ponchado una vez en lo que va de la Serie.
En el Juego 1 se fue de 3-3 con una base por bolas, tres carreras anotadas y dos impulsadas y un histórico cuadrangular; en el Juego 2 produjo la única carrera de Toronto con un elevado de sacrificio al jardín central y por un momento sostuvo por sí solo la esperanza canadiense en un juego que hasta ese momento se había mantenido cerrado; y en el Juego 3 descargó un jonrón de tres carreras ante Tyler Glasnow que volteó el marcador a favor de los Azulejos y lo reafirmó como el bat más temido de la alineación.
Tras un Juego 3 que cambió por completo el pulso de la Serie, queda claro que tenemos por delante un enfrentamiento digno de la historia, un escenario inmejorable para que Kirk continúe demostrando —a quienes alguna vez dudaron de su peso en las grandes citas— que su talento es indiscutible.