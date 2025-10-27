"A Alejandro Kirk hay que darle una medalla", dice Orlando “El Duque” Hernández
Esta Serie Mundial se ha convertido en un duelo tan cerrado y emocionante que ni Orlando “El Duque” Hernández, uno de los mejores lanzadores en la historia de la postemporada, se atreve a elegir un favorito. Con cinco anillos de campeón del Clásico de Otoño en su carrera —tres con los Yankees de Nueva York y uno con los White Sox de Chicago—, el cubano reconoce el peso de estos escenarios. “Va a ganar el equipo de azul”, bromea.
Con la Serie empatada 1-1 tras la joya monticular de Yoshinobu Yamamoto en el Juego 2, los Dodgers recibirán ahora a los Blue Jays en Los Ángeles. Y si hay un nombre que ha resaltado en los primeros dos juegos es el de Alejandro Kirk, el receptor mexicano de Toronto, cuya actuación ofensiva y defensiva se ha convertido en uno de los temas más comentados en este arranque.
“Vamos al grano. A Alejandro creo que realmente hay que darle una medalla”, afirma El Duque.
Kirk tuvo un Juego 1 histórico. Se fue de 3-3 con una base por bolas, tres carreras anotadas y dos impulsadas, incluyendo un cuadrangular que lo convirtió en el primer pelotero nacido en México con un jonrón y tres imparables en un juego de Serie Mundial.
Incluso en la derrota del Juego 2, en la que los Dodgers se impusieron 5-1, Kirk volvió a ser determinante al impulsar la única carrera de los Azulejos con un elevado de sacrificio al jardín central.
“Al bate se ha convertido en un hombre seguro, un hombre de los momentos buenos. De hecho, el sábado, la única carrera que hicieron la empujó él. En el primer día de juegos, se fue de 3-3 con cuadrangular y haciendo historia para México”, dijo Hernández. “Dios lo cuide y lo mantenga con salud para que pueda seguir regalando estos momentos y vamos a ver qué es lo que puede hacer para la causa de su equipo en la Serie”, manifestó.
El ex lanzador destacó también la labor defensiva del tijuanense, nominado este año al Guante de Oro en la Liga Americana y reconocido por su habilidad para obtener strikes en los límites de la zona.
“Qué clase de pelotero, qué receptor”, remató. “Uno de los mejores receptores disfrazando bolas para strikes. Realmente sigue siendo uno de los mejores receptores de la Liga”.
Mañana, la batalla continuará en Dodger Stadium, donde los aficionados angelinos esperan inclinar la balanza a su favor en casa. Los Dodgers enviarán a la lomita a Tyler Glasnow, uno de sus abridores más confiables para intentar tomar ventaja, mientras que Toronto irá con el experimentado Max Scherzer y buscará mantener el impulso ofensivo que Kirk y compañía han mostrado en esta Serie Mundial. Con el duelo empatado y cada detalle marcando diferencia, el Juego 3 promete ser un nuevo capítulo vibrante en una confrontación que ya se siente histórica.