Ante Gran Bretaña, México busca su primera victoria en un juego inaugural del Clásico Mundial
La Novena México hará su debut este viernes en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un objetivo que, hasta ahora, se le ha resistido, el de conseguir por primera vez en su historia una victoria en el juego inaugural del torneo.
Te puede interesar: La guía definitiva: Así se jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El primer encuentro de la selección nacional ante Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston marcará el inicio de una travesía que busca superar la histórica actuación de 2023, cuando el equipo alcanzó las semifinales del torneo.
En la edición pasada, el equipo británico puso en aprietos a la escuadra tricolor en un cerrado duelo que terminó 2-1 a favor de los mexicanos.
En la historia del World Baseball Classic, el Selección de Beisbol de México nunca ha logrado imponerse en su primer partido del torneo. En 2006 cayó ante Estados Unidos y en 2009 fue superado por Selección de Australia. La tendencia continuó en 2013, con una derrota frente a Italia, y en 2017, cuando volvió a tropezar contra la selección italiana. Más recientemente, en 2023, el conjunto tricolor perdió un dramático duelo contra Colombia antes de emprender su histórica carrera hasta las semifinales.
Para este encuentro inaugural, programado a las 12:00 horas —tiempo del centro de México—, Benjamín Gil ha designado a Javier Assad como el lanzador abridor.
El derecho de los Chicago Cubs se ha consolidado en las Grandes Ligas como uno de los lanzadores mexicanos más estables de la Gran Carpa y ahora tendrá la responsabilidad de neutralizar a una alineación británica que se caracteriza por su agresividad y velocidad en las bases.
La elección de Assad responde a la necesidad de estabilidad en el montículo tras los ajustes forzados en el cuerpo de abridores. Cabe recordar que la selección sufrió la baja sensible de Taj Bradley, quien optó por priorizar su pretemporada con los Minnesota Twins.
En su lugar, el veterano Manny Barreda fue llamado para aportar esa dosis de experiencia internacional y temple que se requiere en torneos de eliminación directa.
Si algo distingue a la Novena México en este 2026 es la profundidad de su orden al bat. Benjamín Gil destacó en conferencia de prensa que cuenta con cuatro jugadores en su alineación que han sido convocados al Juego de Estrellas de la MLB, un factor que marca una diferencia sustancial respecto a ediciones anteriores.
El rostro más reconocible sigue siendo el de Randy Arozarena, el jardinero de los Seattle Mariners que se convirtió en un ídolo nacional en 2023 por su carisma y su bateo oportuno en momentos de alta presión. Junto a él, figura Jarren Duran, actual All-Star y MVP del Clásico de Media Temporada, cuya velocidad y rango defensivo en los jardines prometen ser un dolor de cabeza para los británicos.
El núcleo de poder se complementa con Alejandro "El Capitán" Kirk, receptor de los Toronto Blue Jays, quien tras perderse la edición anterior llega con la etiqueta de ser uno de los mejores receptores ofensivos de la Liga Americana. El lineup proyectado incluye también a nombres como Jonathan Aranda, Joey Meneses y Luis Urías.
Aunque México parte como amplio favorito en las casas de apuestas —con cuotas que sitúan su probabilidad de victoria por encima del 90%—, el cuerpo técnico tricolor ha sido enfático en que no hay rival chico.
Gran Bretaña llega reforzada por su máxima estrella, Jazz Chisholm Jr., infielder de los New York Yankees y uno de los pocos jugadores en la historia con una temporada de 30 jonrones y 30 bases robadas.
El equipo británico, dirigido por Bradley Marcelino, basa su juego en una mezcla de juventud de prospectos élite, como el receptor Harry Ford de los Washington Nationals, y brazos potentes en el relevo capaces de alcanzar las 100 mph, como Michael Petersen.
El abridor designado por los británicos es Jack Anderson, un derecho del sistema de los Red Sox conocido por su control y por otorgar pocas bases por bolas, lo que obligará a los bateadores mexicanos a ser agresivos en la zona de strike.
Una de las mayores fortalezas que México presenta en este certamen es su bullpen, uno de los más dominantes del torneo.
La joya de la corona es, por supuesto, Andrés Muñoz, el estelar cerrador de los Seattle Mariners que viene de una campaña de 38 salvamentos y una efectividad de 1.73.
La capacidad de Muñoz para lanzar rectas superiores a las 100 mph, combinada con el trabajo previo de relevistas situacionales como Robert García y Víctor Vodnik, le otorga a Benjamín Gil una seguridad total en las entradas finales.
El camino no será sencillo, pues el Grupo B es considerado uno de los más competitivos al incluir a la potencia de Estados Unidos, una escuadra italiana siempre peligrosa y a un equipo de Brasil que busca dar la sorpresa. Por tanto, sumar una victoria contundente ante Gran Bretaña este viernes es vital para gestionar el picheo y llegar con confianza al duelo estelar contra los estadounidenses el próximo lunes.
La afición en México podrá seguir el debut de la selección a través de diversas plataformas. La transmisión en televisión abierta estará a cargo de Canal 9 (Televisa), mientras que en televisión restringida y plataformas digitales se podrá ver por TUDN, ESPN, ViX y Disney+.