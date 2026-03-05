La guía definitiva: Así se jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2026
A dos décadas de su primera edición en 2006, el Clásico Mundial de Beisbol regresa en 2026.
La sexta edición del certamen se celebrará del 5 al 17 de marzo, con los Samurai Japan listos para defender el título y equipos como México, Estados Unidos y República Dominicana —todos plagados de absolutas estrellas— en busca de conquistar la gloria y alzarse con el campeonato mundial.
El formato del WBC 2026
El formato de competición para 2026 mantiene la expansión a 20 selecciones nacionales. La estructura se divide en cuatro grupos —Pools A, B, C y D— de cinco equipos cada uno, los cuales compiten bajo un sistema de Round Robin o todos contra todos en sus respectivas sedes iniciales.
En la fase inicial, cada nación disputará cuatro encuentros. Los dos equipos de cada grupo —determinados por porcentaje de victorias y, en caso de empate, por un sistema complejo de desempate basado en el dominio mutuo y el diferencial de carreras permitidas— avanzan a los cuartos de final.
A partir de esta instancia, el torneo se transforma a un formato de eliminación sencilla. Los dos mejores equipos del bracket se enfrentarán en la gran final del Clásico Mundial de Beisbol el martes 17 de marzo en el Ioan Depot Park de Florida, hogar de los Marlins de Miami.
El playball del primer encuentro se cantará el jueves 5 de marzo (hora de Japón), con el enfrentamiento entre China Taipéi y Australia en el Tokyo Dome. Estos encuentros se perciben en el continente americano durante la noche del miércoles 4 de marzo a las 9:00 pm (hora del Centro de México).
Un dato técnico para los seguidores en México y Estados Unidos es la transición al horario de verano (Daylight Saving Time).
El domingo 8 de marzo de 2026, gran parte de Estados Unidos y las zonas fronterizas de México adelantarán sus relojes una hora. No obstante, la Ciudad de México y la mayoría del territorio mexicano permanecerán en horario estándar, lo que incrementa la brecha horaria con sedes como Miami y Houston a mitad del torneo
Grupo A: Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia y Canadá
Los equipos del Grupo A, que es quizás uno de los más equilibrados del torneo, jugarán sus encuentros en el mítico Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico.
La novena boricua, dirigida por Yadier Molina, asume la responsabilidad de anfitrión con un roster condicionado por la ausencia de sus figuras clave como Carlos Correa, Francisco Lindor y Javy Báez, debido a las complicaciones del seguro médico.
Sin embargo, el equipo ha logrado fortalecer su línea defensiva con la incorporación de Nolan Arenado, quien optó por representar a la nación de su madre tras haber ganado el título con Estados Unidos en 2017.
El Team Rubio se apoya en un bullpen comandado por Edwin Díaz, uno de los cerradores más efectivos de las Grandes Ligas, y una rotación que cuenta con Seth Lugo y Jorge López, activos críticos en un parque como el Hiram Bithorn que, por sus dimensiones y niveles de humedad, favorece históricamente a los lanzadores.
Cuba contará con la integración de un contingente de ocho jugadores vinculados a organizaciones de MLB, entre los que destacan Yoán Moncada y Yariel Rodríguez, además de contar con el as Liván Moinelo, actual MVP de la Liga del Pacífico en Japón.
La inclusión de los veteranos Alexei Ramírez, de 44 años, y Alfredo Despaigne, el máximo jonronero en la historia del Clásico Mundial, aportan además una cuota de experiencia necesaria para una alineación que debe enfrentar a rotaciones de alta velocidad.
Canadá emerge como el contendiente con mayor potencial de ruptura, con su roster más talentoso hasta la fecha con los hermanos Josh y Bo Naylor, Tyler O'Neill y el prospecto Owen Caissie, además de una rotación encabezada por Jameson Taillon.
Panamá y Colombia completan el cuadro con perfiles competitivos; Panamá presenta una columna vertebral de MLB liderada por el campocorto José Caballero —líder de robos en la Liga Americana— y el receptor Miguel Amaya. Colombia, por otro lado, dependerá de la veteranía y el liderazgo de José Quintana y Julio Teherán.
Grupo B: Estados Unidos, México, Brasil, Gran Bretaña e Italia
En Houston, el Grupo B será un escaparate de poder puro y una de las rivalidades más intensas del deporte mundial: Estados Unidos contra México.
El Team USA, dirigido nuevamente por Mark DeRosa, ha ensamblado lo que muchos expertos consideran el roster más imponente en la historia del beisbol internacional.
Por primera vez, una selección nacional cuenta simultáneamente con los ganadores vigentes del MVP (Aaron Judge) y los dos premios Cy Young (Paul Skenes y Tarik Skubal).
La alineación estadounidense, con Bryce Harper, Bobby Witt Jr. y Cal Raleigh, está diseñada para abrumar a cualquier cuerpo de lanzadores desde el primer inning. La profundidad es tal que figuras como Gunnar Henderson o Will Smith podrían iniciar partidos desde el banquillo.
Esta constelación de estrellas ha puesto a Estados Unidos como el favorito unánime para recuperar la corona perdida en 2023. Su debut contra Brasil el 6 de marzo en el Daikin Park se espera que sea solo el preámbulo de una marcha dominante hacia la clasificación.
México, sin embargo, ya demostró su capacidad de vencer a los gigantes.
Tras su histórico tercer lugar en la edición anterior, la novena mexicana mantiene una base de 12 jugadores veteranos, incluyendo al carismático Randy Arozarena y al receptor Alejandro Kirk.
El pitcheo mexicano, aunque extrañará algunas piezas, confía en la solidez de Javier Assad y Taijuan Walker, además del valiosísimo brazo de Andrés Muñoz para los cierres.
El enfrentamiento contra Estados Unidos el lunes 9 de marzo será, con seguridad, el juego de mayor demanda comercial en Houston y funcionará como un termómetro real para las aspiraciones de México de alcanzar nuevamente las semifinales.
No obstante, ambos gigantes deben cuidarse de Italia, que bajo la gestión de Francisco Cervelli y la incorporación de Aaron Nola, Vinnie Pasquantino y el novato Kyle Teel se presenta como un rival tácticamente sofisticado.
Gran Bretaña, con el dinamismo de Jazz Chisholm Jr., y Brasil, con la curiosidad histórica de contar con Lucas Ramírez —hijo de la leyenda Manny Ramírez—, completan un sector donde la brecha entre los líderes y los perseguidores es amplia pero peligrosa.
Grupo C: Japón, Corea, China-Taipei, República Checa y Australia
Cruzando el Pacífico está el Grupo C, que disputará sus encuentros en el legendario Tokyo Dome.
Japón, el campeón defensor y máximo ganador histórico del certamen, es el eje absoluto de este sector. A pesar de que Shohei Ohtani se limitará a funciones de bateador designado, su impacto mediático y deportivo sigue siendo el motor de los Samurai Japan.
La rotación japonesa, liderada por Yoshinobu Yamamoto e Hiromi Itoh, es la más profunda del torneo en términos de control y repertorio, lo que les otorga una ventaja competitiva en el entorno controlado del domo de Tokio.
El 7 de marzo, el Tokyo Dome será testigo del Clásico de Asia entre Japón y Corea del Sur. Corea, que ha fallado en avanzar de la primera ronda en las últimas ediciones, confía en Jung Hoo Lee y el joven fenómeno Do-Yeong Kim para restaurar el orgullo nacional.
La gran amenaza para Corea del Sur en la lucha por el segundo boleto del Grupo C es China Taipéi. Motivados por su triunfo en el Premier12 de 2024, los taiwaneses presentan una selección joven, veloz y con una rotación encabezada por Jo-Hsi Hsu, cuya efectividad en la liga local ha sido dominante.
Por su parte, Australia llega con la intención de repetir su proeza de 2023, apoyándose en Travis Bazzana, la primera selección global del draft de MLB 2024.
La República Checa completa el grupo y se mantiene fiel a su narrativa de equipo amateur que compite al más alto nivel, con el regreso de Ondřej Satoria, el lanzador que saltó a la fama tras ponchar a Ohtani hace tres años.
Aunque las probabilidades matemáticas favorecen a Japón y China Taipéi, la paridad entre las naciones asiáticas y Australia promete un cierre de grupo decidido por diferenciales de carreras mínimos.
Grupo D: República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Israel y Países Bajos
El Grupo D en Miami se ha ganado una vez más el título de Grupo de la Muerte, aunque sin Puerto Rico esta vez.
La República Dominicana buscará venganza tras su eliminación temprana en 2023. Bajo la dirección de Albert Pujols, los dominicanos presentan un lineup de pesadilla que incluye a Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez y Manny Machado.
Su rotación, encabezada por Sandy Alcántara y Cristopher Sánchez, no tiene fisuras aparentes. Para la República Dominicana, cualquier resultado que no sea disputar la final el 17 de marzo será considerado un fracaso nacional. Su duelo contra Venezuela el 11 de marzo se perfila como la culminación épica de la fase de grupos.
Venezuela, por su parte, atraviesa su mejor momento generacional, combinando la veteranía de Salvador Pérez con la explosividad de Ronald Acuña Jr. y el surgimiento de Jackson Chourio, uno de los prospectos más impactantes de la MLB.
El pitcheo venezolano, liderado por Ranger Suárez y Eduardo Rodríguez, ha demostrado ser capaz de contener a las ofensivas más potentes.
Sin embargo, en el Grupo D habita un peligro silencioso, los Países Bajos.
El equipo neerlandés, con Xander Bogaerts, Ozzie Albies y el prospecto Druw Jones (hijo del mánager Andruw Jones), tiene una tradición histórica de eliminar a potencias en el Clásico Mundial.
Israel y Nicaragua completan el sector, con los nicaragüenses buscando su primera victoria histórica en el torneo de la mano de Mark Vientos, Ronald Medrano y Erasmo Ramírez.
Más allá de la gloria internacional inmediata, el Clásico Mundial de Beisbol 2026 tiene ahora una relevancia estratégica adicional, ya que servirá como el primer filtro clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Según los criterios establecidos por la WBSC, las dos naciones del continente americano mejor ubicadas en la clasificación final —excluyendo a Estados Unidos, que ya tiene su cupo asegurado como anfitrión— obtendrán su pase directo a la justa olímpica.