Así funcionaría el sistema de bolas y strikes en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol
Con el inicio de la temporada 2026, la Liga Mexicana de Beisbol implementará el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes —ABS, por sus siglas en inglés—, una tecnología conocida popularmente como el sistema de los umpires robot.
Te puede interesar: De Babe Ruth a José Molina: El último jonrón del viejo Yankee Stadium
A diferencia de lo que el término robot sugiere, no existe una máquina física detrás del plato sustituyendo al oficial humano. El sistema ABS es una red invisible de sensores de alta precisión, cuya función es monitorear la ubicación exacta de cada lanzamiento en relación con una zona de strike virtual y personalizada para cada bateador.
La infraestructura estará basada en la tecnología de la empresa Trackman, que utiliza radares y cámaras de alta velocidad instaladas en puntos estratégicos del estadio. Estos sensores captan la trayectoria de la pelota y muestran el punto exacto donde la esférica cruza el plato.
La dinámica radica en que el sistema no dicta cada lanzamiento de forma automática para el público, sino que opera bajo un modelo híbrido de desafíos, donde el factor humano y la inteligencia de datos coexisten para mantener el ritmo y la tradición del juego.
La facultad de solicitar la revisión de un lanzamiento no recae en los managers —como sucede con las jugadas en las bases— sino exclusivamente en los protagonistas directos, el pitcher, el catcher y el bateador en turno. La decisión es estrictamente individual.
Para evitar que el flujo del partido se detenga los umpires tienen la autoridad de denegar cualquier reto si detectan que el jugador fue influenciado por instrucciones de coaches o compañeros desde el dugout.
El jugador debe realizar un gesto que ya se ha convertido en el nuevo ritual del beisbol de las Grandes Ligas: tocarse la parte superior de la cabeza, ya sea el casco o la gorra, y hacer la solicitud verbal de forma inmediata.
Esto último es clave. El reto debe presentarse apenas concluye el lanzamiento o se resuelve una jugada intermitente, como un intento de robo o una apelación de swing.
Una vez que el umpire acepta la solicitud, el sistema procesa la información en cuestión de segundos y envía una señal al auricular del oficial.
Desde el punto de vista logístico, la LMB ha trabajado en la estandarización de sus recintos para asegurar que la red 5G y los sensores de Trackman operen sin contratiempos en todas las plazas, desde el Estadio Alfredo Harp Helú hasta el Walmart Park de Monterrey.
Además de beneficiar la la precisión del juego, el despliegue tecnológico enriquece la producción televisiva y la experiencia del fanático.
Al final del día, los umpires robot de la temporada 2026 serán un equilibrio entre la tradición del beisbol y la infalibilidad de la ciencia.