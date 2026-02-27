Así ha sido la participación de México en la historia del Clásico Mundial de Beisbol
Desde la primera vez que se cantó el play ball en marzo de 2006, el Clásico Mundial de Beisbol ha servido como el barómetro definitivo para medir el talento de las naciones en el diamante.
Te puede interesar: Mapa del Clásico Mundial de Beisbol 2026, ¿en qué país y estadio jugará cada equipo?
Para México, este torneo ha sido una montaña rusa de emociones que ha visto a la selección transitar desde las victorias más inverosímiles hasta las controversias administrativas más amargas, culminando en una madurez deportiva que hoy sitúa al país como una potencia mundial según el ranking de la WBSC.
La historia de la Novena México es el relato de una evolución constante, marcada por nombres legendarios como Adrián González, Jorge Cantú y, más recientemente, el carisma inagotable de Randy Arozarena.
2006, El golpe a la soberbia del dream team
La edición inaugural del Clásico Mundial en 2006 marcó el nacimiento de una rivalidad que definiría el carácter del equipo mexicano. Bajo la dirección del histórico Francisco "Paquín" Estrada, México fue ubicado en el Grupo B, disputado en Phoenix, junto a potencias como Estados Unidos y Canadá.
Aunque el debut fue una derrota cerrada de 2-0 ante los estadounidenses, la novena tricolor mostró su capacidad de recuperación al vencer 10-4 a Sudáfrica y 9-1 a Canadá, avanzando a la segunda ronda como líderes de grupo gracias a los criterios de desempate.
Sin embargo, el momento que quedó grabado en la memoria colectiva ocurrió el 16 de marzo de 2006 en el Angel Stadium de Anaheim. México se enfrentaba a un equipo de Estados Unidos plagado de superestrellas de Grandes Ligas, incluyendo a Alex Rodríguez, Derek Jeter y el legendario lanzador Roger Clemens. En un duelo de pitcheo magistral, el joven zurdo Óliver Pérez, quien entonces apenas tenía 24 años, maniató a la ofensiva estadounidense durante tres entradas en blanco.
La victoria mexicana de 2-1 eliminó a los anfitriones de su propio torneo y además estuvo rodeada de drama épico. Un batazo de Mario Valenzuela impactó directamente en el poste de foul del jardín derecho, lo cual por regla es un cuadrangular; sin embargo, el umpire de primera base, Bob Davidson, lo sentenció como doblete y privó a México de una carrera adicional.
A pesar del error arbitral, la defensiva mexicana selló el triunfo con una doble matanza iniciada por Jorge Cantú tras un batazo de Vernon Wells. México finalizó en la sexta posición global.
2009, la localía en el Foro Sol
En 2009, la Ciudad de México se convirtió en el epicentro del beisbol mundial al albergar la primera ronda en el Estadio Foro Sol. Vinny Castilla, el máximo jonronero mexicano en la historia de la MLB, asumió el mando como mánager, rodeado de un cuerpo técnico que incluía a Fernando Valenzuela.
La expectativa era total, pero el torneo reveló las carencias de un staff de lanzadores que sufrió ante los embates de Australia y Cuba.
El inicio fue traumático, una derrota de 17-7 ante Australia en la que el pitcheo nacional fue vapuleado. México logró recomponer el camino venciendo a Sudáfrica (14-3) y cobrando venganza ante los australianos con un contundente 16-1, lo que permitió el pase a la segunda ronda en San Diego.
No obstante, al cruzar la frontera, la selección se estrelló con un muro infranqueable. Las derrotas ante Corea del Sur (8-2) y una humillante caída ante Cuba (16-4) sentenciaron la eliminación.
A pesar del trago amargo, la edición de 2009 consolidó a Jorge Cantú como un baluarte ofensivo. Cantú bateó para .360 con dos cuadrangulares y seis carreras producidas, números que lo llevaron a ser nombrado el mejor tercera base en la historia del torneo en años posteriores.
2013, la batalla campal contra Canadá
La tercera edición del Clásico Mundial es recordada como el punto más bajo en la historia reciente de la selección, a pesar de haber conseguido un triunfo histórico.
Dirigidos por Rick Rentería, México llegó a Phoenix con un roster talentoso encabezado por Adrián "El Titán" González. El torneo comenzó con una derrota dolorosa ante Italia (6-5), pero el ánimo se elevó al máximo cuando México derrotó por segunda vez en la historia a Estados Unidos con pizarra de 5-2, gracias a un cuadrangular y tres impulsadas de Adrián González.
Sin embargo, el desastre ocurrió el 9 de marzo contra Canadá. En la novena entrada, con el marcador 9-3 a favor de los canadienses, el receptor Chris Robinson realizó un toque de bola para embasarse, algo que el equipo mexicano interpretó como una falta de respeto.
Lo que la novena nacional no asimiló fue que el reglamento del WBC utilizaba el diferencial de carreras como criterio de desempate, obligando a Canadá a buscar anotar la mayor cantidad posible.
La tensión estalló cuando el lanzador Arnold León golpeó intencionalmente a Rene Tosoni. La pelea campal resultante involucró a ambos dugouts y terminó con siete expulsiones, incluyendo a los mexicanos Alfredo Aceves y Óliver Pérez. México perdió el juego 10-3 y terminó en el último lugar de su grupo, lo que significó un fracaso deportivo sin precedentes y la obligación de jugar una ronda eliminatoria para poder participar en la siguiente edición.
2017, México en Zapopan
Tras recuperar su lugar en el torneo mediante una eliminatoria en Mexicali, México fue anfitrión del Grupo D en Zapopan, Jalisco, bajo la dirección de Edgar González. El equipo contaba con figuras como Joakim Soria y Sergio Romo, pero el destino le tenía preparada una de las eliminaciones más controversiales en la historia del deporte.
Después de perder ante Italia y Puerto Rico, México llegó al último juego contra Venezuela necesitando ganar por al menos dos carreras para forzar un juego de desempate. En un partido frenético, la selección nacional se impuso 11-9. Al caer el out 27, los jugadores celebraron en el diamante, e incluso las cuentas oficiales de la MLB y del WBC anunciaron que México enfrentaría a Italia al día siguiente.
Sin embargo, horas después, el comité técnico del torneo rectificó. El reglamento estipulaba que, en caso de empate triple, el criterio era el promedio de carreras permitidas por entrada defendida entre los equipos involucrados.
El problema radicó en el juego contra Italia: México permitió cinco carreras en la novena entrada sin lograr sacar un solo out. El comité determinó que, al no registrarse outs, esa entrada no contaba para el divisor del promedio.
Con un coeficiente de 1.117 frente al 1.105 de Venezuela, México quedó eliminado de manera administrativa. La protesta formal de la delegación mexicana fue desestimada, dejando una herida profunda en la afición y en el propio Adrián González, quien criticó duramente a los organizadores.
2023, El cenit de la Novena México y la irrupción de Randy Arozarena
Siete años después del trago amargo de Jalisco, el beisbol mexicano experimentó su mayor gloria. Con Benjamín Gil al mando y Rodrigo López como gerente general, México diseñó una escuadra con identidad y garra. El torneo comenzó con una derrota ante Colombia en entradas extras, pero lo que siguió fue una demostración de poderío absoluto.
México aplastó a Estados Unidos 11-5 en un Chase Field repleto de aficionados mexicanos, con una actuación histórica de Joey Meneses, quien conectó dos cuadrangulares. Las victorias posteriores ante Gran Bretaña y Canadá le dieron a México el liderato de grupo.
En los cuartos de final, la selección mostró su carácter al remontar una desventaja de 4-0 contra Puerto Rico para terminar ganando 5-4, asegurando su primer pase a semifinales en la historia.
La semifinal contra Japón en Miami es considerada por expertos y por la propia MLB como uno de los mejores juegos en la historia del torneo. Patrick Sandoval lanzó de forma soberbia y Luis Urías adelantó a México con un cuadrangular de tres carreras ante Roki Sasaki.
Sin embargo, Japón remontó en la novena entrada con un doblete de Munetaka Murakami para dejar en el terreno a México con un marcador de 6-5. A pesar de la derrota, México finalizó oficialmente en el tercer lugar del mundo, un hito sin precedentes que elevó el interés por el beisbol en el país a niveles nunca antes vistos.
Con miras al Clásico de 2026, México ya conoce sus rivales en el Grupo B: Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Con la base del equipo de 2023, la consolidación de Randy Arozarena como ídolo nacional y el ascenso de nuevas figuras como Andrés Muñoz y Alejandro Kirk, la selección nacional es un contendiente legítimo al campeonato mundial.