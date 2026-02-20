Mapa del Clásico Mundial de Beisbol 2026, ¿en qué país y estadio jugará cada equipo?
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 es uno de los eventos más esperados en la historia del Rey de los Deportes. Con 20 naciones compitiendo por la gloria internacional del 5 al 17 de marzo, la logística del torneo ha diseñado un mapa que recorre tres países y cuatro ciudades emblemáticas: San Juan (Puerto Rico), Houston (Texas), Miami (Florida) y Tokio (Japón).
Si eres fanático y quieres saber exactamente dónde jugará tu equipo y qué esperar de cada estadio, aquí te presentamos la guía definitiva del mapa del Clásico Mundial 2026.
Grupo A: La fiesta caribeña en San Juan, Estadio Hiram Bithorn
El legendario Estadio Hiram Bithorn volverá a ser protagonista tras trece años de ausencia en el torneo. Del 6 al 11 de marzo, San Juan será el epicentro del Grupo A, donde los locales se desbordarán para recibir a potencias del Caribe y Norteamérica.
Equipos: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.
El Estadio: El Hiram Bithorn ha sido sometido a una renovación masiva de aproximadamente 40 millones de dólares para cumplir con los estándares de la MLB . Estas mejoras incluyen la instalación de un nuevo campo sintético y la expansión de su capacidad de 18,000 a 25,000 espectadores.
Duelo clave: El enfrentamiento entre Cuba y Puerto Rico el 9 de marzo promete ser uno de los momentos más vibrantes de la fase inicial.
Grupo B: El debut de Houston, Daikin Park
Por primera vez en la historia del Clásico, la ciudad de Houston, Texas, servirá como sede oficial. El Daikin Park —anteriormente conocido como Minute Maid Park—, hogar de los Astros, recibirá el Grupo B del 6 al 11 de marzo.
Equipos: Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.
El Estadio: Con su característico techo retráctil y capacidad para más de 41,000 personas, el Daikin Park ofrece un entorno controlado ideal para el juego. Se han realizado inversiones de 15 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico del techo y renovar áreas VIP como el Diamond Club.
Duelo clave: El esperado choque entre México y Estados Unidos el 9 de marzo será, sin duda, el plato fuerte de esta sede .
Grupo C: La catedral de Asia en Tokio, Tokyo Dome
El Tokyo Dome es la única sede que ha albergado todas las ediciones del Clásico Mundial. En 2026, el Grupo C abrirá el telón del torneo el 5 de marzo (hora local), aprovechando la diferencia horaria para iniciar la acción global.
Equipos: Japón, Corea del Sur, Australia, República Checa y China Taipéi .
El Estadio: Conocido como "The Big Egg", el Tokyo Dome tiene capacidad para 45,600 fanáticos y es famoso por su atmósfera ruidosa y electrizante .
Duelo clave: La histórica rivalidad entre Japón y Corea del Sur tendrá un nuevo capítulo el sábado 7 de marzo a las 7:00 PM (hora local), un evento que suele romper récords de audiencia en Asia.
Grupo D: Miami, la capital del beisbol, loanDepot Park
El loanDepot Park de Miami hace historia nuevamente al ser la única sede que albergará partidos de todas las rondas por segundo torneo consecutivo. Del 6 al 11 de marzo, el llamado grupo de la muerte se verá las caras en la Pequeña Habana.
Equipos: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.
El Estadio: Este recinto moderno con techo retráctil es el escenario perfecto para la numerosa diáspora latinoamericana en Florida .
Duelo clave: El enfrentamiento final del grupo entre República Dominicana y Venezuela el 11 de marzo podría definir quién avanza a la siguiente ronda en un ambiente de playoffs.
El camino a la gran final: Cuartos, Semis y el Campeonato
Una vez superada la fase de grupos, el mapa del torneo se estrecha hacia los Estados Unidos para la etapa de eliminación directa.
Cuartos de Final (13-14 de marzo): Se dividirán entre Houston y Miami. El Daikin Park de Houston recibirá a los clasificados de los Grupos A y B, mientras que el loanDepot park de Miami acogerá a los mejores de los Grupos C y D.
Nota importante: Si Estados Unidos avanza, jugará el viernes 13 en Houston; si Japón clasifica, jugará el sábado 14 en Miami, sin importar su posición final en el grupo.
Ronda de Campeonato (15-17 de marzo): Todo el universo del beisbol se concentrará exclusivamente en Miami para las semifinales y la gran final el martes 17 de marzo.