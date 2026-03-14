¡AUSTIN WELLS PEGÓ JONRÓN DE TRES CARRERAS Y REPÚBLICA DOMINICANA Y VENCE POR K.O. A COREA DEL SUR!



¡JUGARÁN EL DOMINGO LA SEMIFINAL CONTRA EL GANADOR ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ! #WorldBaseballClassic | #ElExtrabase⚾️🇩🇴pic.twitter.com/bQyFsoc2sP