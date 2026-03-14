Austin Wells, “Agustín Pozos” y las historias de la jornada en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 comienza a recoger sus bates. El torneo de beisbol más importante del planeta entró ya en un tramo inexorable, con el calendario comprimido y la nostalgia empezando a asomarse por el dugout.
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Sin embargo, antes del ocaso definitivo, los cuartos de final del 14 y 15 nos han regalado historias que han definido el epítome de este torneo.
Austin Wells, el "Agustín Pozos" de Scottsdale
Austin Wells calificó para representar a la República Dominicana a través de la herencia de su madre, Michelle, quien es de ascendencia dominicana.
En los días previos al cuarto de final, el contraste entre el carácter estoico de Wells y la exuberante cultura del Platano Power generó una serie de interacciones virales. Los aficionados y compañeros de equipo comenzaron a apodarlo cariñosamente como "Agustín Pozos" o "Dominican Papi", bromeando sobre su falta de flow caribeño en comparación con figuras como Fernando Tatis Jr. o Juan Soto.
Pero su momento definitivo con el equipo ocurrió en la parte baja de la séptima entrada en los cuartos de final contra Corea. Con el marcador 7-0 y corredores en las esquinas, Wells conectó un jonrón de tres carreras al primer lanzamiento, un cutter de 88.8 millas por hora de Hyeong Jun So, que aterrizó en el segundo nivel del jardín derecho.
El batazo terminó el juego de inmediato y empató el récord histórico de jonrones para un equipo en una sola edición del WBC, alcanzando la cifra de 14 vuelacercas que México estableció en 2009.
La celebración de Wells, aunque más contenida que los exagerados bat flips de sus compañeros, marcó por fin su sentido de pertenencia en el equipo. Wells admitió después que "se siente más dominicano cada día" y que la experiencia de representar a su familia y al país ha sido un honor incalculable.
Hablando de tecnicismo, la integración de Wells como catcher principal también ha sido un factor determinante en la efectividad del cuerpo de lanzadores. El receptor ha recibido 16 entradas consecutivas detrás del plato en los primeros dos juegos y capturado a 12 lanzadores diferentes, Wells ha sido fundamental para mantener una efectividad colectiva de 1.98.
Paul Skenes será el antídoto designado contra la hegemonía dominicana
Para este 15 de marzo, todas las miradas convergen en un solo brazo, el de Paul Skenes. El actual ganador del Cy Young y as de los Pirates fue designado para abrir el juego de semifinal ante República Dominicana y cargará sobre sus hombros la misión de detener a la maquinaria caribeña en Miami .
Mientras el equipo de las barras y las estrellas ha tenido que sobrevivir a base de bates oportunos y un bullpen a veces titubeante, Skenes se ha mantenido como una constante de fuego puro. Su recta —que tocó las 99.7mph en la fase previa— es la herramienta con la que Estados Unidos pretende neutralizar un lineup dominicano que batea para .312 en el torneo.
El lineup inicial dominicano batea de 32-4 ante Skenes, con 10 ponches, dos dobles, dos bases por bola y un golpe; Julio Rodríguez, el jardinero estrella de los Mariners de Seattle, ha conectado tres de los imparables —dos de ellos dobles—.
Para los domis, Skenes representa una de las últimas líneas de defensa para alcanzar la gloria nuevamente, como cuando se coronaron campeones en 2013.
República Dominicana aseguró su pase a los JJOO de Los Ángeles 2028
Además del dulce sabor de la victoria y el avance a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol, el triunfo de República Dominicana sobre Corea tuvo una consecuencia geopolítica crucial.
Al avanzar a las semifinales y combinarse este resultado con la derrota de Canadá ante Estados Unidos, la República Dominicana aseguró una de las dos plazas directas de las Américas para el torneo de beisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Bajo la gestión de Albert Pujols y el liderazgo de figuras como Junior Caminero y Tatis Jr., ha demostrado una cohesión que les fue esquiva en la edición de 2023.