Resultados y tabla de posiciones Clásico Mundial de Beisbol 2026
La sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol ha comenzado. El torneo, que reúne a las 20 mejores selecciones de beisbol del mundo, se jugará del 5 al 17 de marzo de 2026 en cuatro grandes escenarios: el Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico (Grupo A), el Daikin Park en Houston (Grupo B), el Tokyo Dome en Japón (Grupo C) y el loanDepot park en Miami (Grupo D).
Al finalizar el Round Robin, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa, donde definirán su permanencia en el torneo en duelos de vida o muerte en los cuartos de final y las semifinales. La gran final se jugará el martes 17 de marzo en territorio estadounidense, en el Ioan Depot Park de Miami, en Florida.
A continuación, el calendario y los resultados completos de cada jornada para que no te pierdas los detalles en este WBC 2026.
WBC 2026: Tabla de posiciones
Grupo A
Equipo
Ganados
Perdidos
Porcentaje
Canadá
Colombia
Cuba
Panamá
Puerto Rico
Grupo B
Equipo
Ganados
Perdidos
Porcentaje
México
Estados Unidos
Italia
Brasil
Gran Bretaña
Grupo C
Equipo
Ganados
Perdidos
Porcentaje
Japón
Corea
Australia
1
0
China Taipei
0
1
República Checa
Grupo D
Equipo
Ganados
Perdidos
Porcentaje
Rep. Dominicana
Venezuela
Nicaragua
Países Bajos
Israel
Calendario y resultados, Clásico Mundial de Beisbol 2026
Miércoles 4 de marzo
🇹🇼 China Taipéi 0 - 2 Australia 🇦🇺
Jueves 5 de marzo
🇨🇿 Rep. Checa - Corea del Sur 🇰🇷
Viernes 6 de marzo
🇦🇺 Australia - Rep. Checa 🇨🇿
🇯🇵 Japón - China Taipéi 🇹🇼
🇨🇺 Cuba - Panamá 🇵🇦
🇳🇱 Países Bajos - Venezuela 🇻🇪
🇲🇽 México - Gran Bretaña 🇬🇧
🇵🇷 Puerto Rico - Colombia 🇨🇴
🇳🇮 Nicaragua - Rep. Dominicana 🇩🇴
🇺🇸 EE. UU. - Brasil 🇧🇷
Sábado 7 de marzo
🇹🇼 China Taipéi - Rep. Checa 🇨🇿
🇰🇷 Corea del Sur - Japón 🇯🇵
🇨🇴 Colombia - Canadá 🇨🇦
🇳🇮 Nicaragua - Países Bajos 🇳🇱
🇧🇷 Brasil - Italia 🇮🇹
🇵🇦 Panamá - Puerto Rico 🇵🇷
🇮🇱 Israel - Venezuela 🇻🇪
🇬🇧 Gran Bretaña - EE. UU. 🇺🇸
Domingo 8 de marzo
🇹🇼 China Taipéi - Corea del Sur 🇰🇷
🇦🇺 Australia - Japón 🇯🇵
🇨🇴 Colombia - Cuba 🇨🇺
🇳🇱 Países Bajos - Rep. Dominicana 🇩🇴
🇬🇧 Gran Bretaña - Italia 🇮🇹
🇵🇦 Panamá - Canadá 🇨🇦
🇳🇮 Nicaragua - Israel 🇮🇱
🇧🇷 Brasil - México 🇲🇽
Lunes 9 de marzo
🇰🇷 Corea del Sur - Australia 🇦🇺
🇩🇴 Rep. Dominicana - Israel 🇮🇱
🇨🇴 Colombia - Panamá 🇵🇦
🇧🇷 Brasil - Gran Bretaña 🇬🇧
🇨🇺 Cuba - Puerto Rico 🇵🇷
🇻🇪 Venezuela - Nicaragua 🇳🇮
🇲🇽 México - EE. UU. 🇺🇸
Martes 10 de marzo
🇨🇿 Rep. Checa - Japón 🇯🇵
🇨🇦 Canadá - Puerto Rico 🇵🇷
🇮🇱 Israel - Países Bajos 🇳🇱
🇮🇹 Italia - EE. UU. 🇺🇸
Miércoles 11 de marzo
🇨🇦 Canadá - Cuba 🇨🇺
🇮🇹 Italia - México 🇲🇽
🇻🇪 Venezuela - Rep. Dominicana 🇩🇴
Fase Final
Cuartos de Final: 13–14 de marzo
Semifinales: 15–16 de marzo
Gran Final: 17 de marzo (Miami)