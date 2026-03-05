SI Mexico

Resultados y tabla de posiciones Clásico Mundial de Beisbol 2026

Consulta el calendario completo, las sedes y los resultados actualizados de la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Redacción SI México

Australia y China Taipei inauguraron la actividad del Pool C del Clásico Mundial de Beisbol 2026 en el Tokyo Dome de Tokio, Japón
Australia y China Taipei inauguraron la actividad del Pool C del Clásico Mundial de Beisbol 2026 en el Tokyo Dome de Tokio, Japón / Chung Sung-Jun | Getty Images

La sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol  ha comenzado. El torneo, que reúne a las 20 mejores selecciones de beisbol del mundo, se jugará del 5 al 17 de marzo de 2026 en cuatro grandes escenarios: el Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico (Grupo A), el Daikin Park en Houston (Grupo B), el Tokyo Dome en Japón (Grupo C) y el loanDepot park en Miami (Grupo D).

Te puede interesar: La guía definitiva, así se jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Al finalizar el Round Robin, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa, donde definirán su permanencia en el torneo en duelos de vida o muerte en los cuartos de final y las semifinales. La gran final se jugará el martes 17 de marzo en territorio estadounidense, en el Ioan Depot Park de Miami, en Florida

A continuación, el calendario y los resultados completos de cada jornada para que no te pierdas los detalles en este WBC 2026.

Este es el formato del Clásico Mundial de Beisbol 2026
Este es el formato del Clásico Mundial de Beisbol 2026 / WBC

WBC 2026: Tabla de posiciones

Grupo A

Equipo

Ganados

Perdidos

Porcentaje

Canadá

Colombia

Cuba

Panamá

Puerto Rico

Grupo B

Equipo

Ganados

Perdidos

Porcentaje

México

Estados Unidos

Italia

Brasil

Gran Bretaña

Grupo C

Equipo

Ganados

Perdidos

Porcentaje

Japón

Corea

Australia

1

0

China Taipei

0

1

República Checa

Grupo D

Equipo

Ganados

Perdidos

Porcentaje

Rep. Dominicana

Venezuela

Nicaragua

Países Bajos

Israel

Calendario y resultados, Clásico Mundial de Beisbol 2026

Miércoles 4 de marzo

🇹🇼 China Taipéi 0 - 2 Australia 🇦🇺

Jueves 5 de marzo

🇨🇿 Rep. Checa - Corea del Sur 🇰🇷

Viernes 6 de marzo

🇦🇺 Australia - Rep. Checa 🇨🇿

🇯🇵 Japón - China Taipéi 🇹🇼

🇨🇺 Cuba - Panamá 🇵🇦

🇳🇱 Países Bajos - Venezuela 🇻🇪

🇲🇽 México - Gran Bretaña 🇬🇧

🇵🇷 Puerto Rico - Colombia 🇨🇴

🇳🇮 Nicaragua - Rep. Dominicana 🇩🇴

🇺🇸 EE. UU. - Brasil 🇧🇷

Sábado 7 de marzo

🇹🇼 China Taipéi - Rep. Checa 🇨🇿

🇰🇷 Corea del Sur - Japón 🇯🇵

🇨🇴 Colombia - Canadá 🇨🇦

🇳🇮 Nicaragua - Países Bajos 🇳🇱

🇧🇷 Brasil - Italia 🇮🇹

🇵🇦 Panamá - Puerto Rico 🇵🇷

🇮🇱 Israel - Venezuela 🇻🇪

🇬🇧 Gran Bretaña - EE. UU. 🇺🇸

Domingo 8 de marzo

🇹🇼 China Taipéi - Corea del Sur 🇰🇷

🇦🇺 Australia - Japón 🇯🇵

🇨🇴 Colombia - Cuba 🇨🇺

🇳🇱 Países Bajos - Rep. Dominicana 🇩🇴

🇬🇧 Gran Bretaña - Italia 🇮🇹

🇵🇦 Panamá - Canadá 🇨🇦

🇳🇮 Nicaragua - Israel 🇮🇱

🇧🇷 Brasil - México 🇲🇽

Lunes 9 de marzo

🇰🇷 Corea del Sur - Australia 🇦🇺

🇩🇴 Rep. Dominicana - Israel 🇮🇱

🇨🇴 Colombia - Panamá 🇵🇦

🇧🇷 Brasil - Gran Bretaña 🇬🇧

🇨🇺 Cuba - Puerto Rico 🇵🇷

🇻🇪 Venezuela - Nicaragua 🇳🇮

🇲🇽 México - EE. UU. 🇺🇸

Martes 10 de marzo

🇨🇿 Rep. Checa - Japón 🇯🇵

🇨🇦 Canadá - Puerto Rico 🇵🇷

🇮🇱 Israel - Países Bajos 🇳🇱

🇮🇹 Italia - EE. UU. 🇺🇸

Miércoles 11 de marzo

🇨🇦 Canadá - Cuba 🇨🇺

🇮🇹 Italia - México 🇲🇽

🇻🇪 Venezuela - Rep. Dominicana 🇩🇴

Fase Final

Cuartos de Final: 13–14 de marzo

Semifinales: 15–16 de marzo

Gran Final: 17 de marzo (Miami)

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Beisbol