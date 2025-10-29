Azulejos reviven y aseguran volver a Toronto
Los Azulejos de Toronto se recuperaron de la dura derrota en el maratónico duelo del lunes y aseguraron mantener vivas sus opciones de alcanzar su primer título en 32 años. Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los canadienses se impusieron 6‑2 en el Dodger Stadium y empataron 2‑2 la Serie Mundial.
El estelar Shohei Ohtani debutó como lanzador en la Serie Mundial para los Dodgers, pero fue neutralizado por la ofensiva de Toronto. Ponchó a seis rivales en seis entradas, cediendo seis hits y una base por bolas, mientras que al bate solo logró una base por bolas, muy lejos de su actuación histórica del partido anterior.
En esta época del año enfrentamos a los mejores de los mejores, así que no es tan fácil- Shoei Ohtani / Pelotero de los Dodgers
La séptima entrada fue decisiva: Guerrero Jr. abrió el rally con un cuadrangular de dos carreras y el equipo completó cuatro anotaciones más gracias a hits de Ernie Clement, Daulton Varsho y Andrés Giménez. Los Dodgers solo pudieron maquillar el resultado en la última entrada con una carrera de Teoscar Hernández.
El partido volvió a llenar el Dodger Stadium con 56,000 aficionados, entre ellos celebridades como Brad Pitt, Sydney Sweeney y LeBron James, así como el príncipe Enrique y Meghan Markle, quienes siguieron la acción desde primera fila. La afición fue testigo de otro hito en la carrera de Ohtani, con sus primeros lanzamientos en Serie Mundial y su rol como primer bate.
La serie, al mejor de siete partidos, continuará con el quinto juego este miércoles en Los Ángeles y se trasladará a Toronto para el sexto partido el viernes, con un eventual séptimo y decisivo el sábado. Con la victoria, los Azulejos mantienen vivo su sueño de conseguir su segundo título consecutivo y su primero desde 1993.