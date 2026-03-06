Benjamín Gil: El Matador y la medida de la derrota
Fueron 30 outs los que separaron a la selección mexicana de beisbol de la final del Clásico Mundial de Beisbol 2023. Treinta outs que, eventualmente, se convirtieron en la unidad de medida de su propia ambición.
Esos 30 outs, que Benjamín Gil recuenta en las vigilias de los hoteles, se manifiestan como una persistencia del espacio y del tiempo: una recurrencia de la pelota que se niega a encontrar el guante o que halla el intervalo exacto entre los defensores en el LoanDepot Park de Miami.
El mánager tijuanense Benjamín Gil, quien se percibe a sí mismo como un “veterano joven” en este oficio de ordenar el azar sobre el césped, ha sido testigo de cómo la gloria y el abismo habitan en la trayectoria de un lanzamiento que se queda apenas unos milímetros más alto de lo proyectado.
Para Benjamín Gil, aquella derrota contra Japón en el Clásico Mundial 2023 representó una forma de revelación: la certeza de que México ya no ocupa un lugar periférico en el beisbol mundial. En su memoria técnica, los 30 outs que faltaron son una deuda que se cobra con el rigor de la preparación, una lección medicinal que despoja al juego de su mística para devolverle su peso mecánico.
Al recordar el noveno episodio, Gil evoca la figura de Giovanni Gallegos con una lealtad que ignora el reproche público. El lanzador de los St. Louis Cardinals vio cómo Shohei Ohtani conectaba un doblete y cómo Masataka Yoshida recibía un pasaporte, antes de que Munetaka Murakami disparara el batazo que dejó a México tendido en el terreno.
Gil defiende a Giovanni Gallegos con la ferocidad de un protector.
“No habríamos llegado hasta aquí sin él”, dice.
Benjamín Gil ha acumulado diez temporadas de invierno y la dirección de un equipo nacional de México en apenas una década de mando. En la derrota ha encontrado una forma de conocimiento que la victoria, siempre más complaciente, suele escatimar.
La psicología de Benjamín Gil ante el revés deportivo halla su sustento en una historia que transcurre en la intimidad de su infancia, lejos del estruendo de las gradas.
María Aguilar, su madre, recibió un diagnóstico de cáncer cuando Benji tenía apenas nueve meses de vida.
Ella decidió, sin embargo, que su existencia se prolongaría el tiempo exacto para verlo alcanzar los 15 años, una meta que persiguió con una tenacidad que Gil heredó como un testamento biológico.
Su madre falleció nueve días después de su decimoquinto cumpleaños, habiendo cumplido su palabra con una puntualidad estremecedora.
Gil reconoce que esa lección de lucha contra lo inevitable es la que define su comportamiento en el dugout. Para él, rendirse ante un marcador adverso constituye una falta de respeto a la memoria de la mujer que peleó 14 años por cada uno de sus días.
“Si ella no se rindió ante una enfermedad donde sabía que no habría victoria, sería mal de mi parte rendirme porque las cosas no salen bien en mi trabajo”, confiesa.
Su gestión ante la victoria y la derrota en el beisbol es una disciplina de la mente que intenta mantener los pies sobre la tierra, incluso cuando el entorno exige el desborde emocional.
En la Serie del Rey 2025, sus Charros de Jalisco sufrieron una barrida amarga ante los Diablos Rojos del México: un resultado de 4-0 que para muchos habría sido una humillación definitiva.
Sin embargo, Benjamín Gil comparecía ante la prensa con una seguridad que desafiaba la evidencia de la pizarra. Sostenía que el Estadio Alfredo Harp Helú no pesaba y que la afición rival era maleducada. Prefería atraer sobre sí mismo el rayo del desprecio público antes que permitir que sus jugadores perdieran la fe en su propio sistema.
—¿Hay algún momento en el que no te la creas, pero sabes qué es lo que tienes que decir?
—Mira, como cuando estábamos en Guadalajara, que íbamos abajo 0-3, sé que era muy difícil. Pero el momento en que yo crea que no podamos regresar, o que los jugadores escuchen duda en mi voz, aunque diga las cosas correctas, ellos van a dudar. Van a creer que es imposible.
Esta visión del juego procede de su propia trayectoria como pelotero: una carrera de 20 años en el beisbol profesional que incluye un anillo de Serie Mundial 2002 con los Anaheim Angels. Gil fue el shortstop que en el Clásico de Otoño de aquel año bateó para un promedio de .800, conectando cuatro hits en cinco turnos bajo la presión máxima de las Grandes Ligas.
El mánager de hoy conserva la agresividad y el temperamento berrinchudo de aquel infielder de Grandes Ligas que detestaba el conformismo. Gil admite que, a menudo, se deja ganar por la frustración del competidor que todavía siente que podría resolver el juego con sus propias manos, una pasión que sus jugadores interpretan como una señal de entrega absoluta.
Ahora, su horizonte competitivo se sitúa en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, una oportunidad de redención para la selección mexicana para la que ya ha comenzado a diseñar una estructura técnica renovada.
La selección mexicana de beisbol contará con un roster competitivo donde la potencia y la inteligencia táctica serán las prioridades.
Andrés Muñoz, el cerrador estelar de los Seattle Mariners, encabeza el departamento de lanzadores tras una temporada 2025 donde alcanzó 30 salvamentos y consolidó una recta de cuatro costuras cercana a las 100 millas por hora, junto a un slider devastador.
Muñoz representa la garantía de cierre para México que en 2023 se escapó por un margen estrecho: un brazo capaz de someter a las ofensivas más exigentes de la élite del beisbol mundial.
Acompañando a Muñoz, Alejandro Kirk se perfila como el cerebro estratégico detrás del plato. El receptor de los Toronto Blue Jays cerró la temporada 2025 con un promedio de bateo de .282, 15 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas, demostrando una madurez ofensiva que se complementa con una defensa de élite.
Benjamín Gil habita el diamante como si fuera su propio oxígeno, consciente de que los 30 outs que separaron a México de la final del Clásico Mundial 2023 constituyen el umbral de una redención que se cobrará en 2026.
Mientras el fuego de la competencia siga alimentando su carácter, el “Matador” Benjamín Gil continuará desafiando las estadísticas y a los críticos, seguro de que el último out que otorga la gloria siempre aguarda en la siguiente entrada para aquellos que han aprendido que rendirse nunca ha sido una opción válida.