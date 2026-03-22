Campeonas de la Serie de la Reina 2026 de la Liga Mexicana de Softbol: Las claves de Sultanes Femenil
Después de estar en los últimos lugares del standing a mitad de temporada, este sábado Sultanes Femenil conquistó la Serie de la reina 2026. Y es, finalmente, la consolidación de un proyecto que, tras dos subcampeonatos consecutivos, logró finalmente alcanzar la cima.
Te puede interesar: Italia subasta su máquina de espresso del Clásico Mundial de Beisbol por una razón especial
El triunfo, por supuesto, no fue producto del azar, sino de una planificación estratégica que permitió al equipo regiomontano revertir un inicio de temporada sumamente complicado, donde ostentaron una marca de apenas tres victorias frente a nueve derrotas, para transformarse en las Muchachas del Regreso y cerrar la fase regular con un récord de 15-13.
La clave de esta metamorfosis residió en la llegada oportuna de refuerzos internacionales de alto impacto y en la gestión táctica del manager Rafael Guzmán, quien implementó una filosofía de bateo inteligente basada en la paciencia y el análisis profundo de las lanzadoras rivales.
Uno de los pilares indiscutibles de este campeonato fue la incorporación de la lanzadora checa Katerina Kindermanova, quien se integró al roster en el último día permitido para altas y rápidamente se estableció como la sublíder de efectividad de la liga con un promedio de 1.38 carreras limpias.
Su capacidad para dominar la zona de strike y mantener la calma en situaciones de alta presión fue evidente durante la serie final, especialmente en el cuarto juego decisivo, donde lanzó cinco entradas y dos tercios permitiendo apenas una anotación y limitando a la explosiva ofensiva de Diablos Rojos Femenil.
El impacto de Kindermanova se vio potenciado por su sinergia con Payton Gottshall, con quien confirmó un binomio de pitcheo que resultó indescifrable para sus oponentes. Gottshall, quien superó la barrera de los 150 ponches durante la campaña, desempeñó un rol híbrido fundamental, actuando tanto de abridora como de relevista de lujo.
Esta dualidad táctica quedó manifiesta en el primer juego de la Serie de la Reina, donde Kindermanova sostuvo el duelo durante seis episodios y Gottshall entró para sellar la victoria en entradas extra, acreditándose el triunfo en un encuentro histórico que terminó 2-1.
La profundidad del staff de lanzadoras permitió a Sultanes mantener la frescura necesaria para afrontar una postemporada extenuante, tras haber eliminado previamente a El Águila de Veracruz en una semifinal que se extendió a cinco juegos.
A la ofensiva, la presencia de Morgan Howe y Baylee Klingler transformó el lineup de Monterrey en un vendaval de poder. Morgan Howe, con una trayectoria destacada en el softbol profesional estadounidense, se convirtió en la figura determinante de los momentos críticos.
Fue Howe quien conectó el doblete productor en la octava entrada del primer juego para dejar tendidas a las Diablas y marcó el ritmo de lo que sería una serie dominante. Su agresividad en la caja de bateo fue constante, destacando su actuación en el cuarto juego de la final al conectar un cuadrangular solitario apenas al segundo lanzamiento del partido, una jugada que desmoronó anímicamente a la abridora rival Carley Hoover y estableció una ventaja temprana que Sultanes nunca perdería.
Por su parte, Baylee Klingler reafirmó su estatus de jugadora de élite mundial al ser nombrada la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la Serie de la Reina. Klingler, ganadora de la Triple Corona en el softbol colegial de Estados Unidos, aportó una cuota de 23 carreras producidas y cinco cuadrangulares durante la temporada regular, pero guardó su mejor versión para la instancia definitiva.
En el duelo final en el Estadio Alfredo Harp Helú, Klingler tuvo una jornada de tres hits en cinco turnos, coronando su actuación con un jonrón de tres carreras en la sexta entrada que selló el marcador final de 12-1 y sentenció el campeonato.
La victoria de Sultanes Femenil también fue un triunfo de la disciplina estratégica impuesta por Rafael Guzmán, quien insistió en que sus jugadoras trabajaran los turnos al bate para desgastar a las serpentineras contrarias.
Esta metodología permitió al equipo aprovechar el cansancio y los errores defensivos de las capitalinas, especialmente en los rallies de las entradas intermedias del cuarto juego, donde Monterrey anotó de forma consecutiva en los primeros cuatro episodios.
El respaldo defensivo de jugadoras como Suka Van Gurp en la intermedia y la receptora Sharlize Palacios fue vital para complementar el trabajo de las lanzadoras.
Con este título, la organización de Sultanes de Monterrey alcanzó su corona número 11 en el deporte profesional, sumando su primer éxito en el softbol a sus diez campeonatos de beisbol, y validando un proyecto deportivo que supo aprender de las derrotas previas para instaurar una nueva mentalidad ganadora.