Italia subasta su máquina de espresso del Clásico Mundial de Beisbol por una razón especial
El querido festejo cafetero de Italia acaba de volverse aún más especial.
Para los millones que siguieron el Clásico Mundial de Beisbol este mes, recordarán cómo el equipo italiano celebraba sus home runs con shots de espresso en el dugout. Pues bien, por el “módico” precio de $3,290 dólares (al momento de escribir esto, al menos), puedes empezar tus mañanas sirviéndote tazas de café desde la misma máquina.
Sí, leíste bien. Italia está subastando la cafetera utilizada durante al menos tres de los juegos de este año del WBC: el duelo de grupo del 10 de marzo, el juego de cuartos de final del 14 de marzo y la semifinal del 16 de marzo. Al momento de escribir esto, hay un total de 75 pujas, y la subasta, realizada a través de MLB, permanecerá abierta hasta el 23 de marzo a las 8 p.m. ET.
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Tal como ocurría en el dugout del equipo, la máquina en cuestión tiene algunos detalles decorativos. Para empezar, cuenta con el logotipo del World Baseball Classic en la parte frontal y en ambos lados, además de un logotipo con la “I” de Italy en los paneles izquierdo y derecho. También incluye calcomanías con los números de los jugadores y una pegatina que dice “Baseball Isn’t Boring”.
“La llevamos a todas partes con nosotros”, dijo anteriormente el manager del equipo, Francisco Cervelli, sobre la máquina. “Es algo normal. La tenemos en el autobús. La hemos tenido en el dugout, en todas partes”.
Mejor aún, las ganancias de esta venta irán a una gran causa.
Según el primera base de los Kansas City Royals y miembro del Team Italy, Vinnie Pasquantino, el dinero recaudado en la subasta se destinará al Southwest Autism Research and Resource Center, que brinda apoyo a niños, adolescentes y adultos con autismo.
“Esta fue una decisión del grupo porque este centro ha ayudado a algunas personas que forman parte de nuestro equipo. ¡Gracias por el apoyo!”, escribió Pasquantino en X (antes Twitter) el viernes.
Así que no solo podrías poseer una pieza de la historia del beisbol, sino también apoyar una causa fantástica. Mamma mia, realmente es un ganar-ganar.
Otros artículos del WBC en subasta
¿No tomas café pero aun así te interesa tener un recuerdo del WBC 2026?
No te preocupes—también hay otros artículos en subasta a través de MLB, incluidos pelotas utilizadas en juego de Italy vs. Puerto Rico e Italy vs. Venezuela.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/03/2026, traducido al español para SI México.