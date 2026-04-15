Charros, Toros y Algodoneros: Tres equipos a seguir en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol 2026
La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol marca el inicio de una era sin precedentes para el Rey de los Deportes en el país.
Bajo la nueva denominación de la Liga Fuerte de México, producto de una alianza histórica con Banorte, el circuito veraniego ha alcanzado una madurez institucional y financiera que se refleja directamente en la calidad de sus plantillas.
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Si bien la Zona Sur ostenta al actual bicampeón, los Diablos Rojos del México, es en la Zona Norte donde la competencia ha escalado a niveles de paridad absoluta.
Históricamente, la Zona Norte ha sido el territorio de los Sultanes de Monterrey, una organización que ha dictado el ritmo de la división durante décadas.
Sin embargo, el panorama para este 2026 sugiere que la hegemonía de los Fantasmas Grises está bajo un asedio constante.
Equipos como los Algodoneros de Unión Laguna, que buscan sacudirse una sequía de 76 años; los Toros de Tijuana, con su modelo de contrataciones de alto impacto mediático; y los Charros de Jalisco, que bajo la guía de Benjamín Gil han pasado a ser una potencia establecida, configuran un ecosistema donde el margen de error es inexistente.
Sultanes de Monterrey
Los Sultanes de Monterrey encaran la temporada 2026 con la herida abierta de la eliminación en la Final de la Zona Norte el año anterior.
Para una institución acostumbrada al éxito, quedarse a las puertas de la Serie del Rey fue el detonante para una reestructuración profunda que comenzó desde el dugout.
La gerencia regiomontana apostó por el venezolano Henry Blanco como nuevo mánager, buscando inyectar la inteligencia táctica de un hombre que acumuló 16 años de experiencia como receptor en Las Mayores y que entiende como pocos la gestión del pitcheo bajo presión.
El movimiento más audaz de los Fantasmas Grises fue, sin duda, el intercambio que envió a figuras históricas como Roberto Valenzuela y Sebastián Elizalde a El Águila de Veracruz a cambio del dominicano Sócrates Brito.
Esta decisión, aunque polémica para la afición, obedece a la necesidad de renovar la explosividad ofensiva del equipo. Brito, un jardinero con recorrido en MLB y en el beisbol coreano, llega para ser el ancla de un lineup que también se ha fortalecido con la incorporación de Omar Narváez, receptor estelar que hace su debut en México tras una década en los máximos escenarios estadounidenses.
A pesar de las caras nuevas, Sultanes mantiene una columna vertebral nacional envidiable liderada por el capitán Ramiro Peña. La vigencia de Peña, junto al poder de Víctor Mendoza y la consistencia de Josh Lester —quien comandó al equipo en cuadrangulares en 2025—, asegura que Monterrey tenga el balance necesario para enfrentar el nuevo sistema de retos ABS con inteligencia.
Algodoneros de Unión Laguna
Los Algodoneros de Unión Laguna han construido para este 2026 un roster que parece diseñado para terminar con una sequía de títulos que se extiende por más de siete décadas.
Bajo la dirección del dominicano Fernando Tatis Sr, una leyenda del beisbol caribeño y padre de la estrella de los Padres de San Diego, la Máquina Guinda es sin duda uno de los equipos a vencer en el Norte.
El cuadro defensivo de Laguna para esta campaña es, sencillamente, de nivel Grandes Ligas.
La permanencia de Didi Gregorius y Jonathan Schoop se ve ahora potenciada por la llegada de Emmanuel Rivera, El Pulpo, quien fue una de las figuras de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Rivera aporta defensa de élite en las esquinas y bateo de contacto y poder que llena el hueco dejado por la salida de Nick Torres. A ellos se suma el venezolano Diego Castillo, consolidando un infield que garantiza solvencia defensiva para su staff de lanzadores.
Precisamente el pitcheo es donde Algodoneros ha dado el golpe definitivo.
Contar con una rotación encabezada por Touki Toussaint y Erasmo Ramírez coloca a la organización en una posición de ventaja única.
Toussaint llega con el brazo fresco tras lanzar en MLB apenas la temporada pasada y Erasmo Ramírez tuvo una de las mejores actuaciones para un lanzador en el WBC, mientras que el zurdo Ricardo Sánchez se incorpora con el prestigio de haberse coronado campeón en el reciente Clásico Mundial 2026.
Toros de Tijuana
Para la temporada 2026, la organización fronteriza sacudió el mercado con la contratación de Justin Turner, un ícono de los Dodgers de Los Ángeles que llega a la LMB con 41 años pero con la mentalidad de un novato.
La presencia de Turner en la antesala garantiza un porcentaje de embasado elevado y liderazgo en el clubhouse, sino que coloca a Tijuana en el foco de atención de toda la industria del beisbol latinoamericano.
Sin embargo, el éxito de los astados no depende únicamente de una figura. La directiva ha ensamblado una alineación profunda donde destacan Rafael La Balita Ortega, Franchy Cordero y el veterano Junior Lake, asegurando una mezcla de velocidad y poder que suele ser devastadora en el Estadio Chevron.
Charros de Jalisco
Tras una sorpresiva campaña en 2025 donde llegaron a la Serie del Rey como el caballo negro, la novena tapatía entra al 2026 con la etiqueta de contendiente serio.
El factor diferencial sigue siendo su mánager, Benjamín Gil, quien ha logrado que sus jugadores crean ciegamente en sus posibilidades de ser campeones. Gil ha puesto la vara alta, pues el objetivo es jugar su sexta final consecutiva y obtener la revancha tras la derrota ante los Diablos el año pasado.
La estrategia de Jalisco ha sido la continuidad, manteniendo la base que triunfó en el verano e invierno pasados, pero añadiendo piezas de calibre MLB para blindar sus debilidades. Las incorporaciones de los lanzadores Zach Plesac y Amir Garrett, junto al infielder Jared Walsh, le dan a los Jared Walsh una jerarquía que pocos equipos pueden presumir desde el día uno.
Especialmente valiosa es la presencia de Willie Calhoun desde el inicio de la pretemporada, un bateador que fue fundamental en el esquema de Gil durante la fase final de 2025.
Con una rotación que incluye a Luis Iván Rodríguez y Eduardo Vera, y un núcleo ofensivo que combina la juventud de Mateo Gil con la experiencia de Josh Fuentes y Michael Wielansky, los Charros están listos para buscar su revancha.