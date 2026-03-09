SI Mexico

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Dónde ver México vs. Estados Unidos. Horario y TV

La Selección Mexicana de Beisbol sigue su participación en el Clásico Mundial de Beisbol ante Estados Unidos y aquí te decimos dónde ver el tercer juego de México.

César Juárez Caudillo

Jarren Durán y Randy Aronzarena, del equipo mexicano de Beisbol.
Jarren Durán y Randy Aronzarena, del equipo mexicano de Beisbol. / Alex Slitz/Getty Images

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 cada día se pone más intenso, con juegos sumamente emocionantes. La Selección Mexicana de Beisbol suma dos triunfos, el más reciente ante Brasil por KO tras vencerlo 16-0 en el Daikin Park, de Houston, Texas. Así, México suma dos victorias y ahora llega un gran encuentro ante Estados Unidos.

El equipo mexicano se mide este lunes 9 de marzo a Estados Unidos, en el que representa el mejor partido de la jornada y el más importante, hasta ahora, para la novena de Benjamin Gil. 

México llega encendido, luego de que en el primer juego dio cuenta de Gran Bretaña y luego aplastar a Brasil.

Calendario de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México disputará sus primeros partidos de grupo de la siguiente forma:

Lunes 9 de marzo

  • 19:00 | México vs. Estados Unidos 

Miércoles 11 de marzo

  • 18:00 | México vs. Italia 

Domingo 8 de marzo

  • México 16-0 Brasil

Viernes 6 de marzo

  • México 8-2 Gran Bretaña 

México vs. Estados Unidos del Clásico Mundial de Beisbol: Dónde ver

El debut de la novena mexicana será transmitido por televisión abierta por Televisa, en  Canal 9. Además, también podrá verse en TV de paga por ESPN y TUDN.

Asimismo, el juego de México y británicos podrá verse través de las plataformas de streaming como ViX Premium y Disney+ Premium.

César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

