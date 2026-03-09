Clásico Mundial de Beisbol 2026: Dónde ver México vs. Estados Unidos. Horario y TV
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 cada día se pone más intenso, con juegos sumamente emocionantes. La Selección Mexicana de Beisbol suma dos triunfos, el más reciente ante Brasil por KO tras vencerlo 16-0 en el Daikin Park, de Houston, Texas. Así, México suma dos victorias y ahora llega un gran encuentro ante Estados Unidos.
El equipo mexicano se mide este lunes 9 de marzo a Estados Unidos, en el que representa el mejor partido de la jornada y el más importante, hasta ahora, para la novena de Benjamin Gil.
México llega encendido, luego de que en el primer juego dio cuenta de Gran Bretaña y luego aplastar a Brasil.
Calendario de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
México disputará sus primeros partidos de grupo de la siguiente forma:
Lunes 9 de marzo
- 19:00 | México vs. Estados Unidos
Miércoles 11 de marzo
- 18:00 | México vs. Italia
Domingo 8 de marzo
- México 16-0 Brasil
Viernes 6 de marzo
- México 8-2 Gran Bretaña
México vs. Estados Unidos del Clásico Mundial de Beisbol: Dónde ver
El debut de la novena mexicana será transmitido por televisión abierta por Televisa, en Canal 9. Además, también podrá verse en TV de paga por ESPN y TUDN.
Asimismo, el juego de México y británicos podrá verse través de las plataformas de streaming como ViX Premium y Disney+ Premium.