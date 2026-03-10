SI Mexico

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Dónde ver México vs. Italia. Horario y TV

La Selección Mexicana de Beisbol se juega su pase a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol ante Italia y aquí te decimos dónde ver el cuarto juego de México.

César Juárez Caudillo

Jarren Duran y la Selección Mexicana de Beisbol se medirán a Italia.
Jarren Duran y la Selección Mexicana de Beisbol se medirán a Italia. / Alex Slitz/Getty Images

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está a punto de cerrar la fase de grupos y la Selección Mexicana de Beisbol se juega su pase a los Cuartos de Final de la competencia cuando enfrente a su similar de Italia.

La novena mexicana, que suma dos triunfos (ante Brasil por KO tras vencerlo 16-0 y ante Gran Bretaña por 8-2) y una derrota (5-3 ante Estados Unidos), buscará meterse a la segunda fase.

El equipo mexicano se mide este miércoles 11 de marzo a Italia, en el Daikin Park, de Houston, Texas, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el que representa el partido de la jornada y el más importante para la novena de Benjamin Gil. 

México llega encendido, luego de que en el primer juego dio cuenta de Gran Bretaña y luego aplastar a Brasil.

Calendario de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México disputará sus primeros partidos de grupo de la siguiente forma:

Miércoles 11 de marzo

  • 17:00 | México vs. Italia 

Lunes 9 de marzo

  • México 3-5 Estados Unidos 

Domingo 8 de marzo

  • México 16-0 Brasil

Viernes 6 de marzo

  • México 8-2 Gran Bretaña 

México vs. Italia del Clásico Mundial de Beisbol: Dónde ver

El cuarto juego de la novena mexicana será transmitido por televisión abierta por Televisa, en  Canal 9. Además, también podrá verse en TV de paga por ESPN y TUDN.

Asimismo, el juego de México y británicos podrá verse través de las plataformas de streaming como ViX Premium y Disney+ Premium.

