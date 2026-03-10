Clásico Mundial de Beisbol 2026: Dónde ver México vs. Italia. Horario y TV
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está a punto de cerrar la fase de grupos y la Selección Mexicana de Beisbol se juega su pase a los Cuartos de Final de la competencia cuando enfrente a su similar de Italia.
La novena mexicana, que suma dos triunfos (ante Brasil por KO tras vencerlo 16-0 y ante Gran Bretaña por 8-2) y una derrota (5-3 ante Estados Unidos), buscará meterse a la segunda fase.
Te puede interesar: ¿Qué necesita México para clasificar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
El equipo mexicano se mide este miércoles 11 de marzo a Italia, en el Daikin Park, de Houston, Texas, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el que representa el partido de la jornada y el más importante para la novena de Benjamin Gil.
México llega encendido, luego de que en el primer juego dio cuenta de Gran Bretaña y luego aplastar a Brasil.
Calendario de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
México disputará sus primeros partidos de grupo de la siguiente forma:
Miércoles 11 de marzo
- 17:00 | México vs. Italia
Lunes 9 de marzo
- México 3-5 Estados Unidos
Domingo 8 de marzo
- México 16-0 Brasil
Viernes 6 de marzo
- México 8-2 Gran Bretaña
México vs. Italia del Clásico Mundial de Beisbol: Dónde ver
El cuarto juego de la novena mexicana será transmitido por televisión abierta por Televisa, en Canal 9. Además, también podrá verse en TV de paga por ESPN y TUDN.
Asimismo, el juego de México y británicos podrá verse través de las plataformas de streaming como ViX Premium y Disney+ Premium.