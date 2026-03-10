¿Qué necesita México para clasificar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
La sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol ha entrado en su fase más crítica. Después de una semana de intensa actividad en San Juan, Houston, Miami y Tokio, el torneo se ha convertido ahora en un intrincado tablero de ajedrez estadístico.
Las potencias como Japón, Venezuela y la República Dominicana ya sellaron su pasaporte a la ronda de eliminación directa, pero otras selecciones como México, Puerto Rico, Cuba, Italia y Estados Unidos se encuentran en una lucha fraticida para llegar a los cuartos de final del WBC.
Para las selecciones del continente americano la relevancia se extiende más allá del propio campeonato. El evento funciona también como el principal mecanismo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a excepción de Estados Unidos, que ya tiene asegurada su plaza como país anfitrión.
Para México y las potencias del Caribe, llegar a las semifinales en Miami es la vía directa para asegurar su presencia en la próxima cita estival en el Dodgers Stadium.
Grupo B: La encrucijada de México y el fantasma del triple empate
El Grupo B, con sede en el Daikin Park de Houston, es hasta ahora el más incierto del torneo. Tras la derrota de México ante Estados Unidos por marcador de 5-3, el panorama para la novena dirigida por Benjamín Gil se ha vuelto estrictamente pragmático y no existe margen de error.
Estados Unidos lidera el grupo con una marca perfecta de 3-0, seguido de Italia con 2-0 y México con 2-1. Gran Bretaña y Brasil han quedado oficialmente eliminados, lo que reduce la lucha a un triángulo de fuerzas entre las dos potencias norteamericanas y el equipo europeo.
Para México, el camino hacia los cuartos de final pasa obligatoriamente por una victoria ante Italia el miércoles 11 de marzo. Sin embargo, el destino de la tricolor depende también de lo que suceda en el enfrentamiento previo entre Italia y Estados Unidos este martes 10 de marzo.
El problema crítico para México surge si Italia vence a Estados Unidos este martes. En ese caso, si México derrota a Italia el miércoles, los tres equipos terminarían con una marca de 3-1, por lo que el destino de los equipos tendría que decidirse a través del primer criterio de desempate, que es el resultado directo: el ganador del duelo entre los empatados avanza.
Pero habiéndose ganado entre sí (USA venció a México, México vencería a Italia, Italia venció a USA), el escenario activaría el segundo criterio de desempate del WBC: el cociente de carreras permitidas por out defensivo.
Bajo esta métrica, México se encuentra actualmente en una posición delicada. En su derrota ante Estados Unidos, permitió 5 carreras pero solo registró 24 outs —al ser visitante y no jugarse la parte baja de la novena entrada—, lo que arroja un cociente de 0.208. Por el contrario, Estados Unidos permitió 3 carreras y consiguió 27 outs, situándose con un sólido 0.111.
Si se produce el triple empate, México necesita no solo vencer a Italia, sino hacerlo permitiendo el menor número de carreras posible.
Una victoria con un marcador abultado en contra —por ejemplo, ganar 10-9— podría paradójicamente eliminar a México si su cociente general de carreras permitidas por out resulta superior al de sus rivales.
La estrategia de Benjamín Gil deberá enfocarse en una gestión impecable del pitcheo, priorizando sacar entradas en blanco incluso por encima de la producción ofensiva.
Grupo D: El duelo de titanes en Miami
En el loan Depot Park de Miami la narrativa ha sido de dominio absoluto. Las selecciones de Venezuela y República Dominicana llegan al cierre de la primera fase invictas y ya clasificadas a los cuartos de final.
Sin embargo, el duelo directo entre ambos este miércoles 11 de marzo definirá al líder del grupo y, por tanto, quién evitará enfrentarse de inmediato a los Samurai Japan, campeones defensores del torneo y quienes terminó invictos en el Grupo C.
El perdedor del duelo en Miami tendrá que viajar para enfrentar a la poderosa novena de Shohei Ohtani el sábado 14 de marzo, un escenario que ambos managers, Omar López de Venezuela y Albert Pujols de República Dominicana, deberían evitar a toda costa.
República Dominicana ha confirmado a su as Sandy Alcántara para este duelo, quien busca redimir su actuación del Clásico de 2023. Venezuela por su parte, llega inspirada por un Ronald Acuña Jr. en estado de gracia, que ha sido el motor ofensivo del equipo con cuadrangulares clave ante Nicaragua e Israel.
Pool A: Puerto Rico resiste en casa; Cuba y Canadá al límite
En San Juan, el Estadio Hiram Bithorn ha sido testigo de la resurrección de Puerto Rico como potencia local. Los boricuas ya aseguraron su clasificación con un récord de 3-0.
La situación de Canadá es la más compleja del sector. Después de vencer a Colombia (8-2) pero caer ante Panamá (4-3), los canadienses se encuentran con un récord de 1-1. Sus dos compromisos restantes son contra Puerto Rico (martes) y Cuba (miércoles).
Para Canadá, las matemáticas son claras. Si vencen a Puerto Rico y a Cuba, clasifican como primer lugar del grupo; si pierden ante Puerto Rico pero derrotan a Cuba, terminarían con récord de 2-2, igualando a los cubanos (quienes actualmente tienen 2-1). En este caso, Canadá avanzaría a cuartos de final gracias al criterio de resultado directo sobre Cuba.
Cuba, por su parte, se juega la vida contra los canadienses. Tras su derrota ante Puerto Rico (4-1), el equipo de Armando Johnson no tiene margen de error; una derrota ante Canadá los dejaría fuera del torneo debido a que perdieron el duelo directo, independientemente de que ambos terminen con el mismo número de victorias.
Pool C: El orden restablecido en el lejano oriente
A diferencia de los grupos americanos, el Grupo C en Tokio ya ha definido sus posiciones. Japón reafirmó su jerarquía de campeón al concluir la fase con un 4-0 perfecto, incluyendo una victoria dominante de 9-0 sobre la República Checa en su último compromiso.
La gran sorpresa fue la clasificación de Corea del Sur como segundo de grupo.
Los coreanos sobrevivieron a un triple empate con Australia y China Taipéi tras derrotar a los australianos por 7-2. Este margen exacto de cinco carreras fue el que le permitió a Corea del Sur superar a Australia en el cociente de carreras permitidas.
Con el cierre de la fase de grupos a la vuelta de la esquina, el Clásico Mundial se prepara para trasladarse íntegramente a territorio estadounidense para la fase de eliminación directa. Los cuartos de final se dividirán entre Houston y Miami los días 13 y 14 de marzo.