Clásico Mundial de Beisbol: Mark DeRosa responde a la crítica y comete error absurdo
El manager de Team USA, Mark DeRosa, fue cuestionado sobre su muy evidente desconocimiento de las reglas de desempate en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y su respuesta no inspiró mucha confianza. El martes, DeRosa fue invitado en Hot Stove de MLB Network y afirmó que Estados Unidos había asegurado su boleto a los cuartos de final tras derrotar a México 5-3 la noche del lunes. Ese no era el caso, ya que una derrota ante Italia podía abrir un escenario en el que los estadounidenses terminaran en un triple empate en la cima del Pool B y acabaran eliminados. También afirmó que el equipo había festejado hasta altas horas de la noche y que algunos jugadores estaban “arrastrándose” la mañana del juego contra Italia.
Después de que Team USA perdiera ante Italia 8-6 y quedara con una posibilidad real de ser eliminado del torneo, DeRosa enfrentó muchas críticas por no conocer las reglas del torneo.
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El jueves intentó cambiar esa narrativa y, bueno, terminó tropezando.
“Sí, fue simplemente una declaración demasiado confiada en Hot Stove. Punto final. Y es mi culpa”, dijo DeRosa. “Me sentía bien sobre dónde estábamos después de México... Creo que hay un par de narrativas falsas por ahí, pero no, yo sabía perfectamente que teníamos que ganar ese juego basándonos en todos los escenarios que podían darse. Quiero decir, ellos llegaron 2-0. Nosotros llegamos 2-0. Sabíamos que iban a jugar contra México al día siguiente. Sabíamos que había reglas de desempate involucradas”.
Para aclarar, Italia llegó a ese juego con marca de 2-0, mientras que Estados Unidos estaba 3-0. Así que sí, DeRosa está un poco desorientado en este momento.
Sus declaraciones completas están abajo.
Aunque ahora es fácil decirlo con el diario del lunes, las decisiones de DeRosa con la alineación del equipo no parecen las de alguien que sabía que su equipo necesitaba vencer a Italia. Dejó en la banca a los bateadores zurdos Bryce Harper y Brice Turang en favor de los derechos Paul Goldschmidt y Ernie Clement contra el abridor derecho de Italia, Michael Lorenzen. Goldschmidt bateó para una línea de .247/.289/.329 contra derechos en 2025, mientras que Turang ha sido uno de los bateadores más productivos de Team USA, con marca de 5 de 12 y cuatro dobles.
DeRosa tampoco hizo cambios en la alineación hasta la séptima entrada pese a que Italia ya tenía ventaja de 8-0. ¿Cuáles fueron esos movimientos? Turang conectó un doble como bateador emergente por Clement en la séptima, y Harper reemplazó a Goldschmidt en la octava. En un torneo donde la diferencia de carreras juega un papel enorme en la siembra, el manager de Team USA esperó demasiado para hacer ajustes.
Al final, no importó. Italia aplastó a México 9-1 para ganar el Pool B, lo que permitió que los estadounidenses avanzaran como subcampeones del grupo. Team USA tuvo muchísima suerte de que Italia diera ese paso al frente y les brindara esa ayuda. El equipo estadounidense fue promocionado como el mejor que ha entrado al World Baseball Classic, y quedar eliminado en la fase de grupos habría sido una mancha enorme para el programa.
Team USA ahora enfrentará al ganador del Pool A, Canadá, en los cuartos de final este viernes. Será una oportunidad para que DeRosa y su equipo busquen redimirse después de un rendimiento decepcionante hasta ahora en el torneo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/03/2026, traducido al español para SI México.