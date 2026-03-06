Clásico Mundial de Beisbol: Equipo de todos los tiempos; los mejores en cada posición
Cada pocos años, el Clásico Mundial de Beisbol lleva el pasatiempo nacional de Estados Unidos al escenario global, ofreciendo a los mejores jugadores de 20 países la oportunidad de competir por la gloria representando a sus respectivas naciones. Y con una gran cantidad de talento digno del Salón de la Fama listo para saltar al campo en la edición 2026 del torneo, surgió una pregunta interesante.
¿Qué pasaría si, posición por posición alrededor del diamante, intentaras armar un equipo histórico del WBC con los mejores jugadores que ha tenido el torneo? Desde el poderoso bateador cubano Frederich Cepeda hasta el ex MVP del WBC Robinson Canó, de República Dominicana, pasando por la superestrella japonesa de doble vía Shohei Ohtani, han sido innumerables las figuras del beisbol que han vestido el uniforme de su país en busca de un campeonato mundial.
Esto inevitablemente plantea la pregunta: ¿quiénes integrarían el equipo de todos los tiempos?
Vamos a ello.
1B — Miguel Cabrera, Venezuela
Miguel Cabrera es el único jugador que ha participado en cada una de las primeras cinco ediciones del WBC como pelotero, un periodo que abarca desde su temporada con 23 años hasta su campaña con 40. Y el venezolano, uno de los bateadores más temidos de su generación, tiene los números para respaldarlo.
Cabrera posee la segunda mayor cantidad de cuadrangulares en la historia del torneo con seis, además de estar empatado en el cuarto lugar en carreras impulsadas (15) y en el quinto puesto en hits (22) dentro del WBC.
2B — Robinson Canó, República Dominicana
Canó, ocho veces All-Star y ganador en cinco ocasiones del Silver Slugger, fue una pieza sumamente productiva en cuatro selecciones de República Dominicana dentro del Clásico Mundial de beisbol. El nacido en San Pedro de Macorís protagonizó una de las actuaciones más memorables en la historia del torneo durante la edición de 2013.
En aquel certamen conectó 15 hits —récord para una sola edición— y registró una línea ofensiva de videojuego de .469/.514/.781, con dos jonrones, cuatro dobles y seis carreras impulsadas.
Esa exhibición le valió el premio al Jugador Más Valioso del torneo y fue clave para que República Dominicana conquistara el título del WBC.
SS — Francisco Lindor, Puerto Rico
En un grupo que ha contado con varios campocortos productivos en el WBC, Francisco Lindor sobresale con claridad. En dos torneos, la estrella de los Mets simplemente ha respondido con el bate.
Lindor acumula una impresionante línea ofensiva de .404/.453/.596, con 19 hits, dos cuadrangulares, nueve carreras impulsadas y 13 anotadas.
El dos veces ganador del Gold Glove también brilló a la defensiva, registrando porcentaje de fildeo perfecto y participando en seis dobles matanzas.
3B — David Wright, Estados Unidos
Dicho de forma sencilla, David Wright es uno de los mejores jugadores que han vestido el uniforme de Team USA en el Clásico Mundial de beisbol. El exestrella de los Mets registró una línea ofensiva de .333/.400/.458, con un jonrón, 15 carreras impulsadas y 16 hits en 12 juegos.
Wright además conectó uno de los hits más importantes en la historia de Estados Unidos en el torneo: un sencillo productor en la última entrada que dejó en el terreno a Puerto Rico en la segunda ronda del WBC 2009.
Tan decisivo fue Wright para Team USA que terminó ganándose el apodo de “Captain America.”
OF: Carlos Beltrán, Puerto Rico
Carlos Beltrán jugó en cuatro WBC con Puerto Rico y formó parte de los equipos que terminaron como subcampeones en 2013 y 2017. El recién nombrado miembro del Salón de la Fama del beisbol fue un bate confiable para su país cada vez que fue llamado.
El mejor torneo de Beltrán llegó en 2017. En siete juegos, bateó de 23-10 con un doble y cinco carreras impulsadas, mientras registraba una línea ofensiva de .435/.519/.478, ya que Puerto Rico se quedó a las puertas ante Estados Unidos en el juego por el campeonato. Fue nombrado al equipo ideal del torneo como bateador designado.
Es el líder histórico del evento en juegos disputados con 28, y su currículum fue tan impresionante en términos de calidad como en lo cuantitativo. Su línea ofensiva de por vida en el WBC es de .316/.430/.484, con tres jonrones, siete dobles y 14 carreras impulsadas.
OF: Frederich Cepeda, Cuba
Al igual que Beltrán, Cepeda acumuló una gran cantidad de estadísticas impresionantes a lo largo de cuatro participaciones en el WBC con su país. Del mismo modo, jugó bien en la mayoría de ellas.
En 25 juegos de su carrera en el WBC, Cepeda bateó de 84-32 para un promedio de .381. Registró ocho dobles, seis jonrones, 23 carreras impulsadas y 19 anotadas, mientras lograba un absurdo porcentaje de embasarse de .509 con un slugging de .714. Es el líder histórico del WBC en hits, carreras impulsadas y carreras anotadas.
En 2009, Cepeda fue nombrado al equipo ideal del torneo cuando conectó 12 hits en 24 turnos, registrando tres jonrones, dos dobles y 10 carreras impulsadas en seis juegos. Su OPS fue un ridículo 1.497 ese año. También ayudó a llevar a Cuba a un segundo lugar en 2006, el mejor resultado del país en la historia del torneo. Se fue de 4-2 con un jonrón y tres carreras impulsadas en el primer juego por el campeonato del WBC, aunque Japón terminó ganando, 10–6.
OF: Ichiro Suzuki, Japón
Ichiro jugó en las dos primeras ediciones del WBC y ayudó a llevar a Japón al campeonato en ambas. Aprovechó al máximo sus oportunidades, registrando una línea ofensiva de .312/.416/.416 con un jonrón, tres dobles, un triple, 10 carreras impulsadas y cinco bases robadas en 17 juegos. Recibió cuatro bases por bolas y se ponchó solo tres veces.
El momento más grande del miembro del Salón de la Fama llegó en el juego por el campeonato de 2009 contra Corea del Sur. Se fue de 6-4 en ese encuentro y conectó el hit más importante del partido cuando, con el marcador empatado 3–3 en la parte alta de la décima entrada, pegó un sencillo de dos outs por el centro que impulsó dos carreras. Eso dejó el marcador final 5–3.
Esas hazañas elevan a Ichiro por encima de otros que podrían ocupar este lugar.
DH: Shohei Ohtani, Japón
Bueno, tenía que estar aquí a pesar de haber jugado solo un WBC hasta ahora. Ohtani fue nombrado al equipo ideal del torneo en el WBC de 2023… dos veces. Ocupó tanto un puesto como pitcher como de bateador designado, demostrando ser un jugador de grandes escenarios antes de sus hazañas con los Dodgers durante la tercera coronación de Japón.
En cuatro juegos, bateó de 23-10 (.435) con un jonrón, cuatro dobles, nueve carreras anotadas y ocho impulsadas, mientras registraba un astronómico porcentaje de embasarse de .606 y un slugging de .739.
Sus números generales de carrera quizá no se elevan al nivel de otros bateadores designados en la historia del torneo, pero su impacto en 2023 fue inconmensurable.
SP: Daisuke Matsuzaka, Japón
Es difícil argumentar que alguien haya tenido una mejor carrera en el WBC que el exlanzador de los Red Sox. Lideró a Japón al campeonato en cada uno de los dos primeros torneos y fue nombrado MVP en ambas ocasiones gracias a su impecable trabajo en la lomita.
Matsuzaka registró marca de 6–0 con una efectividad de 1.95 durante su tiempo como el as de Japón, acumulando un récord de 23 ponches. Se llevó la victoria en la final de 2006 al lanzar cuatro entradas permitiendo una carrera, y también ganó en la semifinal de 2009 contra Estados Unidos.
CP: Fernando Rodney, República Dominicana
Acostumbrado a las situaciones de alta presión, el especialista del cambio fue increíble para República Dominicana rumbo al campeonato de 2013. Rodney convirtió sus siete oportunidades de salvamento sin permitir una sola carrera limpia.
Mantuvo la hoja limpia en los cuartos de final, semifinales y la final ante rivales formidables, y ponchó a siete bateadores en sus ocho entradas de trabajo. Esta magnífica actuación elevó su total de salvamentos en el torneo a ocho, cifra que sigue siendo un récord hasta hoy.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/03/2026, traducido al español para SI México.