Rosters del Clásico Mundial de Beisbol 2026: Lista completa de jugadores y estrellas del WBC 2026
El mundo del beisbol se detuvo este jueves 5 de febrero, cuando la MLB hizo la revelación oficial de los rosters para la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol (WBC).
En una transmisión especial de MLB Network, se dieron a conocer los nombres de los 600 peloteros que representarán a las 20 naciones participantes en el torneo que celebra su vigésimo aniversario.
Desde el regreso de Shohei Ohtani con el campeón defensor, Japón, hasta la armada de estrellas de Estados Unidos capitaneada por Aaron Judge, el evento promete superar los récords de audiencia y asistencia establecidos en 2023. Con sedes en San Juan, Houston, Tokio y Miami, el Clásico Mundial de Beisbol 2026 promete ser histórico.
El torneo se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo de 2026. El formato mantiene la estructura de cuatro grupos de cinco equipos cada uno, jugando bajo un sistema de Round Robin (todos contra todos) en la primera fase.
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los Cuartos de Final, que se disputarán en Houston y Miami. Las semifinales y la gran final tendrán como escenario único el loanDepot Park en Miami, hogar de los Marlins, los días 15, 16 y 17 de marzo.
Estos son los roster oficiales de los equipos.