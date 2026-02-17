Con más de 100 jonrones, Erika Piancastelli hace historia como primera reina del Home Run Derby de la LMS
El Estadio Domingo Santana de León, Guanajuato, fue el escenario de un hito histórico para el deporte en México con la celebración del primer Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).
En una noche llena de adrenalina y poder, la seleccionada italiana y estrella de El Águila de Veracruz, Erika Piancastelli, se consagró como la gran reina del festival de cuadrangulares, dejando una marca que será difícil de superar en futuras ediciones.
Piancastelli dio una exhibición de poder sin precedentes al conectar un total de 62 cuadrangulares en la ronda final —conectó 22 en la primera ronda y 22 en la segunda— superando de manera contundente a su rival, la anfitriona e histórica Rachel García de las Bravas de León.
Desde sus primeros turnos, la “Stelli swing” demostró por qué es considerada una de las mejores bateadoras del mundo. La italiana presumió un swing explosivo que aprovechó las condiciones climáticas de León para mandar la pelota constantemente detrás de la barda, principalmente por el jardín central y el derecho.
El evento reunió a las ocho mejores cañoneras del circuito, incluyendo figuras de la talla de Jazmyn Jackson de Diablos Rojos Femenil, Rachel García de Bravas de León y Suka Van Gurp de Sultanes.
Sin embargo, fue Piancastelli quien dominó la competencia de principio a fin, reafirmando su jerarquía internacional y su experiencia previa en eventos de alto nivel, como el Home Run Derby X de la MLB, donde también fue protagonista años atrás.
Con este triunfo Erika Piancastelli se convierte en la primera campeona del Home Run Derby en la historia de la Liga Mexicana de Softbol y le da paso también al emocionante Juego de Estrellas que se jugará mañana martes 17 de febrero entre los combinados de la Zona Norte y la Zona Sur.