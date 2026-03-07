SI Mexico

Con Ohtani encendido, Japón supera con apuros a Corea del Sur

En su segundo partido del Clásico Mundial de Beisbol, el cuadro nipón se llevó la victoria ante un equipo coreano que puso en aprietos a los locales; Shohei Ohtani volvió a conectar HR.

Shohei Ohtani volvió a conectar cuadrangular, ahora ante Corea del Sur.
Shohei Ohtani volvió a conectar cuadrangular, ahora ante Corea del Sur. / Toru Hanai/Getty Images

El astro Shohei Ohtani conectó su segundo jonrón del Clásico Mundial de Beisbol para dar a Japón su segundo triunfo en el torneo, un sufrido 8-6 contra Corea del Sur, el sábado en Tokio.

Ohtani, la superestrella de Los Angeles Dodgers, mandó la pelota a las gradas del Tokyo Dome por segundo partido consecutivo, pero los resilientes surcoreanos llevaron al límite a los vigentes campeones.

Seiya Suzuki también conectó dos jonrones y Masataka Yoshida añadió otro para Japón, que suma dos victorias en dos partidos en el Grupo C (en su debut derrotó claramente a Taiwán por 13-0), mientras que Corea del Sur queda con un triunfo en dos partidos, tras haber ganado en su estreno a la República Checa.

Los coreanos tomaron ventaja de tres carreras en la primera entrada, dejando atónitos al público local y a los jugadores, que pudieron recortar con dos carreras gracias al primer jonrón de Suzuki.

Ohtani empató el marcador en la tercera entrada con un batazo descomunal a las gradas. Japón se adelantó con otros dos jonrones solitarios en esa misma entrada, obra de Yoshida y Suzuki y, cuando parecía que el partido estaba casi sentenciado, los surcoreanos anotaron dos carreras, con un jonrón de Park Dong-won, para volver a empatar el partido.

Japón volvió a adelantarse en la séptima entrada con otras tres carreras y los surcoreanos se quedaron sin capacidad de reacción, pese a una última anotación en la octava y penúltima entrada.

Ohtani, de 31 años, quiso sacar cosas positivas del sufrido triunfo: "Cuando logras ganar este tipo de partidos, realmente une al equipo y eleva tu nivel general como grupo".

El japonés destacó que su jonrón permitió a los locales "meterse en el partido". "Habíamos permitido tres carreras temprano, así que poder recortar la diferencia a un juego de una carrera tan rápido fue enorme", dijo.

Ohtani destacó también la reacción de los jugadores: "Creo que lo más importante es que nadie se pone nervioso. Estemos metidos en un lío o tengamos una oportunidad de anotar, todos pueden concentrarse en su propio juego".

En el otro partido del Grupo C, Taiwán apabulló a la República Checa 14x0 para conseguir su primera victoria del torneo. AFP

