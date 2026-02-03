Con una joya de pitcheo de Odrisamer Despaigne, el México Verde consigue su primera victoria en la Serie del Caribe
México Verde consiguió una victoria cerrada de 2-1 ante los Federales de Chiriquí de Panamá en la Serie del Caribe 2026, apoyado en una sólida actuación monticular de Odrisamer Despaigne, quien marcó el ritmo del encuentro desde el inicio y encaminó al conjunto mexicano a su primer triunfo del torneo.
El derecho cubano fue el gran protagonista del duelo al lanzar seis entradas de calidad, en las que permitió cinco hits, una carrera limpia, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro bateadores. Salió del juego en la séptima entrada con ventaja en la pizarra.
Despaigne mostró una notable capacidad para inducir rodados, neutralizando de forma constante a la ofensiva caribeña.
México Verde abrió el marcador en la tercera entrada, cuando Rodolfo Amador conectó un sencillo productor al jardín central que permitió anotar a Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda, aprovechando el único rally ofensivo del juego. Esa ventaja fue suficiente para sostener el encuentro, en un duelo marcado por el dominio de los lanzadores y la escasez de oportunidades claras al bat.
Panamá logró acercarse en la séptima entrada, ya sin Despaigne en el montículo, gracias a un doble productor que rompió el cero y puso tensión al cierre del partido. Sin embargo, el bullpen mexicano respondió con eficacia: Rafael Córdova trabajó la octava entrada sin permitir daño y Lupe Chávez cerró el encuentro en la novena para apuntarse el salvamento.