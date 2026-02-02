Jugadores a seguir en la Serie del Caribe 2026
La Serie del Caribe 2026 desembarcó en Guadalajara, Jalisco, y transformó el Estadio Panamericano en el epicentro del beisbol invernal tras un giro inesperado en la logística del torneo.
El certamen, que se extiende del 1 al 7 de febrero, se perfila como una vitrina de lujo donde convergen veteranos con anillos de Serie Mundial y prospectos ubicados en la cúspide de los rankings de la Major League Baseball (MLB).
Estos son algunos jugadores que, por su trayectoria, rendimiento reciente y proyección internacional, se han consolidado como los nombres imperdibles de esta Serie del Caribe en tierras tapatías.
Julián Ornelas, México Rojo
El jardinero Julián Ornelas llega a Guadalajara envuelto en una aureola de invencibilidad tras consolidar un hito histórico en el beisbol mexicano: un tetracampeonato personal, que incluye dos títulos consecutivos en la Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos del México y dos campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con los Charros de Jalisco.
Su actuación en la Serie Final contra los Tomateros de Culiacán fue sencillamente dominante, bateando para .400 de promedio, con dos cuadrangulares y seis carreras producidas, actuación que le valió el reconocimiento unánime como Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato.
Técnicamente, Ornelas atraviesa el cenit de su carrera a los 29 años, respaldado por una temporada regular en la que lideró el circuito invernal con 60 carreras remolcadas, disputando los 68 juegos del calendario.
Para el mánager Benjamín Gil, Ornelas es la pieza angular del orden al bate que busca redimir la final perdida en 2025, y su conocimiento profundo del Estadio Panamericano le otorga una ventaja competitiva clave para las aspiraciones de México Rojo de recuperar el trono caribeño.
Joey Meneses, México Verde
Joey Meneses, el ídolo de Culiacán conocido afectuosamente como CabaJoey, asume la responsabilidad de liderar a México Verde tras una temporada invernal marcada por la resiliencia.
A pesar de la derrota de los Tomateros en la final nacional, Meneses reafirmó su estatus como uno de los bates más consistentes de la región, al mantener un promedio de .333 con corredores en posición de anotar durante la campaña 2025-2026.
Su experiencia en Grandes Ligas con los Washington Nationals y su reciente invitación al Spring Training de los Oakland Athletics le otorgan un pedigrí que impone respeto en cualquier diamante del Caribe.
El perfil de Meneses se distingue por un swing compacto y una fuerza natural hacia todas las bandas, respaldado por un promedio vitalicio en MLB de .274 y un OPS+ de 105.
En el contexto de Guadalajara, su capacidad para producir en horario estelar —donde bateó para .378 en juegos nocturnos— será determinante para que el equipo dirigido por Lorenzo Bundy avance en la tabla.
Yohandy Morales, Puerto Rico
Yohandy Morales aterriza en la Serie del Caribe como la figura central de los Cangrejeros de Santurce, tras ser elegido Jugador Más Valioso de la Serie Final en Puerto Rico.
El antesalista cubano-americano, ubicado como el prospecto número 26 de los Washington Nationals, fue el motor ofensivo que impulsó el título de la LBPRC, cerrando la serie decisiva con un promedio de .386, además de tres dobles y un cuadrangular. Su imponente físico y su brazo de élite lo colocan entre los mejores defensores de la esquina caliente del certamen.
Pese a una lesión en el pulgar izquierdo que frenó su progresión en 2024, Morales confirmó en 2025 que su potencia bruta permanece intacta, al registrar una línea de .304/.412/.426 en sus últimos compromisos en ligas menores.
Para la delegación boricua, Morales representa el símbolo de una nueva generación que busca romper la sequía de títulos caribeños desde 2018.
Miguel Amaya, Panamá
El receptor panameño Miguel Amaya se presenta en Guadalajara como el baluarte defensivo de los Federales de Chiriquí, respaldado por la experiencia de tres temporadas en MLB con los Chicago Cubs.
Amaya, quien ha superado múltiples lesiones, viene de una campaña 2025 en la que conectó 4 jonrones y produjo 25 carreras en 28 juegos con el equipo grande de Chicago. Su impacto en Panamá trasciende lo estadístico, al fungir como un mánager dentro del campo gracias a su manejo magistral del staff de lanzadores.
Históricamente, Amaya ha destacado por un brazo respetable, retirando al 36.3% de los corredores en intentos de robo a lo largo de su carrera profesional, una herramienta clave para frenar el juego agresivo en las bases.
Junior Lake, República Dominicana
A sus 35 años, Junior Lake continúa siendo un referente del beisbol invernal caribeño, aportando velocidad, experiencia y liderazgo a los Leones del Escogido.
Durante la temporada regular 2025-2026, Lake lideró la liga dominicana en bases robadas (17), además de registrar un promedio de .281 y un OBP de .374. Su versatilidad defensiva le brinda al mánager Ramón Santiago una flexibilidad táctica invaluable en el formato corto del torneo.
Lake también ha evolucionado como bateador, acumulando 21 boletos en 44 juegos, además de ejercer como mentor gracias a su paso por organizaciones de MLB como Cubs, Orioles y Blue Jays.
Christian Vázquez, Puerto Rico
Christian Vázquez, receptor de los Minnesota Twins y bicampeón de la Serie Mundial, es posiblemente el jugador con mayor pedigrí defensivo de toda la competencia.
Con los Cangrejeros de Santurce, Vázquez aporta 11 temporadas en la Gran Carpa, elevando el nivel de ejecución del cuerpo de lanzadores. Aunque su ofensiva en MLB en 2025 fue discreta, su valor radica en el framing, la lectura estratégica del juego y el manejo de situaciones de alta presión.
A sus 35 años, ha mostrado una agilidad poco común para su posición, incluso desempeñándose en la tercera base en escenarios de emergencia. Su liderazgo en el vestuario es el elemento cohesionador de una plantilla que combina veteranos y prospectos de alto calibre.