¡Contra las cuerdas! Dodgers caen y Milwaukee acaricia la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles, actuales bicampeones de las Grandes Ligas de béisbol, sufrieron este miércoles su tercera derrota seguida ante los Cerveceros de Milwaukee y quedaron con pie y medio fuera de los playoffs de 2026.



Un jonrón del venezolano Jackson Chourio en el primer lanzamiento abrió una contundente victoria de Milwaukee por 6x2 con la que se adelanta 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.



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Los Cerveceros sentenciaron el triunfo en un abarrotado Dodger Stadium con otros dos cuadrangulares consecutivos en la séptima entrada, después de una breve reacción angelina con dos carreras empujadas por Will Smith.



La superestrella japonesa Shohei Ohtani, relegada al sexto lugar al bate, alargó su insólita sequía y se quedó en un hit en dos apariciones en el plato.



"Gracias a dios pude encontrar un (lanzamiento) bueno y poner al equipo adelante", se felicitó Chourio tras la victoria.

"No paro de pensar que tenemos la oportunidad de ir a la Serie Mundial, pero quiero vivir el momento. Tenemos que ganar un partido más", remarcó la joya venezolana, de 22 años.

The Brewers take a 3-0 series lead in the NLCS! pic.twitter.com/DHW1TAldKz — MLB (@MLB) October 15, 2026

Milwaukee tendrá el jueves su primera oportunidad de clasificar a la Serie Mundial, en la que sólo cuenta una presencia, en 1982, saldada con derrota.

Para los Dodgers, el sueño del tricampeonato únicamente puede salvarse con una milagrosa remontada.

Solamente un equipo ha levantado un 3-0 en contra en toda la historia de los playoffs, los Medias Rojas de Boston en 2004 frente a sus archirrivales Yankees de Nueva York.

Antes de los Dodgers, 42 equipos estuvieron 3-0 abajo en una serie de postemporada, 32 de los cuales acabaron siendo barridos.

El ganador de esta eliminatoria enfrentará en la Serie Mundial a los Rays de Tampa Bay o los Guardianes de Cleveland, que están empatados 1-1 en la Serie de Campeonato de la Americana.

Récord de Chourio

Tras dos derrotas iniciales como visitantes, los Dodgers confiaban en el apoyo de su hinchada para comenzar una de las remontadas que han caracterizado su periodo de dominio de las Grandes Ligas.

Pero los 56.000 aficionados del Dodger Stadium se llevaron un jarro de agua fría en el primer lanzamiento, cuando Chourio conectó un jonrón de 120 metros que dejó congelada a la tribuna y al abridor Blake Snell.

El misil de 170 km/h inscribió al portento venezolano en varios récords de las Mayores, comenzando por el de más cuadrangulares en postemporada para los Cerveceros, con seis.

El pelotero de Maracaibo también es el que más carreras remolcadas en playoffs cuenta antes de cumplir 23 años, con un total de 18.

El experimentado Snell se recompuso rápidamente del bombazo de Chourio, mientras del otro lado Robert Gasser contuvo a los cañoneros angelinos en cinco entradas en las no cedió ninguna carrera.

Jonrones consecutivos

El dramatismo en el estadio crecía a medida que el juego avanzaba, mientras la formidable colección de estrellas locales permitía a Milwaukee conservar su peligrosa ventaja.

Ohtani, al que Dave Roberts mantuvo en la alineación, no daba ninguna señal de salir del pozo en el que está hundido, sin ningún jonrón conectado desde agosto.

En el sexto inning, nada más retirarse Gasser, los Dodgers encontraron su momento al llenar las bases frente al relevista dominicano Abner Uribe.

A continuación un pelotazo de Will Smith golpeó contra el muro y permitió que Kyle Tucker y el dominicano Teoscar Hernández pasaran por la registradora y dieran una ventaja temporal a los Dodgers.

Los locales aún tenían dos corredores en base pero DL Hall, relevo de Uribe, frenó el avance angelino ponchando a Josué De Paula y Tommy Edman.

En la séptima entrada los Cerveceros contraatacaron frente a un fatigado Snell, al que Roberts mantuvo en el montículo después de más de un centenar de lanzamientos.

El ganador de dos premios Cy Young no pudo evitar que Jake Bauers le asestara un jonrón de dos carreras y Garrett Mitchell otro sencillo en el siguiente lanzamiento.

Ante la inoperancia de la ofensiva angelina, Milwaukee se dio el gusto de agrandar la ventaja con un lanzamiento descontrolado de Justin Wrobleski en el octavo inning y un sencillo de Joey Ortiz en el noveno.