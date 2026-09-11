La Serie Mundial más significativa para Derek Jeter fue la que perdió
Eran las 9:17 p.m., cuando la pelota cayó delicadamente, como una paloma, sobre el pasto del outfield. La quincena de beisbol más emotiva, angustiante y catártica que jamás se haya disputado terminó suavemente, como la Sinfonía 45 de Haydn, la Sinfonía de los Adioses, que concluye con dos violinistas solitarios, todo lo que queda después de que los demás músicos de la orquesta han abandonado el escenario, tocando notas tranquilas y melancólicas.
Después de haber visto cómo la pelota describía un arco desesperantemente por encima de su cabeza, el shortstop de los New York Yankees, Derek Jeter, caminó pesadamente hacia la caseta de primera base mientras los Arizona Diamondbacks celebraban el sencillo de la novena entrada de Luis Gonzalez que le dio a Arizona la Serie Mundial de 2001. Con ventaja de 2-1 y Mariano Rivera en la loma, los Yankees habían estado a solo dos outs de ganar una cuarta Serie Mundial consecutiva. Cuando Jeter llegó a la caseta, se detuvo y se dio la vuelta para contemplar la euforia que había provocado el batazo de Gonzalez, como una cuerda de violín arrancada.
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“Recuerdo haber salido del campo y haberme quedado sentado en la caseta durante un rato”, dice Jeter. “Y casi es gracioso porque ahora tengo hijos, ¿verdad? Es casi como cuando eres niño y estás mirando por la ventana y ves a todos los demás niños jugando, y están jugando con tu juguete. ¿Sabes a qué me refiero? Y piensas: Bueno, esperen un minuto. Se supone que nosotros deberíamos estar ahí afuera jugando con él.
“Y después simplemente entrar al clubhouse... y yo estaba sentado ahí. Quiero decir, estás atónito. Estás atónito. Sí. Atónito”.
Fue la primera vez que los Yankees de Jeter, Rivera, el manager Joe Torre y el resto de aquella dinastía moderna perdieron una Serie Mundial. El viaje en avión de regreso a New York marcó el final de un agotador periodo de 33 días en el que los Yankees recorrieron 19,614 millas.
“Fue silencioso”, dice Jeter sobre el vuelo. “Recuerdo que fue silencioso. Creo que al principio la emoción fue el shock. Estás completamente en shock cuando pierdes. Y después viene la decepción. Esa es la siguiente emoción.
“Decepción porque sentíamos que habíamos decepcionado a la gente. Creo que fue entonces cuando realmente lo asimilamos. Íbamos de regreso a casa, a New York, y sentíamos que habíamos decepcionado a todos. Fue un viaje silencioso. Era como si simplemente... al menos yo... sintiera que habíamos decepcionado no solo a los aficionados de los Yankees, sino que sentías que habías decepcionado a todo New York”.
Habían pasado apenas 54 días desde el 11 de septiembre y el peor ataque terrorista en suelo estadounidense. Ground Zero todavía humeaba entre las ruinas de las Torres Gemelas. Los Yankees habían llegado a representar a la ciudad en su doble condición de dolor y determinación.
Veinticinco años después, la Serie Mundial de 2001 —una serie que perdió— resuena más profundamente con Jeter que prácticamente cualquier otro momento destacado de su carrera. Era más grande que el equipo. Más grande que el título que se les escapó. Más grande que el beisbol.
“Parece que fue hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo, los acontecimientos que tuvieron lugar todavía están frescos en mi mente”, dice. “Porque es uno de esos recuerdos que se quedan contigo. Quiero decir, mira, han pasado muchas cosas en mi carrera. Hice un documental y me hacen preguntas sobre cosas que ocurrieron y, francamente, no puedo recordarlas.
“Pero estar en New York en ese momento, esos recuerdos se quedan contigo. Así que aunque hayan pasado 25 años, es algo que absolutamente nunca olvidas. Nunca olvidas lo que sentías. Nunca olvidas el olor. Nunca olvidas a la gente caminando por Manhattan. Manhattan es conocida por el ruido, el tráfico, los cláxones y la gente hablando. Y la gente simplemente caminaba por las calles sin decir nada. Era realmente extraño.
“Pero lo interesante es que incluso hasta el día de hoy, si me encuentro con personas, aficionados de los Yankees, neoyorquinos, mencionan lo grandiosa que fue esa Serie Mundial, y nadie menciona el hecho de que perdimos. Es realmente fascinante porque los aficionados de los Yankees son como ningún otro. Es: ‘Ganas una Serie Mundial o es un fracaso’, algo con lo que estoy 100% de acuerdo. Pero en esa Serie Mundial en particular, ninguna de las personas con las que me encuentro menciona el hecho de que perdimos”.
Fue una serie icónica para Jeter en múltiples ocasiones. En el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana, realizó su famoso “Flip Play”, redirigiendo con un movimiento de muñeca un tiro desviado en el relevo desde los jardines para evitar que Jeremy Giambi, de Oakland, anotara la carrera del empate. En el Juego 5 de esa serie, fue él quien se lanzó, dando vueltas de cabeza hacia las tribunas (y lesionándose la cadera) para atrapar un elevado de foul conectado por Terrence Long.
Antes del Juego 3 de la Serie Mundial, aconsejó en tono juguetón al presidente Bush en la jaula de bateo de los Yankees, debajo de las tribunas del jardín derecho, sobre su próximo lanzamiento ceremonial. “Más vale que no la botes”, le dijo Jeter al presidente. “Te van a abuchear”.
Esa noche marcó la primera reunión pública masiva en New York desde los ataques. Nadie sabía si estaba en el lugar más seguro del mundo debido a la enorme presencia de seguridad, o en el más peligroso, dadas las amenazas de nuevos ataques y la conjunción de las instituciones estadounidenses de la presidencia, el beisbol y el Yankee Stadium. Francotiradores vigilaban desde el techo del estadio. Un séptimo umpire en el intercambio previo al partido de las tarjetas con las alineaciones era un agente del Servicio Secreto disfrazado.
Nick Trotta, un agente especial asistente a cargo de la división de protección presidencial del Servicio Secreto de Estados Unidos, estaba de pie sobre el pasto entre la línea de primera base y el logotipo de la Serie Mundial. Antes, le había dicho al presidente Bush: “Señor, siempre tengo confianza en mi trabajo. Y esta noche tengo tanta confianza que no hay una sola persona en este lugar que permitiría que sucediera algo”.
Cuando el presidente salió de la caseta, la multitud estalló en una celebración llena de orgullo. Debajo de su traje, Trotta podía sentir la piel de gallina en su brazo. Hizo todo lo posible por no quebrarse. Su trabajo era observar a la multitud en busca de cualquier cosa fuera de lo normal. Vio gente llorando.
Dice Jeter: “La política en este momento es tan polarizante. Y no estoy hablando de política en absoluto. Pero la política en ese momento particular no importaba. Republicanos, demócratas, independientes... no importaba de qué raza, religión... El presidente Bush nos representaba como país. Creo que todos sentían eso cuando él estaba ahí. Y eso no siempre ocurre cuando hablas de políticos, ¿sabes?”.
Bush había enviado un lanzamiento que botó antes esa temporada en Milwaukee cuando su pie de apoyo resbaló al aterrizar. Entonces había cometido el error de usar zapatos de vestir con suela de cuero. Estaba decidido a que no volviera a suceder. Para el Juego 3 utilizó un calzado más resistente, con suela de goma. Sin utilizar una goma temporal en la pendiente de la loma, con la cabeza en alto y el pecho hacia afuera, subió a la plataforma. Lanzó un strike hermoso y contundente.
Antes de la serie, el pitcher de Arizona Curt Schilling desestimó las preguntas sobre si los Yankees tenían de su lado el aura y el misticismo en el estadio. “¿Aura y misticismo?”, se burló. “Son bailarinas exóticas en un club nocturno”. Eso llevó a un aficionado de los Yankees, con gran capacidad de anticipación, a colgar una pancarta desde la parte alta del estadio: “Aura y Misticismo, Todas las Noches”. Era verdad en la publicidad.
Las tres noches en el Bronx fueron clásicos episódicos de la resiliencia de New York: tres victorias por una carrera, incluyendo dos walk-offs, una de ellas gracias a un home run de Jeter después de la medianoche, cuando el calendario cambió a noviembre.
“Fue la única vez en mi carrera que salté y aterricé sobre home”, dice Jeter. “La única vez en mi carrera. Y fue ahí donde me lastimé el pie. No estaba roto. Pero no se sentía bien”.
Jeter sufrió un profundo moretón óseo. Terminó con 2 hits en 11 turnos el resto de la serie. Para cuando salió al campo en la novena entrada del Juego 7, caminaba visiblemente con dificultad. Cuando Mark Grace comenzó la entrada con un sencillo, el reloj digital del estadio marcaba “9:11”.
El siguiente bateador, Damian Miller, tocó la pelota. Rivera, un extraordinario fildeador, tenía una jugada de fuerza en segunda base. Su tiro se fue desviado, como una recta de dos costuras fuera de control. Jeter, limitado por su pisotón sobre home que le valió el apodo de “Mr. November”, no pudo estabilizarse para mantenerse sobre la base y controlar el tiro. El rally se puso en marcha. Eran las 9:17 cuando sonó la última nota de la Sinfonía de los Adioses. Una cuerda de violín fue pulsada. Una cuerda del corazón se rompió.
Veinticinco años después, el recuerdo de lo que debería figurar como una de las derrotas más dolorosas de la carrera de Jeter provoca más orgullo que dolor.
“Amigo, estaba orgulloso, obviamente de representar a los Yankees”, dice Jeter. “Pero sentíamos que estábamos representando a todo New York. Y entonces, había un nivel de decepción, pero al mismo tiempo había orgullo.
“Me di cuenta de eso hace no mucho. Alguien me estaba preguntando al respecto y yo dije: ‘Amigo, sabes, la gente menciona ‘Mr. November’ y ‘Estuve en los partidos en New York’ y ‘Qué serie’... Y nadie dice: ‘Pero perdiste la serie’. Ahora lo veo de esa manera porque cuando terminas, miras hacia atrás y piensas en todas las oportunidades que tuviste para ganar y no lo conseguiste. Pero en esta, nadie menciona que perdimos. Increíble”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/09/2026, traducido al español para SI México.