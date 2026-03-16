El corazón azzurro de Francisco Cervelli en el Clásico Mundial: Italia, Venezuela y Roberto Baggio
Para Francisco Cervelli, todo empezó en el césped del Rose Bowl de Pasadena, el 17 de julio de 1994. Aquella tarde, un niño de ocho años en Valencia, Venezuela, observaba con angustia cómo Roberto Baggio, il Divino Codino, envió el penal por encima del travesaño y le entregó la Copa del Mundo a Brasil.
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El sufrimiento lo compartió con su hermana. “Baggio puso la pelota en la grama en el punto correcto. La miró fijamente, se levantó y retrocedió con lentitud, uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos atrás; yo cerré los ojos, mi papá apretó las manos y Fran permaneció sentado inmóvil (como pocas veces lo he visto)”, recuerda Maricarmen Cervelli, hermana de Francisco, a través de un relato que publicó en sus redes sociales.
“Mi papá se llevaba las manos a la cabeza casi en cámara lenta y mi hermano y yo gritábamos: ¡NOOOOOOOOOOOOOOO! Haciendo eco del dolor de nuestro pobre padre italiano”, relata.
Ambos lloraron una derrota que, paradójicamente, selló un compromiso inquebrantable con la tierra de sus ancestros.
“Veía los partidos del Mundial de 1994 con mi papá y soñaba con la camiseta azzurra”, le dijo Cervelli a La Gazzetta Dello Sport. Esta noche, en el loanDepot Park de Miami, ese círculo emocional se cierra de la manera más dramática posible: Cervelli liderará a Italia en la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol 2026 frente a Venezuela, su país natal.
Del llanto de Pasadena al gugout de la Azzurra
La historia de Francisco Emanuele Cervelli Navarro es la crónica de una dualidad diaspórica marcada por el siglo XX europeo; es hijo de Emanuele, un inmigrante de Bitonto que llegó a Venezuela a los 11 años.
Su familia formó parte de la gran ola migratoria que salió de Italia tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años, una Europa arrasada por el conflicto, el desempleo y la escasez empujó a cientos de miles de italianos a cruzar el Atlántico en busca de estabilidad.
Venezuela, entonces en pleno ciclo de modernización económica y expansión urbana, abrió sus puertas a esa migración y recibió a decenas de miles de europeos —entre ellos una numerosa comunidad italiana— que terminaron integrándose al comercio, la construcción y la vida urbana del país.
Aunque el beisbol fue el camino que llevó a Cervelli a la gloria con los Yankees de Nueva York —fue campeón de la Serie Mundial en 2009— su brújula interna siempre apuntó hacia el Mediterráneo.
En 2009, en la plenitud de su carrera como receptor en las Grandes Ligas, Cervelli tomó una decisión, entonces criticada e incomprendida por muchos en Venezuela, rechazó la convocatoria de la vinotinto para representar a Italia. "Elegí a Italia por amor a Baggio", confiesa ahora, subrayando que su vínculo con la selección europea es un proyecto de vida que busca poner a Italia en el mapa del beisbol mundial.
Hoy, tras dos semanas de insomnio admitido —“Dormir ha sido difícil, la cabeza no se apaga”, confiesa—, Cervelli se enfrenta al desafío supremo de su carrera como estratega. Italia llega a esta semifinal como el único equipo invicto del torneo (5-0), tras haber desmantelado a potencias como Estados Unidos, México y Puerto Rico.
Bajo el mando de Cervelli, Italia se ha convertido en el temido caballo negro de las semifinales.
Uno de los aspectos más fascinantes de este duelo es la fuerte presencia de talento venezolano dentro de la escuadra europea. No es solo Cervelli, la estructura técnica y el roster de la Azzurra tienen un ADN profundamente vinculado a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).
El caso más notable es la reciente incorporación de Brayan Rocchio.
El campocorto de los Guardianes de Cleveland, nacido en Caracas y campeón con los Tiburones de La Guaira, se unió al equipo para esta fase final tras una persistente gestión de Cervelli que duró más de un año. Rocchio sustituye al lesionado Miles Mastrobuoni.
A él se suman figuras clave como J.J. D’Orazio, catcher nacido en Maracay que ha sido una de las bujías ofensivas de Italia; Renzo Martini, inicialista originario de Valera, Trujillo, quien fue premiado como el mejor bateador de Italia en el pasado campeonato europeo y Lipso Nava, el experimentado técnico zuliano que funge como coach de tercera base.
El gran duelo en el loanDepot Park: Venezuela vs Italia
Venezuela llega a este compromiso tras una victoria catártica sobre Japón, el campeón defensor.
El derecho de 25 años Keider Montero ha sido el elegido por López para abrir por Venezuela. Montero viene de una sólida actuación frente a Nicaragua, donde lanzó tres entradas en blanco. Su éxito dependerá de su capacidad para localizar su recta y no permitir que la disciplinada ofensiva italiana entre en ritmo.
El veterano Aaron Nola es la apuesta de Cervelli. El derecho de los Phillies de Filadelfia llega a Miami tras una exhibición magistral frente a México en la fase de grupos, en la que lanzó cinco entradas en blanco, en las que permitió solo cuatro hits, propinó cinco ponches y otorgó solo una base por bolas. Nola necesitó solo 69 lanzamientos para lograr la victoria.
El historial entre ambos equipos favorece ampliamente a Venezuela, que ha ganado los cinco enfrentamientos previos ante Italia en la historia del Clásico Mundial. Sin embargo, las distancias se han acortado. Los duelos de 2017, decididos por una sola carrera en entradas extra, fueron un preludio del nivel de beisbol que Italia está jugando en este WBC.
“Este equipo tiene un alma enorme”, dice Cervelli. Mientras Venezuela busca su primera final histórica, la Italia de Cervelli busca completar el milagro que comenzó con las lágrimas de un niño en 1994.