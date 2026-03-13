Historia del beisbol en Italia: cómo la Azzurra venció a USA y México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
En marzo de 2026, el orden establecido del beisbol mundial sufrió un sismo de magnitudes insospechadas, al menos para el ojo profano. Italia, un país cuya relación con la pelota suele ser percibida desde afuera como una curiosidad romántica, un capricho de la bota, se erigió como el líder invicto del Grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
Te puede interesar: ¿Quién es Vinnie Pasquantino? 8 historias a seguir en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol
El equipo avanzó hasta los cuartos de final del torneo —donde ahora enfrentará a Puerto Rico— y lo hizo con soberbia. Primero desmanteló al Dream Team de Estados Unidos 8-6, un lineup que, al menos sobre papel, parecía invencible.
La cereza del pastel —o el parmigiano que corona un plato de pasta, si es acaso más apropiado— fue una demolición absoluta de 9-1 contra las esperanzas de México, uno de los grandes favoritos del Pool.
Estas victorias, aunque a primera vista parezcan caprichos del destino o frutos de la clásica sprezzatura italiana —esa elegancia de hacer lo difícil con aparente despreocupación— son en realidad el afloramiento de una raíz profunda que se ha venido nutriendo en el suelo itálico durante décadas.
Para entender por qué Vinnie Pasquantino pudo conectar tres cuadrangulares en un solo juego frente a la mirada atónita de la afición mexicana, o por qué el pitcheo italiano maniató a los bates poderosos de las Grandes Ligas, hay que viajar hacia atrás, hacia una playa bañada por el mar Tirreno.
La semilla del beisbol en Italia fue plantada por la diplomacia deportiva y la guerra.
El primer contacto registrado data de 1889, cuando Albert Spalding, el visionario empresario y pionero del deporte, llevó su gira mundial a Florencia, Roma y Nápoles. Fue una exhibición exótica, un espectáculo que dejó curiosidad pero no mucho más.
Sin embargo, el verdadero catalizador llegó más de medio siglo después, en el contexto más improbable: la liberación de Europa.
En enero de 1944, las fuerzas aliadas iniciaron la Operación Shingle y desembarcaron en las costas de Anzio y Nettuno para romper el estancamiento frente a las líneas nazis.
Entre los meses de tensa espera en la cabeza de playa, los soldados estadounidenses del 509.º Batallón de Infantería de Paracaidistas hacían lo único que sabían hacer para mantener la cordura, jugar beisbol. En ese vaivén, en medio de los escombros de una Italia devastada, los soldados empezaron a jugar con los niños locales.
Y de esas partidas nació, con el tiempo, el corazón beisbolero de Italia. Ciudad del Beisbol, dice el rótulo que recibe a los visitantes en Nettuno.
Tras la guerra, la ciudad utilizó equipo militar abandonado para construir su primer estadio y fundó el Nettuno Baseball Club en 1945. Desde entonces, el equipo ha acumulado 17 títulos nacionales (scudetti), convirtiéndose en la franquicia más laureada de la historia del país. El Estadio Steno Borghese es casi una especie de santuario, la casa que durante años perteneció a leyendas locales como el gran Ruggero Bagialemani, catcher histórico de la ciudad.
En Nettuno el beisbol es un hilo generacional.
Los abuelos que aprendieron las reglas de los paracaidistas estadounidenses en 1944 enseñaron a sus hijos, y estos a sus nietos. Esta continuidad cultural explica por qué, incluso en los años de vacas flacas para la federación nacional, Nettuno siguió produciendo jugadores con instinto beisbolero.
La institucionalización formal llegó en 1948 con la creación de la Serie A de Beisbol —antes llamada Italian Baseball League— pero el alma siempre estuvo en las playas de Anzio.
La Dolce Vita en Houston
El equipo que ha asombrado al mundo en este Clásico Mundial de Beisbol 2026 es fruto de una arquitectura meticulosa que combina el talento de la diáspora con el surgimiento de una nueva cepa de jugadores nativos.
La Federación Italiana (FIBS) ha sabido capitalizar las leyes de jure sanguinis para atraer a estrellas de la MLB con raíces italianas.
El nombre que resuena con más fuerza entre los puristas es el de Sam Aldegheri. Nacido y criado en Verona, Aldegheri representa el sueño italiano cumplido.
En 2024, se convirtió en el primer lanzador nacido y desarrollado íntegramente en Italia en llegar a las Grandes Ligas con los Angels de Los Ángeles..
Junto a él, la potencia de fuego la ponen figuras como Jac Caglianone y Vinnie Pasquantino. Caglianone, una de las promesas más brillantes de la organización de los Royals de Kansas City, ha sido uno de los líderes ofensivos del equipo, con .375 de promedio de bateo, un cuadrangular y tres carreras impulsadas.
Pasquantino, por su parte, se ha convertido en el líder espiritual y ofensivo del grupo. Su histórica noche de tres cuadrangulares contra México fue el punto final de una primera ronda perfecta para la Azzurra.
A ellos se suman Kyle Teel, Sam Antonacci, MilesMastrobuoni, Dante Nori y Jon Berti como los pilares ofensivos del equipo.
Desde el montículo, Italia ha sido casi intocable. La rotación de la Azzurra tiene como figura principal a Aaron Nola, veterano de Grandes Ligas y uno de los brazos más respetados del torneo y a su alrededor se articula un cuerpo de lanzadores con experiencia profesional en Estados Unidos, como el derecho Michael Lorenzen, Greg Weissert, Ron Marinaccio y Adam Ottavino.
Sin embargo, el cambio más radical ha ocurrido en el dugout. La llegada de Francisco Cervelli como manager ha transformado la mentalidad del equipo. Cervelli, quien representó a Italia como jugador en ediciones anteriores, ha traído consigo una filosofía de ataque constante que aprendió durante sus años con los Yankees de Nueva York.
Cervelli ha instaurado tradiciones que han unido al grupo, desde el uso de la chaqueta Armani en el dugout para celebrar los logros, hasta el brindis con espresso tras los jonrones. A su lado, la figura de Jorge Posada —un “italiano honorario” según Cervelli— como asistente de bateo ha elevado el nivel de preparación.
Ahora, con la primera ronda ya convertida en memoria reciente, el camino de la Azzurra entra en su tramo más exigente. En los cuartos de final del torneo, Italia se medirá con Puerto Rico, otra de las escuadras más experimentadas del beisbol internacional.