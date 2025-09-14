Cuando los Charros de Jalisco desafiaron la barrida: la resurrección de 1971

¡DOMINGO HISTÓRICO EN EL 🏟🤠!



Recibimos y homenajeamos a los campeones de #Charros en 1971, donde hicieron la hazaña de revertir un 0-3 en contra en la final de la LMB ante Saltillo y coronarse como campeones del circuito.🏆🙌🏻#TodosSomosCharros⚾️💙💛 pic.twitter.com/hj49soiV1w