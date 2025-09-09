Benjamín Gil, el arquitecto que llevó a los Charros de Jalisco a la Serie del Rey de la LMB
Los Charros de Jalisco viven un momento histórico. El equipo está en la final de la Serie del Rey 2025, algo que no sucedía desde hace más de medio siglo. La franquicia jalisciense, que regresó a la Liga Mexicana de Beisbol en la temporada pasada —tras la desafiliación de los Mariachis— disputa ahora la gloria máxima del verano beisbolero.
Y mucho de este repunte tiene nombre y apellido: Benjamín Gil, el mánager más ganador y polémico del beisbol mexicano en los últimos años.
Gil ha conquistado títulos en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, ha llevado a la Selección Mexicana a su mejor actuación en la historia del Clásico Mundial de Beisbol y ganó el premio al Mánager del Año en la Liga Mexicana de Beisbol con los Mariachis de Guadalajara. Su trayectoria, tanto en México como en Estados Unidos lo coloca como un referente de lo que significa dirigir con carácter, ambición y una fe absoluta en el triunfo.
Para entender al manager hay que volver al pelotero. Cuando irrumpió en MLB con los Rangers de Texas en 1993, Benjamín Gil era apenas un muchacho de 20 años tratando de hacerse un lugar donde convivían figuras colosales como Rafael Palmeiro, José Caseco, Juan González e Iván Rodríguez. “No estaba preparado mental ni psicológicamente”, le confesó a Sports Illustrated en junio de este año, después de ser ratificado nuevamente como manager de la Mexicobeis.
Esa vulnerabilidad contrasta con la versión desafiante y arrojada que lo caracteriza como mánager. La etapa decisiva que forjó su estilo como dirigente ocurrió en 2002. Aquel año formó parte del roster de los Anaheim Angels que conquistó la Serie Mundial.
Aunque su rol fue secundario como utility, compartió clubhouse con un staff de lujo: Mike Scioscia como mánager, Joe Maddon en la banca, Bud Black en pitcheo y Ron Roenicke en tercera. Además de ganarse el anillo de Campeón, “Benji”, también absorbió una filosofía.
“Todo atleta se acostumbra al que lo rodea y a las expectativas de quien lo dirige”, le dijo a SI México.
El historial de Gil lo confirma como un experto en series de vida o muerte. Con Tomateros de Culiacán ganó cuatro campeonatos en la Liga del Pacífico, varios de ellos tras remontadas espectaculares. En 1996, como jugador, vivió en carne propia lo improbable: remontar un 0-3 en contra en playoffs. Como mánager, ha replicado ese temple en distintas trincheras.
En 2023, con la Selección Mexicana, enfrentó un escenario límite en cuartos de final del Clásico Mundial contra Puerto Rico. Perdían 4-0 en la segunda entrada y parecían liquidados, pero Gil sostuvo el ánimo, movió su bullpen con precisión y México terminó remontando para lograr la mayor hazaña internacional de su historia: alcanzar las semifinales contra Japón.
En estos playoffs de 2025 volvió a demostrarlo. Los Charros tuvieron que superar dos juegos 7: primero contra los Sultanes de Monterrey en el Primer Playoff –empezaron 3-0 arriba, pero los Sultanes ganaron tres juegos seguidos para empatar la serie— y contra Algodoneros de Unión Laguna, cuando un jonrón de Willie Calhoun en la novena entrada les dio el pase a la Serie de Campeonato, donde terminaron venciendo nuevamente a los regios, esta vez en 5 juegos.
Si hay una característica que define el estilo de Benjamín Gil es su agresividad. Lo demostró con Mariachis de Guadalajara en 2021, cuando, en su primer año al frente de un equipo debutante, los llevó al primer lugar del standing en la Zona Norte.
Su sello fue un béisbol ofensivo y audaz: el equipo terminó como la mejor ofensiva de la Liga con bateo colectivo de .338 y un récord en bases robadas durante los playoffs, con 28 estafas, número que además Gil podría superar nuevamente con los Charros de Jalisco, que suman 27 en los playoffs.
Para Benji, correr riesgos es parte del ADN ganador: la presión constante sobre el rival, obligarlo a equivocarse, asfixiarlo con velocidad y determinación.
Esa agresividad se acompaña de un intenso juego mental, que valida tanto dentro como fuera del terreno, con discurso motivacionales y entrevistas polémicas con la prensa. Gil no teme provocar, desafiar al rival ni usar declaraciones para encender a su propio equipo. Se sabe un personaje incómodo en plazas rivales, pero ese rol de “villano” lo abraza como combustible. Lo importante, dice, es que sus jugadores sientan que él cree en ellos y que va a la guerra a su lado.
El presente de los Charros es todavía más admirable si se recuerda dónde estaban hace un año. En la temporada 2024, el equipo terminó en el sótano de la tabla con récord de 36 ganados y 56 perdidos. La novena se salvó del último lugar solo gracias a los Dorados de Chihuahua. La llegada de Benjamín Gil cambió la dinámica por completo.
En 2025, los Charros se transformaron en un contendiente feroz. Jugaron con el sello de su mánager: agresivos, intensos y resilientes. Lo demostraron en playoffs con dos series dramáticas ganadas en siete juegos, y ahora lo confirman instalándose en la final de la Serie del Rey.
El último obstáculo es monumental: los Diablos Rojos del México, la dinastía más poderosa de la Liga Mexicana de Béisbol en los últimos años. El actual campeón llega como favorito, con una plantilla profunda y experiencia de sobra en finales.
Pero Benjamín Gil ha hecho de su carrera un manifiesto contra los favoritismos. Con Tomateros, Mariachis, la Selección Nacional y ahora con Charros, ha demostrado que los partidos se ganan con agresividad y carácter. La Serie del Rey es un reto más en su lista, pero también la oportunidad perfecta de consolidar su legado como el mánager que transformó el destino de cada equipo que tocó.
Porque si algo ha dejado claro Benjamín Gil es que el beisbol, bajo su mando, nunca se juega a medias: siempre se juega para ganar.