Cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026: Juegos, horarios y las claves de cada duelo
Este viernes 13 de marzo, el Clásico Mundial de Beisbol 2026 estará en su etapa más fascinante. Tras una fase de grupos que dejó en el camino a potencias como México y Cuba, el torneo se traslada al loan Depot Park de Miami y al Daikin Park de Houston para los cuartos de final.
República Dominicana vs. Corea del Sur
Este viernes, a las 4:30pm (hora de la Ciudad de México) el loanDepot Park de Miami será testigo de un duelo de contrastes.
La República Dominicana llega como el equipo más dominante del torneo. La selección caribeña terminó invicta en el Grupo D, con un diferencial de carreras de +31. Bajo la tutela de Albert Pujols —la leyenda de Grandes Ligas con más 700 cuadrangulares— el conjunto quisqueyano ha desplegado una ofensiva aterradora que lideró la primera ronda en jonrones y OPS.
Pujols ha confiado la apertura al zurdo de los Phillies de Filadelfia, Cristopher Sánchez, quien buscará redimirse tras una primera salida titubeante ante Nicaragua, y su misión será neutralizar a una alineación coreana que, si bien no tiene el poder de largometraje de los dominicanos, es experta en poner la bola en juego y castigar los errores de comando.
Por el lado coreano, el mánager Ji-Hyun Ryu probablemente enviará al montículo a Hyeong Jun So, quien viene de lanzar tres entradas impecables contra la República Checa.
Corea del Sur sobrevivió milagrosamente a un triple empate en el Grupo C gracias al cociente de carreras. Su éxito dependerá de si su cuerpo de relevistas puede contener a un núcleo dominicano donde figuras como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr. —quien ya hizo historia con un Grand Slam en este torneo, como es costumbre para los Tatís— parecen estar en un momento de forma intratable.
La clave para los asiáticos será el beisbol de fundamentos y la velocidad, intentando desesperar a una defensa dominicana que a veces puede ser vulnerable bajo presión.
Estados Unidos vs. Canadá
Dos horas después del inicio en Miami, a las 6:00 pm, el Daikin Park de Houston será sede del choque entre los vecinos de Norteamérica. Estados Unidos, el vigente subcampeón, se metió en los cuartos de final tras estar al borde de la eliminación por una histórica debacle ante la selección de Italia.
La derrota los dejó contra las cuerdas, y solo la victoria posterior de los italianos sobre México les permitió avanzar como segundos de grupo.
El mánager Mark DeRosa incorporó a relevistas especializados como Tyler Rogers y Tim Hill para reforzar un bullpen que se vio frágil en la primera ronda. El encargado de iniciar será el as de los Gigantes, Logan Webb cuya capacidad para generar rodados será vital frente a una ofensiva canadiense que ha sido la gran revelación del Grupo A.
Canadá, por su parte, vive un momento histórico tras clasificar por primera vez a los cuartos de final, liderados por los hermanos Naylor y Abraham Toro y un cuerpo de picheo sólido que tuvo una efectividad colectiva de 1.50 en San Juan, Puerto Rico.
El derecho Michael Soroka será el encargado de intentar silenciar a una alineación estadounidense que cuenta con nombres como Aaron Judge, Mike Trout y Bryce Harper, pero que aún no ha terminado de engranar como el trabuco que todos esperaban.
Italia vs. Puerto Rico
El sábado 14 de marzo a las 1:00 pm (hora de la Ciudad de México), la acción comienza temprano en Houston con el que quizás sea el duelo más intrigante tácticamente. Italia llega invicta (4-0) después de haber derrotado a los dos gigantes de su grupo: Estados Unidos y México.
El espíritu del equipo dirigido por Francisco Cervelli ha sido contagioso, con celebraciones de shots de café expreso en el dugout y una ofensiva liderada por Vinnie Pasquantino quien viene de una jornada histórica de tres cuadrangulares ante la novena tricolor.
Puerto Rico, bajo el liderazgo del veterano Yadier Molina, clasificó como segundo del Grupo A tras una derrota ajustada ante Canadá. El fuerte de los boricuas sigue siendo su picheo, que permitió apenas 7 carreras en cuatro juegos.
El veterano Seth Lugo abrirá por Puerto Rico, un movimiento que tendría que verse con cautela, ya que Italia cuenta con varios bateadores zurdos peligrosos que podrían aprovechar las dificultades de Lugo contra bateadores de esa mano .
La pregunta aquí es si la ofensiva de Puerto Rico podrá despertar, el equipo apenas para .211 en la fase de grupos y han dependido excesivamente de jugadores como Martín Maldonado (5 carreras impulsadas) Nolan Arenado y Darrel Hernaiz.
Si el picheo de Italia, encabezado por brazos como los de Michael Lorenzen o Aaron Nola —si es utilizado—, logra mantener el juego cerrado, la presión sobre los hombros de los puertorriqueños en Houston podría ser asfixiante.
Japón vs. Venezuela
El plato fuerte que cierra los cuartos de final se disputará el sábado 14 de marzo en Miami a las 7:00 pm. Japón, el eterno favorito y actual campeón, llega con su maquinaria perfecta (4-0) y un Shohei Ohtani que, aunque solo actúa como bateador designado en este torneo, sigue siendo la figura más gravitante del mundo.
Los Samurái Japan enviarán al montículo a Yoshinobu Yamamoto, por mucho el mejor lanzador abridor del torneo. Yamamoto ofrece un arsenal de lanzamientos que son un enigma para la mayoría de los bateadores de Grandes Ligas. Sin embargo, Venezuela no es cualquier rival.
El equipo de Omar López terminó la fase de grupos con un récord de 3-1, perdiendo únicamente ante la poderosa República Dominicana en un duelo sumamente cerrado.
Venezuela ha designado al zurdo Ranger Suárez para este compromiso. Suárez es un experto en inducir rodados y su perfil zurdo es ideal para enfrentar el núcleo del poder japonés, que cuenta con Ohtani, Munetaka Murakami y Masataka Yoshida.
Con figuras como Ronald Acuña Jr. y Luis Arráez en plenitud de condiciones, Venezuela tiene el talento necesario para dar el golpe y destronar al campeón. El bullpen venezolano, repleto de lanzadores que superan las 100 millas por hora, será la clave si el juego llega empatado a las entradas finales.
A partir de mañana, la reglamentación también cambia. El límite de lanzamientos por pítcher aumenta a 80, lo que permitirá a los mánagers estirar un poco más a sus abridores estelares. Además, equipos como Estados Unidos han aprovechado la ventana para hacer cambios en sus rosters, buscando ese equilibrio que les faltó en la ronda inicial.
El Clásico Mundial 2026 ha demostrado que el ranking no batea y la eliminación de México y el paso perfecto de Italia son los recordatorios perfectos. Mañana empieza el verdadero torneo, el de los nervios de acero, donde ocho naciones buscarán el boleto a las semifinales en Miami para acercarse al trofeo más preciado del beisbol internacional.