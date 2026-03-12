Los pecados de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
Lo que inició como una misión de redención para superar el histórico tercer lugar de 2023, terminó de forma abrupta la noche de ayer, miércoles 11 de marzo, en el Daikin Park de Houston, cuando la Selección Mexicana de Beisbol cayó ante la escuadra azzurra y quedó sorpresivamente eliminada del Clásico Mundial de Beisbol 2026.
¿Cuáles fueron los cinco pecados capitales que condenaron a la novena tricolor a un fracaso inesperado?
La parálisis de los bates estelares
El éxito en torneos cortos depende invariablemente de que las figuras de referencia asuman su rol en los momentos de mayor presión. Para México, ese peso recaía en Alejandro Kirk y Randy Arozarena, dos peloteros que llegaron al torneo después de tener una gran temporada 2025 en las Grandes Ligas.
En Houston, sin embargo, no lograron encontrar el ritmo necesario en los encuentros clave.
Alejandro Kirk, quien debutaba en el Clásico Mundial con la etiqueta de ser uno de los mejores receptores ofensivos de la MLB, sufrió particularmente ante el pitcheo de alta velocidad.
En el duelo contra Estados Unidos, fue dominado sistemáticamente por Paul Skenes, cuya recta de 97.6 mph lo hizo lucir fuera de tiempo en el plato. Aunque Kirk tuvo destellos defensivos, como el out que puso en el plato a Roman Anthony, su incapacidad para conectar de hit con corredores en base durante el juego definitivo contra Italia fue un lastre para un lineup que necesitaba un cuarto bate productivo.
Por otro lado, la Randymanía que cautivó al mundo en 2023 se topó con una realidad distinta en 2026. Randy Arozarena, a pesar de sus 27 cuadrangulares en la temporada previa con Seattle, se vio ansioso y falto de la disciplina que lo caracteriza.
A diferencia de la edición anterior donde promedió .450, en esta ocasión los lanzadores rivales descifraron su agresividad y lo obligaron a batear bolas fuera de la zona de strike. El outfielder terminó el torneo con dos apenas hits, un extrabase, una carrera impulsada y un pobrísimo.154 de promedio de bateo.
Gestión del pitcheo y el dilema de las restricciones
La administración del cuerpo de lanzadores por parte de Benjamín Gil fue uno de los puntos más cuestionados. El pecado aquí fue doble: la apuesta arriesgada por ciertos abridores y una respuesta lenta ante el castigo temprano.
En el juego crucial contra Italia, Gil otorgó la responsabilidad a Javier Assad. Si bien Assad venía de una buena actuación previa, fue descifrado rápidamente por la ofensiva italiana, permitiendo un cuadrangular solitario de Vinnie Pasquantino apenas en la segunda entrada que cambió la dinámica psicológica del encuentro.
El relevo intermedio tampoco ofreció garantías. El caso de Jesús Cruz contra Estados Unidos fue emblemático, tras permitir un jonrón de dos carreras a Aaron Judge y otro a Roman Anthony, el daño de 5-0 ya era una losa demasiado pesada para el equipo.
Benjamín Gil defendió sus decisiones aludiendo a las estrictas restricciones impuestas por las organizaciones de la MLB. Según el mánager, el manejo del bullpen estuvo atado de manos por los conteos de lanzamientos y los planes de cuidado que los equipos de Grandes Ligas exigen para sus activos.
Esta situación forzó a México a utilizar relevistas que no estaban en su mejor momento o a estirar las aperturas más allá de lo prudente, priorizando el bienestar contractual del jugador por encima de la supervivencia deportiva de la selección.
Ineficacia crónica con corredores en posición de anotar
Quizás el pecado más frustrante para la afición fue la incapacidad de la novena mexicana para producir carreras en situaciones ideales. En el último encuentro ante Italia, México dejó la casa llena en dos entradas consecutivas —la séptima y la octava— y logró sumar apenas una carrera en todo el partido.
En la séptima entrada, con las bases llenas y sin outs, el escenario estaba puesto para un rally que devolviera a México a la pelea. Sin embargo, un rodado de out de Alek Thomas fue la única vía por la cual Joey Meneses pudo anotar.
En la octava entrada, la historia se repitió cuando Julian Ornelas falló con un elevado de out, dejando nuevamente a tres compañeros anclados en las almohadillas.
Pero la falta de bateo oportuno no fue un incidente aislado; se trató, más bien, de una tendencia que se arrastró desde el juego contra Estados Unidos, donde la reacción ofensiva llegó demasiado tarde, en las entradas finales, cuando la ventaja rival ya era inalcanzable.
Los errores mentales y falta de fundamentos en el diamante
A este nivel de competencia, los errores no forzados suelen ser la diferencia entre avanzar o quedar eliminado. México, un equipo compuesto mayoritariamente por profesionales de la MLB, cometió fallas de concentración impropias de su jerarquía.
Nick Gonzales, por ejemplo, fue sorprendido intentando robar la segunda base en un momento donde la prioridad era mantener el tráfico para forzar un error del lanzador rival.
Al de Gonzales se suma el inaceptable error de juicio de Nick Ortiz en la tercera entrada, quien al pensar que una pelota viajaría más por una finta de Sam Antonacci, terminó provocando una doble matanza que aniquiló un prometedor inicio de episodio.
La inconsistencia defensiva fue otro factor. Incluso jugadores galardonados como Alek Thomas no estuvieron exentos; un error suyo en el jardín central permitió que Italia anotara una carrera adicional en la séptima entrada, ampliando una brecha que ya se sentía insalvable.
La subestimación de Italia
El último gran pecado fue quizás el de la planeación táctica frente a un rival que fue subestimado tanto por los medios como, aparentemente, por el cuerpo técnico mexicano.
Italia llegó al duelo final con un récord invicto de 3-0 tras haber derrotado a Estados Unidos, un dato que debió encender todas las alarmas en el dugout mexicano.
Sin embargo, México no presentó un plan de contingencia efectivo para contener a Vinnie Pasquantino.
El inicialista italiano tuvo una noche histórica al conectar tres cuadrangulares en el mismo encuentro, convirtiéndose en el verdugo oficial de la selección nacional.
La incapacidad de los lanzadores mexicanos para ajustar sus pitcheos ante Pasquantino, permitiéndole extender los brazos y castigar la bola hacia su banda, evidenció una falta de análisis profundo del scouting report.
Italia jugó un partido perfecto, según palabras del propio Gil, pero México facilitó esa perfección al no proponer ajustes tácticos en tiempo real que pudieran frenar la inercia ofensiva europea.
La eliminación en la primera ronda del WBC 2026 representa un retroceso significativo para el beisbol nacional. Al quedar fuera de los cuartos de final, México perdió la oportunidad de defender su estatus como potencia y además complicó su clasificación directa hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.