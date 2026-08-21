Diablos cae ante Pericos y queda 0-2 en la Serie de Zona
Los Diablos Rojos del México quedaron en una situación complicada dentro de la Serie de Zona después de perder 4-1 ante los Pericos de Puebla en el segundo encuentro disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú.
La novena poblana se llevó los dos primeros juegos en la Ciudad de México y ahora regresará al Estadio Hermanos Serdán con ventaja de 2-0, mientras que los escarlatas tendrán que buscar una reacción como visitantes para mantenerse con vida en la serie.
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José Rondón fue el jugador determinante para Puebla. El bateador conectó dos cuadrangulares solitarios frente a Trevor Bauer y produjo la mitad de las carreras de su equipo.
Diablos había comenzado mejor el encuentro. Carlos Sepúlveda consiguió la primera anotación de la noche gracias a un elevado de sacrificio de Carlos Pérez, pero la ventaja duró poco.
Rondón empató el juego con su primer jonrón y posteriormente volvió a castigar a Bauer con otro batazo de cuatro esquinas que permitió a los Pericos tomar el control.
Pericos encontró el golpe definitivo
La diferencia todavía era mínima cuando Puebla volvió a hacer daño en la sexta entrada.
Los visitantes fabricaron dos carreras más, impulsadas por Alcántara y Adames, para colocar el 4-1 que terminó siendo definitivo.
Ese ataque cambió por completo el panorama del encuentro. La ofensiva de los Diablos no consiguió responder durante las siguientes entradas y el cuerpo de relevistas poblano protegió la ventaja.
Antonio Santos tuvo una actuación sólida como abridor de los Pericos. Trabajó cinco entradas en las que permitió cuatro imparables y solamente una carrera, actuación suficiente para quedarse con la victoria.
Trevor Bauer, por su parte, lanzó 6.1 innings y recibió nueve hits y cuatro anotaciones. El estadounidense terminó cargando con la derrota.
La reacción de Diablos llegó demasiado tarde
México todavía tuvo una oportunidad de cambiar la historia en la novena entrada.
Los locales consiguieron llenar las bases ante Silvino Bracho y llevaron al plato la posible carrera del empate, poniendo presión sobre el cerrador poblano.
Sin embargo, la amenaza terminó cuando Carlos Sepúlveda conectó una rola hacia la primera base que fue controlada para concretar el último out.
La ofensiva poblana terminó el encuentro con 11 imparables, mientras que Rondón cerró su actuación de 3-2, con dos carreras anotadas y dos producidas.
Con el resultado, Puebla se marcha con una ventaja importante después de ganar los dos primeros duelos como visitante.
La Serie de Zona continuará el sábado en el Estadio Hermanos Serdán, donde los Diablos buscarán su primera victoria. Brooks Hall aparece como el abridor probable para el conjunto capitalino.
Olmecas vence 3-2 a Guerreros de Oaxaca
Los Olmecas de Tabasco se impusieron 3-2 a los Guerreros de Oaxaca. Con este resultado, la serie está empatada 1-1.