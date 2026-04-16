Diablos, Guerreros y Piratas: Tres equipos a seguir en la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol 2026
A las puertas de la temporada 101 de la Liga Mexicana de Beisbol, la Zona Sur se perfila como el epicentro de una de las batallas estratégicas más intensas en la historia reciente del circuito veraniego.
Con el playball programado para cantarse este jueves 16 de abril de 2026, con un encuentro entre los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche, el panorama regional está marcado por una narrativa central: la búsqueda del tricampeonato por parte de los Diablos y la determinación del resto de las organizaciones por evitar que la novena escarlata se convierta en el segundo equipo en la historia en hilar tres coronas consecutivas.
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En las últimas dos campañas, el dominio de los Diablos Rojos ha sido incontestable, alcanzando su título número 17 en 2024 y consolidando el bicampeonato en 2025.
Sin embargo, el fortalecimiento de las estructuras deportivas en sedes como Oaxaca, Campeche y Veracruz han acortado las distancias.
Diablos Rojos del México
Los Diablos Rojos del México encaran el 2026 con un peso histórico sobre los hombros.
Solo los Industriales de Monterrey (hoy Sultanes) han logrado ganar tres campeonatos al hilo (1947, 1948 y 1949), una hazaña que ha permanecido solitaria por más de siete décadas.
Bajo la dirección de Lorenzo Bundy, la organización ha estructurado un roster que, al menos en el papel, parece no tener fisuras ofensivas. El regreso de Jon Singleton a la inicial y la contratación de Maikel Franco para la tercera base añaden una cuota de poder que se proyecta devastadora en la altitud del Estadio Alfredo Harp Helú.
Franco, con 130 cuadrangulares en Grandes Ligas, llega para resolver la falta de extrabases que se detectó en la antesala durante la campaña anterior.
Sin embargo, el talón de aquiles de los escarlatas sigue siendo su rotación de abridores, un área que generó dudas durante una pretemporada complicada en la que cayeron ante los Kane County Cougars en la Baseball Champions League Americas.
Para mitigar este riesgo, la gerencia incorporó a brazos con experiencia en MLB como Humberto Castellanos y el zurdo Víctor González, quien busca aportar la jerarquía de un campeón de Serie Mundial al bullpen.
Con Robinson Canó manteniendo su rol de líder en el vestidor y una alineación que incluye a figuras como Franklin Barreto y Julián Ornelas, el éxito de los Diablos dependerá de que sus lanzadores logren mantener la ventaja que su artillería suele construir en las primeras entradas.
Guerreros de Oaxaca
Los Guerreros de Oaxaca son contendientes de primera línea. La gran noticia para la afición es la inauguración del Estadio Yu'Va (nombre que significa juego de pelota en zapoteco), el primer recinto 100% sustentable en México, con capacidad para 8,000 espectadores y tecnología de punta.
Esta renovación institucional viene acompañada del regreso de Roberto Chapo Vizcarra, el manager más ganador de la última década en el beisbol nacional, quien ya demostró su capacidad al llevar al equipo al segundo lugar de la zona en la segunda mitad de 2025 con una marca de 53-39.
La llegada de Aristides Aquino y el refuerzo de Mel Rojas Jr en los jardines, proporcionan un equilibrio necesario entre velocidad y poder.
En el cuadro, la continuidad de Alexi Amarista en la intermedia y la incorporación de Juan Santana en la primera base buscan blindar la defensa serán vitales.
Piratas de Campeche
Los Piratas de Campeche inician la temporada 2026 bajo un ambiente de revancha deportiva.
Tras quedarse cortos en sus aspiraciones de postemporada en años recientes, la directiva filibustera apostó por la experiencia de Grandes Ligas al contratar a Lloyd McClendon como su nuevo timonel.
El roster de los Piratas ha sido reforzado con nombres de jerarquía como Addison Russell, pieza clave en el título de los Cubs en 2016, quien se encargará de liderar el infield.
A pesar de que la organización colocó a préstamo a Chris Carter a Saltillo, la ofensiva se mantiene peligrosa con la presencia del veterano Félix Pérez, Francisco Peña y la incorporación de jugadores con experiencia reciente en el circuito como Fernando Pérez y Ti'Quan Forbes.
En el montículo, la estrategia de McClendon se basará en un bullpen de profundidad, utilizando un sistema de "comité de cierre" que dio resultados positivos en la etapa final de 2025, apoyado en brazos como el de James Hoyt para las entradas de alta tensión.