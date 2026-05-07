El Águila silencia el Infierno con descalabro de 18-4 ante los Diablos Rojos del México

¡GANAMOOOOOS Y LA SERIE ESTÁ EMPATADA! 🔥



Mañana saldremos al terreno de juego a jugar con esa garra y corazón que nos caracterizan ❤️



¡Y NOS LLEVAREMOS ESTA SERIE A LA BOLSA! 👊🏻#ElPuertoManda pic.twitter.com/ZNPtVsVTVP