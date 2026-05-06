La revolución de los 40 años: los números de Ramiro Peña, Justin Turner y Robinson Canó en la LMB
La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol refleja un fenómeno que ha logrado desafiar las convenciones sobre la vida útil del deportista profesional. Jugadores como Robinson Canó, Justin Turner y Ramiro Peña, todos autores de trayectorias consagradas en las Grandes Ligas —y todos mayores de 40 años— han encontrado en México un escenario en el que su capacidad técnica les permite mantenerse en lo más alto de los estándares ofensivos.
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Ramiro Peña, a sus 40 años, es actualmente el motor ofensivo de los Sultanes de Monterrey, equipo que encabeza la Zona Norte con un récord de 11 victorias y 4 derrotas . El regiomontano ha demostrado una consistencia que lo sitúa entre los jugadores más productivos del circuito en el primer mes de competencia.
En 14 juegos disputados, Peña registra un promedio de bateo de .357. Su capacidad para generar extrabases ha sido fundamental: acumula 20 imparables en 56 turnos, incluyendo 4 dobles, un triple y 4 cuadrangulares.
Con 13 carreras producidas, un slugging de .679 y 1.082 de OPS, Peña es uno de los bateadores más temidos de la división norteña. Y su solidez en el plato ha permitido que los Sultanes mantengan una diferencia de carreras positiva de +30, la mejor de su zona, consolidando al Estadio Mobil Super como una plaza dominante en este arranque de campaña.
Por otro lado, la incorporación de Justin Turner a los Toros de Tijuana a los 41 años ha cumplido con las expectativas de la directiva fronteriza. Turner, quien llegó tras una sólida carrera de 17 años en la MLB y un anillo de Serie Mundial en 2020, se ha adaptado rápidamente a las condiciones de la liga.
Su presencia en el orden al bat ha ayudado a los Toros a posicionarse en el segundo lugar de la Zona Norte con una marca de 10-4, a solo medio juego del liderato.
En sus primeros 9 encuentros, Turner batea para .313 y ha conectado 10 hits en 32 turnos al bat, de los cuales tres han sido dobles y uno cuadrangular. El manager Roberto Kelly ha hecho énfasis en el hecho de que la llegada del antesalista aporta un estándar de preparación que obliga al resto del roster a elevar su nivel de juego diario.
En la Zona Sur, Robinson Canó, a sus 43 años, sigue siendo el referente de los Diablos Rojos del México. Tras un 2024 histórico en el que ganó el título de bateo con un promedio de .431, Canó ha iniciado la temporada 2026 manteniendo su rol como eje de la ofensiva escarlata. Los Diablos, bajo la tutela del coach de bateo Carlos Sievers, han construido una identidad basada en la contundencia, centrada en la figura del dominicano.
En los primeros 13 juegos de la temporada, Canó registra 15 imparables en 56 turnos oficiales, lo que le otorga un promedio de .268 . Aunque su porcentaje ha experimentado una estabilización natural, su disciplina en el plato se refleja en un OBP de .339 y en su capacidad para remolcar 6 carreras en momentos críticos. El desempeño de Canó es vital para un equipo que busca el tricampeonato en una Zona Sur.
A sus 39 años —encaminado a los 40— Henry Urrutia se ha confirmado como uno de los bateadores más precisos de todo el Caribe y la LMB. Defendiendo ahora los colores de los Conspiradores de Querétaro, una franquicia en expansión, Urrutia ocupa actualmente el tercer lugar de la liga en promedio de bateo individual.
En 14 juegos disputados, el cubano registra un promedio de .442. Con 23 hits en 52 turnos y 13 carreras producidas, Urrutia mantiene un OPS de 1.071. Su enfoque se ha centrado en el uso de las manos y un swing corto para contrarrestar la velocidad de los lanzadores jóvenes, una adaptación técnica que le permite seguir dominando el plato a pesar de los años.
Jesse Castillo, a sus 43 años, personifica la durabilidad en el beisbol mexicano. Con dos décadas de trayectoria profesional, Castillo se unió a los Tecos de los Dos Laredos para la temporada 2026, aportando el liderazgo necesario para una franquicia que marcha con récord de 8-7 en la Zona Norte .
El rendimiento de Castillo en 2026 se sitúa en un promedio de .280 con 14 imparables, tres dobles y un cuadrangular. Sin embargo, el foco principal sobre Castillo este año es su persecución de hitos históricos: se encuentra a las puertas de alcanzar las 1,000 carreras producidas y 1,000 anotadas de por vida en la LMB.
Al inicio de la campaña, acumulaba 991 anotadas y 985 remolcadas, cifras que lo sitúan como uno de los jugadores más consistentes en la historia moderna del beisbol nacional
El éxito de estos cinco jugadores es el resultado de una gestión física meticulosa. La profesionalización de los regímenes de descanso y nutrición ha permitido que jugadores como Ramiro Peña y Robinson Canó eviten el declive físico prematuro. La disciplina fuera del terreno, centrada en rutinas de recuperación y preparación mental, es lo que les permite mantener la agudeza visual necesaria para enfrentar lanzamientos que superan las 95 millas por hora.
Desde una perspectiva de industria, la vigencia de estos veteranos ha transformado la asistencia a los parques. La LMB reportó más de 4 millones de aficionados en temporada regular durante el ciclo anterior, y en 2026 las proyecciones son similares . En plazas como la Ciudad de México, Tijuana y Monterrey, la presencia de estas estrellas ha rejuvenecido a la afición: el 74% de los asistentes actuales tiene menos de 45 años, atraídos por el nivel de juego que estos veteranos garantizan.